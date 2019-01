Bajo Circuito festeja su cuarto aniversario

Se dieron a conocer todas las actividades en torno a este festejo, que durará una semana y que concluirá el próximo 2 de febrero

Asael Grande

Bajo Circuito, que se ha convertido en un escenario multidisciplinario, está celebrando su cuarto aniversario. Y para dicha celebración tendrá lugar una semana muestra, donde se podrá admirar todo el potencial que tiene como venue.

Por esta razón, se dieron a conocer todas las actividades en torno a este festejo que empezó desde el pasado 25 de enero y que concluirá el próximo 2 de febrero. La Inauguración Semana Muestra del Cuarto Aniversario de Bajo Circuito, arranca con una fiesta para los promotores, músicos, patrocinadores y todos los que han creído en Bajo Circuito en estos cuatro años bajo el puente.

El martes 29 de enero, habrá un Jam Night, con músicos de todos los géneros para pasarla bien y echar palomazo. Diego Maroto, Luri Molina, Lari Ruiz Velazco, Christian Balderas, entre otros.

El 30 de enero “Más Mujeres Más Música”, presenta a Raquel Sofía, Escarlata, Silvia & Karmen, Corina Lawrence Dj Set, artistas de la escena pop y rock, en la que presentarán proyectos favoritos de las mujeres que se rifan en el arte. Se presentará el documental “Es momento de no callar” de Fabiola Estay, acompañado de una charla con integrantes de Mujereología.

Para el 31de enero, una de las leyendas urbanas del rock, sonará con la sincronización del “Dark Side Of the Moon” de Pink Floyd con la película “El Mago de Oz”. Espectáculo musical multimedia con la interpretación del “Dark Side of the Moon” con la Proyección del “Mago de Oz”. Los encargados de esta realización: Lari Ruiz Velasco, Fer Ruvel, Tito Ruelas, Carlos Sustaita, Jonathan Amabilis, Alfredo Larraguivel. Renée Suárez, Alexandra Tishendorf , Ximena Mor.

El viernes 1 de febrero, Circuito Norte presenta a Pipe Lorens, Ruzzi, Sr. Amable, Jadi Espinoza, Goko Dj Set; una exposición fotográfica por Isaí Omega. Finalmente, el sábado 2 de febrero, Bajo Circuito cierra la Semana Muestra con lo mejor del hip hop representado por Hispana -Mamba Negra , Ximbo, y Masta Quba Ledesma: “empezamos a darle muy duro desde el 2006 con un pequeño colectivo que se llama Rimas Femeninas, luego otro que se llamó Mujeres Trabajando, hay muchos otros más en varios estados del país, en al escena del hip hop siempre se nos ha renegado mucho, se nos invita poco, o hay una sola mujer, y eso no quiere decir que no existimos, pero hay muchas raperas, cada una de nosotras somos muy distintas; Masta Quba es una feminista declarada, pero maravillosa; Hispana es una mujer que se ha posicionado muy bien, trae un show genial, y yo represento a la vieja guardia del hip hop nacional, hablando de feminismo y de cuestiones sociales, hablar de todo lo que pasa y de lo que vivimos”, dijo Ximbo a DIARIO IMAGEN.

Bajo Circuito (dirección: Bajo Puente de Circuito Interior S/N, Cuauhtémoc, Condesa, 06140 Ciudad de México, CDMX) se ha posicionado como uno de los foros preferidos para la escena independiente y para las más diversas expresiones artísticas nacionales e internacionales. Su ubicación lo hace un espacio ideal para vivir experiencias inolvidables, gracias a su diversidad en la escena cultural y se ha ganado un lugar especial en el corazón de la industria musical, y artística.