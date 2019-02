¡Ya estoy libre, agárrense!, dice Padrés tras liberación

Le aceptan dos inmuebles como garantía de los 100 mdp como fianza

Tras salir del Reclusorio Oriente, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, mandó un saludo por audio a sus amigos, donde externó que estaba muy contento reunido con su familia y que -lo de su libertad- aún no se la cree.

La única palabra que se me viene a la mente es gracias, ¡ya estoy libre cabrones… agárrense hijos de la chingada!.

El ex gobernador de Sonora (2009-2015) estuvo preso desde el 10 de noviembre del 2016, por presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Un juez federal le aceptó dos inmuebles como garantía de los 100 millones de pesos fijados como fianza, por lo que abandonó el reclusorio, sin embargo, deberá acudir en forma periódica ante un juzgado a firmar, tiene colocado un localizador electrónico y no puede salir del país.

Aún no ha sido declarado inocente: FAS

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) mantiene carpetas de investigación contra decenas de ex funcionarios de la pasada administración de gobierno, a quien se le adjudica un presunto quebranto de más de 30 mil millones de pesos al erario público.

Guillermo Padrés continuará su proceso en libertad, aún no ha sido declarado inocente, comunicó la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.

Garantiza ex gobernador, Guillermo Padres Elías, fianza establecida por diversos jueces, por lo que se le concede la posibilidad de ahora en adelante enfrentar los cargos que se le imputan en libertad, precisó.

Según el artículo 19 constitucional, los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa, salvo que el juez lo requiera.

“Cabe destacar que no ha sido declarado inocente, sus procesos continúan y tendrá que presentarse periódicamente a rendir cuentas ante los jueces que llevan sus casos, deberá usar un localizador y no salir del país sin autorización, es importante mencionar, que Padres Elías, al día de hoy, se enfrenta a dos procedimientos penales federales”. El caso del ex mandatario es llevado ante la justicia federal, ya que los delitos por los cuales está acusado es competencia federal, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, siempre ha actuado en colaboración, proporcionando toda información y diligencias en auxilio requeridas y siempre pendiente de los procesos, respetando en todo momento lo estipulado por la constitución y las leyes, manifestó.