Sarah Brightman llega con “Hymn” a CDMX

La soprano inglesa regresa a nuestro país para ofrecer sus éxitos clásicos y los temas de su nueva producción

Se presentará este 26 de enero en Arena Ciudad de México

Arturo Arellano

Sarah Brightman, cantante soprano, actriz, bailarina y directora de orquesta de origen inglés, ha hecho una extraordinaria carrera de la mano de sus interpretaciones en el género denominado crossover clásico, bel canto y ópera, además de jazz y pop, con lo que se ha ganado el respeto de artistas y público de todo el mundo. Ahora, se encuentra recorriendo el mundo con su más reciente gira “Hymn”, con la que llega de nueva cuenta a México el 26 de enero en la Arena Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la artista se dice emocionada de su regreso a tierra azteca. “Es un placer regresar siempre a México, de donde tengo memorias increíbles, siempre la gente es muy amorosa y me trata muy bien. Me emociona cada que llega esta parada de mis giras, este país ha sido muy bueno conmigo”.

“De este país amo su comida, películas, su gente, creo que México tiene una cultura envidiable. Es hermoso poder conocer cada rincón y todo lo que tiene para ofrecer. Especialmente la gente está muy ligada a las artes. Veo películas mexicanas en Netflix y realmente las amo”.

Explica de su más reciente producción y gira que “cada canción que canto la elijo porque va de acuerdo a mi voz y lo que estoy sintiendo en ese momento. En este álbum particularmente trato de hacer mías las canciones, las siento y las vivo. Recuerdo cuando empecé mi carrera, cantando en lugares muy pequeños, en la iglesia incluso y la pasión por la música sigue siendo la misma”. En tanto, del show asegura que “trato de que cada show abrace el concepto de cada disco. Son años de preparación buscando que cada vez la gente se lleve algo mejor de mis conciertos. La gente invierte para verme en cada tour, sus expectativas son altas y yo debo responder como ellos lo hacen conmigo. Hay mucha gente involucrada en mi espectáculo, generalmente yo elijo el concepto, pero también hay que escuchar a los que saben cómo acomodar cada cosa sobre el escenario, los músicos, las luces, los visuales y en un trabajo en equipo llegamos a lo que la gente puede ver cada noche”.

Haciendo un balance de su carrera, asegura que “los errores deben servir para tomar mejores decisiones en el futuro. La música en ese sentido puede ayudarte demasiado, aunque también se pasan momentos difíciles, pues hoy en día mantenerse vigente en esta carrera es todo un reto, pero se tiene que seguir trabajando, plantearse objetivos y alcanzarlos. Los músicos podemos tener una ventaja, ya que la música es nuestro objetivo”.

Finalmente, aclaró sobre el viaje que realizaría al espacio y que finalmente se canceló. “Realicé todas mis pruebas para este viaje, pase las físicas, pero decidí que no era buen tiempo para viajar, porque tenía otros planes. Hice todo el protocolo para hacer ese viaje, pero fue mi decisión no hacerlo. No sé si en algún momento se va a retomar ese proyecto, ojalá, porque ya teníamos todo pensado y no representaría ningún riesgo o complicación poder cantar en el espacio”.

Con compromisos pactados en Norteamérica, Japón, China, Rusia y otros países, Sarah Brightman se permitirá presentarse con su espectacular concierto este 26 de enero en la Arena Ciudad de México.