“Guerra: A Clown Play” aborda la estupidez de los conflictos bélicos

Con las actuaciones de los extraordinarios payasos Artus Chávez, Nohemí Espinoza y Fernando Córdova, el espectáculo se presenta en el Teatro Milán

Arturo Arellano

Con dramaturgia de la compañía de clown denominada La Piara Teatro, Seth Bockley y Devon De Mayo y dirección de los dos últimos, “Guerra: A Clon Play” llega al Teatro Milán, donde con la participación de extraordinarios payasos de teatro, como Artus Chávez, Nohemí Espinosa y Fernando Córdova, se aborda uno de los temas más difíciles de la sociedad y sus conflictos bélicos. La puesta en escena se presentará en temporada con funciones todos los domingos hasta el 20 de junio cuando bajarán el telón.

La función de estreno se llevó a cabo con la presencia de los medios de comunicación, quienes pudieron ser parte en complicidad con el público de esta divertida muestra de clown, tres ocurrentes payasos realizan un divertimento al más puro estilo de Charlie Chaplin o Buster Keaton, pero como era característico de estos grandes de la comedia universal, con un mensaje bastante contundente, en este caso “La estupidez de la guerra”, según comentó en entrevista para DIARIO IMAGEN, el talentoso Fernando Córdova, que en el montaje realiza el rol del payaso Augusto, el torpe, aquel que si bien está a las órdenes de su superior, pero que a su vez maneja una astucia entrañable. “Básicamente queremos que la gente vea en el reflejo de estos militares torpes, lo estúpido que es la guerra”, dijo, a lo que Artus que en este sentido sería el payaso cara blanca “La autoridad” añade “Podríamos decir que este show evidentemente plantea una postura política, claramente hablamos de la guerra y de que estamos en contra de ella, dudo que algún artista esté a favor”.

Inspirados según sus palabras en personajes como “Monty Python, Buster Keaton o en películas como Dr. Strangelove de Stanley Kubrick, nosotros abordamos la milicia. Para llegar esto hicimos una labor de síntesis, redujimos el texto hablado lo más posible e hicimos un lenguaje muy repetitivo, hablamos inglés, español, francés, pero de una manera que todo mundo lo entienda sin necesidad de saber esos idiomas, puesto que todo viene acompañado de algo muy gestual. También la idea es señalar claramente a Estados Unidos como uno de los países más bélicos, aunque la obra se sitúa en un espacio que nadie conoce, sólo es dar la sensación de estar en otra parte, en otro espacio”.

Siendo un juego en el que se apela al imaginario añaden que “Nos hemos presentado en diversos espacios y por su lenguaje universal funciona en todos lados. Hemos estado en teatros, espacios públicos, en el reclusorio de Santa Martha y en todas partes funciona, todos se enganchan con este tipo de comedia. Mucho nos preguntan si pueden venir niños, pero siendo una guerra, se pone violenta, aunque es violencia cómica de modo que la recomendamos para siete en adelante, los adolescentes se vuelven fans, es un show ligero y profundo, es lo que nos gusta en nuestro espectáculo”.

Asegura: “Esto no es hacer reír por hacer reír, siempre dejamos un mensaje, por ejemplo hay partes que generan mucha incomodidad, como cuando los militares se empiezan a burlar de las mujeres, el público entiende que no somos nosotros burlándonos de una mujer, sino estos personajes, los militares, la idea de la milicia que tienen reprimida a la mujer, es una denuncia. Este show lo hicimos también en 2011 y seguía vigente en los Estados Unidos esa política de ‘Don´t tell’, quería decir que podías ser gay en el ejército, pero no podías decírselo a nadie, aquí abordamos eso porque mi personaje es un reprimido, cada que suena el teléfono se emociona con el ‘comander’, se vuelve algo muy divertido”, dice Artus.

Finalmente, aclara que “Lo que planteamos no es nuestra idea sobre el mundo, sino la de la milicia y como ´pueden ser tan estúpidos a la hora de enfrentar decisiones que le van a afectar a millones de personas”.

“Guerra: A Clown Play” continúa ofreciendo funciones todos los domingos a las 13:00 horas en el Teatro Milán.