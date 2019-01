Pérdidas millonarias tras 14 días de bloqueos de vías de tren

Coparmex pide al Presidente no tolerar “ilegalidad” de la CNTE

Pérdidas millonarias han provocado los 14 días de bloqueos de las vías de tren en Michoacán, según datos de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

“Estimamos que, con la suma de los sectores que estamos viendo afectados, las pérdidas están cerca de los mil millones de pesos diarios”, dijo Francisco Cervantes, presidente de la confederación.

Desde el pasado 14 de enero, cuando inició el bloqueo de las vías, la Concamin ha tenido contacto permanente con autoridades locales y federales, señaló el líder industrial en un comunicado.

La portavoz de Ferrocarril Mexicano (Ferromex), Lourdes Aranda, explicó, que 200 trenes han estado detenidos, y esos retrasos han costado alrededor de 53 millones de dólares diarios.

Ferromex ha dejado de cargar trenes, lo que afecta la cadena de suministro de industrias, que van desde autopartes hasta gasolina y granos importados, dijo Aranda.

Hasta el viernes pasado, el bloqueo de vías de ferrocarril había dejado más de 180 trenes inmovilizados, lo que representa mil 750 millones de toneladas de todo tipo de mercancías, materias primas y productos terminados indispensables para la industria y el comercio nacional e internacional.

“Solamente en demoras, al no mover carros y locomotoras, las empresas ferroviarias reportan más de mil millones de pesos, sin contar los efectos colaterales. Identificamos 8 mil 600 contenedores afectados, más de 5 mil 400 hacia el Puerto de Lázaro Cárdenas y aproximadamente tres mil 200 para el Puerto de Manzanillo, número que va en aumento junto con los trenes detenidos”, detalló el líder de la Concamin.

La Industria Acerera reportó también pérdidas económicas por arriba de 800 millones de pesos: más de 500 carros de ferrocarril detenidos y al menos 80 mil toneladas de mineral de hierro que no han llegado a su destino.

Coparmex pide a AMLO no tolerar “ilegalidad” de la CNTE

Por su parte, Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó al presidente López Obrador a no tolerar la “ilegalidad” de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que tienen tomadas vías de comunicación férreas.

“El bloqueo a las vías férreas que operan Kansas City Southern de México y @Ferromex afecta a cientos de empresas y ponen en riesgo miles de empleos. Al final, el que pierde es México. Presidente @lopezobrador_, haga valer el Estado de Derecho. #YaEstuvo de tolerar la ilegalidad”, dijo en su cuenta de Twitter.

López Obrador explicó que pese a que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan bloqueando las vías del ferrocarril de Michoacán y la alcaldía de Morelia, no sé dejará chantajear.

Mencionó que no se caerá en ninguna provocación y no se dará la orden de reprimir al pueblo, por lo que insistió en que cada quien se debe hacer responsable de sus actos, y “ellos tienen que entender que son otros tiempos, nosotros no estamos en contra del pueblo”.