No se reprimirá a la CNTE y tampoco cederé al chantaje: AMLO

Llamado a ser conscientes y desbloquear vías de tren

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que pese a que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan bloqueando las vías del ferrocarril de Michoacán y la alcaldía de Morelia, no sé dejará chantajear.

Mencionó que no se caerá en ninguna provocación y no se dará la orden de reprimir al pueblo, por lo que insistió en que cada quien se debe hacer responsable de sus actos, y “ellos tienen que entender que son otros tiempos, nosotros no estamos en contra del pueblo”.

Detalló que ya se transfirió dinero para el pago de los maestros desde el pasado viernes, y puntualizó que se entregaron 200 millones de pesos y otros 800 millones de pesos más este lunes.

“Espero que tengan conciencia de que ya se les atendió y tomen la decisión de liberar las vías, no lo descarto, porque ya no habría motivo, sería un capricho y entonces no quedarían bien, serían mal vistos”, aseguró.

Incluso, afirmó que la intransigencia no es una característica de la izquierda.

“Quienes sin razón actúen de esa forma se van a debilitar mucho, como organización, yo conozco de eso, las intransigencias no son opción, no son alternativa, no tienen que ver con la izquierda”, expuso

“Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo, es cuando los extremos se tocan y está más bien relacionado con la extrema derecha, es un conservadurismo disfrazado de radicalismo, pero eso no prospera”.

López Obrador reiteró que no dará la orden para desalojar a los maestros por la fuerza, pero apercibió a la CNTE sobre el debilitamiento que pueden enfrentar ante los ojos de la sociedad por mantener el bloqueo.

“Les adelanto, no voy a dar la orden de reprimir al pueblo; no es debilidad, es que me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública. Quienes sin razón actúen de esa forma se van a debilitar mucho como organización”, advirtió.

“Están ellos pidiendo otras cosas, nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Si son fines políticos no vamos a ceder ni a reprimir, cada quien se va a hacer responsable de sus actos”.

En su conferencia matutina, el Presidente también advirtió que si bien se apoyó a Michoacán con el adelanto de recursos, el conflicto con la CNTE debe ser resuelto por el gobierno estatal, encabezado por el perredista Silvano Aureoles.

Desde el viernes se entregó dinero al gobierno del estado y tengo entendido que ya están pagando, pero ya hay otras demandas, reconoció.

López Obrador informó que, hasta el momento, el Gobierno federal ha depositado un adelanto mil millones de pesos de participaciones al Estado de Michoacán para atender las demandas salariales de los docentes.

“Ya no hay motivo, se está atendiendo y si no es responsabilidad del Gobierno federal, no podemos nosotros atender algo que corresponde al Gobierno del Estado, estamos ayudando al Gobierno del Estado a transferir fondos”, refirió.