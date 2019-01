Vicky Cortez brillará de nuevo en “Por amar sin ley 2”

La actriz continuará consolidando su carrera con importantes proyectos en televisión y plataformas digitales

Arturo Arellano

Virginia Cortez es una talentosa actriz que ha dado mucho de qué hablar en la televisión mexicana actual, no sólo por su innegable belleza, sino por su pasión comprometida con su profesión. Actualmente, Vicky se encuentra a la espera del lanzamiento de la segunda temporada de la teleserie “Por amar sin ley”, bajo la edición literaria de José Alberto “El Güero” Castro, Fernando Garcilita Herrera y Vanesa Varela. La bella actriz nos cuenta un en entrevista para DIARIO IMAGENsu experiencia al participar en una de las producciones de Televisa de mayor éxito en su historia.

“Tengo una participación en ‘Por amar sin ley 2’, estamos a la espera de su lanzamiento. Es interesante, porque siempre vemos en este tipo de proyectos en los que se narran casos reales ligados con la justicia, pero también se trata de cómo nosotros tomamos esos ejemplos y referencias. En este proyecto es curioso el tipo de amistad que lleva mi personaje con Chema Torre, porque es de ese tipo de amistades con el que puedes salir, desahogarse, reír y llorar”.

Adelanta que en la segunda temporada de este proyecto “vamos a ver nuevas parejas, abordaremos problemas que para muchos son tabúes. Lo importante va a ser conocer el lado humano de los personajes, que no se quede en el bueno, el malo y el mujeriego, es más bien conocer el trasfondo de cada persona y por qué llegaron a lo que son, para que la gente así pueda identificarse”.

El mensaje dice: “es inculcar el respeto y la tolerancia que hacen bastante falta. Si en este país el respeto fuera lo más importante en la vida de cada persona, todo sería mejor, pero es algo que se debe enseñar desde la infancia, ya luego los maestros reforzarán esa parte que ya viene de casa”.

Sobre su adaptación a los nuevos formatos en que se trabaja en televisión, dice: “Ha sido difícil adaptarse, porque los que venimos de la vieja escuela creemos que ser buen actor es poder hacer teatro impecable, pero vemos que hoy la gente no quiere pagar lo que cuesta ver un actor en teatro, menos quieren ir al teatro en corto, lo que quieren es verte en series, a donde se llega por medio de castings, pero debes tener managers para poder acceder a los castings. De modo que estamos optando por generar nuestro propio contenido, Instagram por ejemplo va a arrasar y ahí podemos tener exposición”.

Su preparación de esta manera no se detiene. “Me encanta seguir aprendiendo, he estado tomando talleres con Luis Mandoki, Rosy Argüelles, y otros, que son lo máximo, es vivir esa magia del aprendizaje de nueva cuenta. Podrás tener mucho talento, pero si no sabes recibir órdenes ni dirección entonces no sirve de mucho. Hay que ser un actor moldeable, porque podrás tener la idea de un personaje, pero puede no ser la misma que tiene en la cabeza el director”.

Adelanta que además de “Por amar sin ley 2”, “estoy preparando un blog que no tiene nada que ver con lo que he hecho antes. Me gusta porque parte de ese punto que es ayudar a las personas que tienen una necesidad y caen en manos de charlatanes. Más adelante daré más información al respecto”.