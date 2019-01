Canal Once retrata la vida de caricaturistas, en su nueva serie documental “Moneros”

Una producción que se adentra, de manera íntima, en el trabajo y las actividades que han seguido caricaturistas, ilustradores y dibujantes satíricos mexicanos

A partir del martes 5 de febrero a las 20:00 horas

Asael Grande

Canal Once te invita a conocer los trazos más significativos en las trayectorias de algunos de los más destacados caricaturistas mexicanos, con el estreno de la serie documental “Moneros”, a partir del martes 5 de febrero a las 20:00 horas.

Producción desarrollada en colaboración del Colectivo Muchitos Locos S.C. y la emisora politécnica, se adentra, de manera íntima, en el trabajo y las actividades que han seguido caricaturistas, ilustradores y dibujantes satíricos mexicanos.

Acompañados por sus propios personajes, los artistas gráficos relatan su experiencia profesional y describen las vivencias que los condujeron a las obras más representativas de sus carreras. José Trinidad Camacho “Trino”, Cintia Bolio, José Quintero, Alejandra Gámez y René Córdova, relatan anécdotas que los llevaron al mundo de la caricatura, el dibujo y la ilustración.

“No había serie de caricaturistas en la televisión, que mostraran su proceso creativo, el estar en sus estudios, es necesario mostrar la gráfica mexicana en la actualidad, ya que no se muestra, tanto dentro de los medios cotidianos y en la televisión, por eso surgió esa inquietud, y llevarlo al medio audiovisual; la primera temporada estaba pensada para trece caricaturistas, pero por cuestiones de tiempo logramos hacer cinco, con la intención de ver cómo reacciona el público, y después contemplar otros moneros, como Jis, Hernández, mostrar un panorama amplio”, dijo Iván Pacifuentes (director de “Moneros”), en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Es así como “Moneros” es un diálogo íntimo sobre las creaciones de algunos caricaturistas. El público podrá explorar y descubrir el mundo creativo del dibujo, la caricatura y la ilustración, sumergirse en la imaginación de artistas que a través de trazos plasman sus ideas en imágenes.

Por su parte, Cintia Bolio, pionera en la caricatura política y cómic de contenido feminista y crítico de México, dijo a este diario: “cuando me llamó Iván Pacifuentes para participar en la serie, me sentí super reconocida en mi trabajo, es un privilegio, es una serie de cinco capítulos, yo tengo 22 años de trayectoria, siempre he sido televidente de Canal Once, es una serie muy original que llega a nuestros espacios íntimos, familiares, personales, el público nos verá trabajar en el restirador con nuestras herramientas de trabajo, entonces, la serie es un testigo de nuestro proceso creativo”.

Finalmente, José Quintero (historietista e ilustrador en diarios nacionales y revistas nacionales e internacionales como El Chamuco, Chilango, Beaux Arts, de Francia y Comic’sJournal, de Estados Unidos), comentó a esta casa editorial: “es una serie interesante, por el hecho de reflexionar, de pensar sobre tu obra, tu proceso, el desarrollo, es como una recapitulación que muestra el panorama de artistas y creadores, mostrar el entretelón del proceso creativo del caricaturista, en ese sentido, es inédito, y creo que es útil, como una cuestión de cultura general y acercamiento a este lenguaje de la creación gráfica”.

