Antonio de la Vega triunfa de la mano de Netflix

El actor fue parte de las cuatro temporadas de “Club de Cuervos” y ahora se p repara para el estreno de “Monarca”

Arturo Arellano

Antonio de la Vega interpretó al “Chivo” Rafael Reyna, la pareja sentimental de Isabel Iglesias (Mariana Treviño), durante las cuatro temporadas de la serie “Club de Cuervos”, que recientemente estrenó su última entrega a través de Netflix, donde el actor ya prepara un nuevo proyecto titulado “Monarca”, de la que dice ya se encuentran grabando los últimos detalles, aunque no tienen una fecha de estreno definitiva.

Durante una charla para las páginas de DIARIO IMAGEN, el actor se dijo “muy contento de haber sido parte de este proyecto, agradecido con los involucrados. No esperábamos un éxito así, que en definitiva ha marcado un antes y un después en la forma de hacer ficción en la televisión. Ha sido un enorme aprendizaje en el sentido de que hay gente de distintas extracciones, hablo en lo actoral, porque hay personas que vienen de teatro, cine y otros países, entonces hay muchas formas de trabajar a las que tuvimos que adaptarnos, ritmos de trabajo diferentes aunque ya tenía experiencia haciendo series, el trabajo de Netflix es diferente, el marketing, la campaña publicitaria, saben promover bien esto en las redes y eso resulta en un formato diferente al lanzar el resultado”.

Sobre la crítica que hacían en la serie sobre el futbol nacional detalla “es una forma de hacer crítica y señalar las cosas que suceden en la vida real. Aunque lo que buscamos es hacer sano entretenimiento y no politizar el asunto, aunque si mencionamos cosas que suceden en el mundo del fútbol y algunos hechos son apegados a la realidad, me atrevo a decir que son mera coincidencia, ha sido enriquecedor e identificable para público”, niega por lo anterior que “no cambio mi forma de ver en futbol, he jugado este deporte por muchos años, pero jamás me profesionalicé, no era lo suficientemente bueno, lo que si es que madura tu forma de ver los aspectos económicos qué hay alrededor, los intereses, pero la esencia en sí del deporte no debe cambiar, nace como deporte de esparcimiento y así debería mantenerse”.

Destaca que “fue disfrutable jugar en un estadio lleno, fue como un sueño hecho realidad, tener la oportunidad de jugar en el medio tiempo de un partido real para grabar las escenas de la serie. Independientemente de que ya tuviera una carrera profesional desde 1998, ‘Club de Cuervos’ ha sido una gran ventana, se me abrieron ofertas como la serie del Chapo, ‘Un extraño enemigo’ de Prime Video donde doy vida a Luis Echeverría Álvarez, ahora la serie ‘Monarca’ de nuevo con Netflix y así van conociendo el amplio rango de actor de uno”.

Para la creación de cada uno de sus personajes dice “Siempre está la investigación, muchas veces te apoyas con el personaje de la vida real, si es que existe, sino lo haces tratando de ser lo más objetivo posible. El salto entre cada personaje depende del mundo entre uno y otro. Algunos te requieren más tiempo para desintoxicarte, pero siempre es muy bueno poder hacer personajes tan opuestos”. La cuarta y última temporada de “Club de Cuervos” está disponible en Netflix, mientras que “Monarca”, se encuentra en los últimos detalles de su grabación y la fecha de estreno está por definirse.