¿Conflictos armados contra armadoras automotrices?

Víctor Sánchez Baños

En el miedo extremo no hay piedad

Cayo Julio César | 100-44. A. de C.: general y político romano

Es obvio. La Coordinadora del Magisterio, la CNTE, tiene una clara estrategia que muchos confunden con socialista, pero en realidad es anarquista-extorsionadora. El clima que han generado en el gobierno, sin importar su partido, llega a extremos de entregarles dinero indiscriminadamente con el fin de no provocar problemas. Esto les funcionó en Oaxaca, en diversos gobiernos. Algunos aprendieron a convivir, como el de Heladio Ramírez, Diodoro Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz. Todos ellos sabían que la manera de pacificarlos era dándoles dinero. Todo se arreglaba con 40 millones de pesos mensuales. Con la bandera de oposición al PRI, el ex priísta Gabino Cué, se negó a “pagar el derecho de piso” y los oaxaqueños vivieron un suplicio con la capital de su estado tomada por los maestros de la Sección 22, ligada a la CNTE, por mas de un año. Esta organización había logrado, en la izquierda radical, simpatías, por lo que ahora no se atreven a cuestionarlos desde varias instancias de gobierno, donde tienen aliados. Sin embargo, al paso del tiempo ya no se conforman con frenar la revisión de su trabajo como maestros, sino que ahora le demandan al gobierno 6 mil millones de pesos luego que el gobernador de Michoacán no pagara, luego que se frenaran los pagos por Hacienda, salarios a los mentores. De seguir así no habrá dinero que sea suficiente para calmar la voracidad de los mentores. Nada que ver con los que fundaron la Coordinadora en 1979. Los nuevos, van por dinero nada más.

SIGUEN VARADOS cientos de contenedores en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, a consecuencia del bloqueo de la CNTE. El daño a las vías generales de comunicación, un delito federal, es grave ya que destruyeron varios tramos de las vías de ferrocarril, con lo que tienen bloqueadas mercancías y productos. Miles de toneladas de forrajes, maíz, alimentos, insumos para la industria y especialmente al sector armador de vehículos, es materialmente destruido.

OTRO CONFLICTO grave es que el se vive en el norte del país con la huelga de varias empresas maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas. Un conflicto inventado por una abogada que vive en El Paso, Texas, que trata de involucrar a funcionarios de Morena, como Ricardo Monreal, inventando conversaciones. Lo grave es que las empresas afectadas son autoparteras, que producen partes para la industria automotriz. Esto, aunado al bloqueo ferrocarril y la falta de combustible en El Bajío, fortalecen la propuesta de Donald Trump de alertar a los empresarios estadounidenses del ramo automotriz, que “México no es confiable”, con ese tipo de acciones donde no se respeta el Estado de Derecho. Grave, de continuar esas señales internacionales. Allá, del otro lado del Río Bravo, hacen análisis serios y lanzan alertas que dañarían a nuestro país.

LOS INTERESES DE MÉXICO en Venezuela son, ahora, muy pocos. Con la asunción de Hugo Chávez al poder en esa nación sudamericana, prometió no estatizar ninguna empresa. No lo cumplió y dañó intereses de compañías mexicanas como Cemex, Femsa, Maseca y Bimbo, entre otras. Los mexicanos sólo tenemos intereses humanitarios en Venezuela y vemos que su presidente Nicolás Maduro, es una maldición para su país. Ignorante y demagogo, está enquistado en el poder. La mayoría de los venezolanos quieren elecciones libres y democráticas. Maduro sabe que si se organizan en otro país donde él no tenga injerencia y poder, simplemente perdería. Hoy Venezuela es la única que pierde.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El conjunto de empresas que conforman Grupo Salinas, fundado por el emprendedor Ricardo Salinas, fue premiado por el INAI por fomentar una cultura de protección de datos personales. Destacó el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la creación del sitio web como herramienta tecnológica en el ejercicio de los Derechos ARCO, adoptando un esquema de autoregulación.

