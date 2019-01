Cinismo, más impunidad: el caso Romero Deschamps

Índice político

Francisco Rodríguez

Hace unos días, Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, emitió una circular ejecutiva dirigida a todas las unidades administrativas, distribuidoras del producto, extractoras y activos de la empresa en general para reiterarles que no podían realizar contratación alguna con la gente del sindicato de Carlos Romero Deschamps, personeros y apoderados.

La reacción de la empresa productiva del Estado es totalmente consecuente con lo que prevé el contrato colectivo, la ley laboral y la Constitución. Ningún sindicato que haya perdido la mayoría de agremiados, y la toma de nota de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la personalidad jurídica para trabar relaciones obrero -patronales con su empresa.

Mucho menos cuando se enfrenta a situaciones de facto, provocadas por la irrefrenable ambición del grupo que ha usufructuado por casi un tercio de siglo las instalaciones y la estructura de la empresa productiva estatal, hoy en predicamento y quiebra.

La reacción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de negar la toma de nota representa un rotundo revés a las voladas del líder espurio, quien en repetidas ocasiones ha llevado a cabo mascaradas en lugares de postín para entregar a sus incondicionales tomas de nota en sobre cerrado, que han resultado una impostura, buena para engañar a la empresa y a la opinión pública.

En buen castellano, el liderazgo sindical que Carlos Romero Deschamps encabezó durante cerca de treinta años simplemente no existe. Ni una sola de las secciones sindicales del gremio petrolero cuenta con el reconocimiento de la base petrolera, menos si obedece a ese grupo caciquil que asoló al sindicato con robos, traiciones y asesinatos.

De un plumazo, el nuevo régimen ha puesto freno a una corrupción sin límite de ese grupo en el ámbito del huachicoleo, en la administración de los ductos, gasoductos y oleoductos de la empresa, en la distribución del gas doméstico y en la subasta de los contratos laborales. Romero Deschamps ha sido desconocido.

Como todo cáncer político éste debe ser tratado con previsión y control de daños. La madeja gigantesca de la corrupción en el sindicato petrolero y en la empresa es de gran relieve. Están involucrados todos los que usted se imagine. Ha sido un desfalco monumental y antinacional que merece todo el castigo de las leyes.

Todos los personajes políticos que han sido miembros del grupito en el poder desde hace más de treinta años están involucrados. No es fácil acusarlos a todos, pues faltaría el que cerrara la puerta. Es una operación de gran calado, pero el país la merece y la necesita urgentemente.

El que menos se precie de haber sido un gran influyente tiene contratos en plataformas petroleras, ductos de distribución y pipas de combustible, aparte de serios negocios de cuestiones que merecen el mazo de la justicia, antes de que otra cosa pase.

De forma subrepticia, la gente del grupo de Romero Deschamps ha estado tratando de cohechar a los funcionarios de Pemex, a cambio de moche$ gigantescos. La gran mayoría no ha caído en la provocación, pero se corre el riesgo de que la industria petrolera sufra un nuevo quebranto, por falta de decisión política.

Las secciones más grandes y representativas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se encuentran en pie de lucha contra las imposiciones de Romero Deschamps. En Ciudad Madero, Poza Rica, Minatitlán, Coatzacoalcos, Villahermosa, Ciudad del Carmen, etcétera, la base petrolera ha tomado cartas en el asunto.

Los trabajadores de la industria, proverbialmente informados, saben que las secciones de Romero Deschamps son ilegítimas, que fueron resultado de un proceso electoral amañado y sucio. Saben que la toma de nota deriva de la convención que en noviembre pasado llevó a cabo Mario Rubicel Ross García, el legítimo dirigente del STPRM.

Una lluvia de denuncias sindicales, penales, laborales y constitucionales se ciernen sobre la cabeza de Romero Deschamps. En las 36 secciones del sindicato petrolero en el país radican demandas fundadas sobre el proceder de esa pandilla de pésimos dirigentes. Urge un remedio a los farsantes.

Desde serias acusaciones por obtener candidaturas en uso de las facultades sindicales, hasta las mayores de jubilaciones tramposas contra sus agremiados. Y la que puede ser altamente incriminatoria: el fondo de resistencia sindical que…… Joaquín La Quina Hernández Galicia dejó a su gremio, consistente en la cantidad de 53 mil millones de dólares que Romero y Aldana Prieto tienen a su nombre en corredurías neoyorquinas, bancos texanos y paraísos fiscales. Una cantidad que sólo pertenece a los trabajadores petroleros, en activo y jubilados. Un crimen de lesa majestad.

Poco a poco van saliendo a la luz las verdaderas razones de la represión a Joaquín Hernández Galicia, del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y de la prisión política a Mario Rubicel Ross García . Simplemente, fueron ellos los que se opusieron siempre a la privatización y entrega de la industria petrolera.

El largo batallar de Mario Ross García ha generado el sistema de lealtades obreras a sus principios, que ahora se extiende a las 36 secciones petroleras del Sindicato. Todos están con él.

La nueva dirigencia está dispuesta a ir a fondo. Convertir al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en el pivote de la Cuarta Transformación de la República. Acompañar a López Obrador en esta cruzada para rescatar la dignidad y la moralidad del país.

El cinismo y la impunidad no deben ser las banderas de esta nación.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Escribe don Miguel Ramírez, desde Torreón, Coahuila: “Recientemente se dio a conocer que algunas tomas clandestinas de gasolina, al igual que bodegas en donde se almacenaba este combustible ilegalmente obtenido, fueron ubicadas en el estado de Hidalgo, cerca de donde ocurrió la tragedia de hace una semana, procediéndose en consecuencia. La localización que realizaron las autoridades se debió al señalamiento que los vecinos de estos lugares presentaron. Lo hecho por esta gente, involucrarse en la solución de un problema que no sólo afecta a ellos sino a todos nosotros, es un gran ejemplo que debemos seguir. De esta manera, se llevará menos tiempo corregir el desorden que desde hace varias décadas existe en nuestro país. Todavía hay quien duda que las autoridades de alto nivel conocieran lo de la extracción ilegal de gasolina, llamada huachicoleo; no es así. Tenían un conocimiento pleno de esta actividad y si no cumplieron con su obligación se debió a que también obtenían un gran provecho económico… Otro de los temas que se trató en la pasada semana fue el correspondiente a Venezuela. México, apoyándose en la Doctrina Estrada, ha manifestado su negativa a entrometerse en asuntos cuya solución corresponde a los ciudadanos de este país. Esta decisión de AMLO le ha ocasionado críticas de los de siempre. La actitud de éstos recuerda a aquél que llega tarde a una reunión y dice: ‘No sé de qué están hablando, pero no estoy de acuerdo’. Su negativa es permanente a todo lo que diga o haga López Obrador… Un asunto menor, pero que no debe dejar de considerarse, es el del partido político que están tratando de formar los cónyuges Calderón-Zavala. La dama del rebozo mordido inició los trámites para lograrlo. Tuvieron un desacuerdo en cuanto al nombre que llevaría. Ella sugirió México Libre, y Felipe, hic, Calderón, propuso Barra Libre. Su subconsciente le pesa mucho. Al final de cuentas se decidieron por Libre. No se le ve gran futuro a esta organización pero harán mucho ruido para, cuando menos, obtener unas migajas del presupuesto que se le asigna a los partidos políticos.”

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez