Juan Pablo Vega llevará “Conexión” al Lunario

El artista presenta su nuevo sencillo “El baile y el salón” y con esto anuncia su fecha en la antesala del Auditorio Nacional, para el 22 de marzo

Arturo Arellano

El reconocido compositor y cantante colombiano, Juan Pablo Vega, presenta “El baile y el salón”, segundo sencillo de su nuevo EP “Conexión”, con el que llegará para presentarse con un concierto en vivo este 22 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional.

En este nuevo EP, Vega experimenta con sonidos jamaiquinos, que van desde el rocksteady hasta el reggae, dándoles un nuevo sonido a los covers y a sus temas originales una identidad diferente a lo que venía haciendo anteriormente.

En su visita a la redacción de DIARIO IMAGEN, el cantautor explicó en entrevista que “El EP se ha estado liberando poco a poco, aún faltan un par de canciones para llegar a las cinco que lo componen. El primero fue ‘Conexión’ que da nombre al EP, la segunda es ‘El baile y el salón’ un tributo a Café Tacvba con una versión más rocksteady, y finalmente ‘El rincón’ que es una canción que ya habíamos sacado, pero en cha cha chá, ahora es más en una onda reggae. En sí todo el EP está permeado por los sonidos jamaiquinos, dado que yo tenía el interés por experimentar con estos ritmos”.

Sobre la versión del tema de Café Tacvba reconoce que “no es fácil, porque siempre es un reto retomar una canción que está tan bien posicionada y más aún que es icónica no solo de una banda sino de toda una generación en los noventas. No pensé tanto a la hora de hacerla, solo quise hacer un contraste entre los ritmos jamaicanos de los cincuentas con una canción que es del 94. Esta canción desde chiquito me llamó mucho la atención, era un tema transgresor para su época, pues habla claramente del amor de un hombre por otro y para mí como heterosexual me pareció interesante adoptar este personaje y cantarlo”. Sabedor de que siempre existen las comparativas y comentaros de todo tipo, define esta canción como un homenaje a una de las bandas más importantes del rock.

El EP está permeado por los ritmos jamaiquinos, sin embargo describirlo en el sentido lírico, dice Juan Pablo, “es más difícil, porque la temática de cada canción es muy diferente una entre otra, unas hablan del amor, otras de la adolescencia, los hobbies, pero también llegamos a cuando la madurez te hace adquirir compromisos y empiezas a ver el amor y la vida con otros ojos, de manera más responsable y seria”. A esto agrega que “no me gusta ser aburrido, no podría dedicarme a un solo género, por lo que he tratado de crear comunicación con la gente con diferentes ritmos, eso es lo que pueden esperar de mí, música de calidad, porque no me gusta subestimar al público”.

Vega se describe como una persona tímida “prefiero mantenerme en mi espacio imaginario, sin que la gente lo traspase, estoy más en la introspección. El público ya me conoce, no soy de discurso largos, no es mi objetivo ser histriónico o bailarín, solo hago lo que se hacer, que es cantar y música. Trato de disipar mi timidez un poco en losshows, ya empiezo a hablar más, pero si me conocen saben que nuestra conexión es diferente”.

Sobre el concierto adelanta que “no va a ser únicamente presentar las canciones del EP, será un showirrepetible, exclusivo para la Ciudad de México, con siete músicos. Ya tengo las canciones que vamos a tocar, solo falta ponerlas en orden, habrá temas del EP pero también mucho de lo que he hecho al o largo de mi carrera”. Luego de haber tenido éxito en El Caradura, Bajo Circuito, y otros foros, Juan Pablo Vega se presentará este 22 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional.

A ritmo de rocksteady, Juan Pablo Vega rinde tributo a Café Tacvba con el legendario tema “El baile y el salón”