El Estado no tolerará amenazas de la delincuencia organizada: AMLO

“Ireversible, el combate a robo de gasolina”

México compró 571 pipas en EU por 85 millones de dólares, anuncia

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en el tema del robo de combustible, el Estado no puede tolerar amenazas o presiones de la delincuencia organizada.

En un memorándum, enviado a la comisión de funcionarios federales encargados de comprar las nuevas pipas para el transporte de hidrocarburos, sostuvo que la implementación del Plan DN-III para garantizar el abasto es un tema de seguridad nacional.

“El Estado mexicano no puede estar sometido a ningún poder económico o político, particular, ni tampoco tolerar las amenazas o presiones de la delincuencia organizada”, aseguró. “La lucha que hemos emprendido en contra de la corrupción y, en particular, para erradicar el robo de combustible, es irreversible”.

López Obrador informó que ya se firmaron contratos para la adquisición de 571 pipas que contribuirán a estabilizar el abasto de combustible en el país y se cuenta con conductores que fueron seleccionados para comenzar a operar esas unidades. En conferencia de prensa, detalló que para esta compra una misión integrada por varios titulares de secretarías de Estado, incluyendo a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira, acudió a Estados Unidos.

Las pipas tuvieron un costo de alrededor de 85 millones de dólares y con ellas se conseguirá distribuir más de 200 mil barriles del combustible, dijo el mandatario.

Destacó que esta operación se integra como parte del Plan DN-III-E de seguridad en el abastecimiento de combustible, que busca estabilizar el abasto sin ceder, frenar o dar marcha atrás al combate al robo de hidrocarburos: “No vamos a tolerar la corrupción, vamos a enfrentarla en este caso y en todos, no al huachicoleo ni arriba ni abajo”.

Adelantó que este jueves, los integrantes de esa misión darán a conocer la información detallada de esta compra, y agregó que ya se cuenta con choferes listos que aprobaron diversos exámenes para manejar esas unidades que se entregarán a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tiene un plan conjunto con Pemex para su operación.

Puntualizó que el principal problema de México es la corrupción que ha originado la pobreza, así como problemas de inseguridad y violencia, por lo que destacó que urge actuar contra este flagelo, con la participación de todos.

Expuso que la explosión en Hidalgo se pudo evitar si no hubiera corrupción y si las personas no se hubieran visto orilladas a esta práctica, por lo que se trabaja para revertir las políticas que llevaron a que la población sólo vea opciones en la economía informal o la migración.

Anunció que este martes presentará el plan de bienestar dirigido a municipios donde se ubican poblaciones asentadas en las rutas de los ductos, lo que es fundamental para reforzar la estrategia que incluye el incremento de la vigilancia para evitar el robo de gasolinas y combatir las tomas clandestinas, así como el aumento en la capacidad de transportación de combustibles y la aplicación de la ley para terminar con la corrupción y la impunidad. Reiteró que las investigaciones sobre la explosión se realizarán con autonomía y se brindará la información de los avances con transparencia, con el objetivo de fincar responsabilidades. Precisó que al iniciar la estrategia para combatir el robo de combustible se detectó que había casos de tolerancia y se tomó la decisión de cambiar al personal del monitoreo central en Pemex, por lo que agregó que se avanza en el combate a la corrupción y advirtió que será una lucha sostenida que llevará algún tiempo.

Informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una queja en contra de la Sedena, en la que señala inacción en el caso de la explosión en Hidalgo, la cual se va responder.