Marina de Tavira y Verónica Castro, juntas en “TAP”

A sus 44 años, De Tavira sabe que el estar nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, por “Roma”, le ha dado una fama que será pasajera

El programa “TAP: Taller de Actores Profesionales”, conducido por el crítico de cine Óscar Uriel, cuenta en esta octava temporada con destacadas figuras como Marina de Tavira, nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por “Roma”, y Verónica Castro, entre otros.

En conferencia de prensa en un foro de Canal Once se anunció que la serie, en su octava temporada, se transmitirá a partir del 16 de febrero próximo a las 20:00 horas por la señal de 11.1.

De Tavira, quien ha destacado en teatro y cine, mencionó que es un honor formar parte de “TAP”. “Es cierto que me moría de ganas desde hace años de ser parte de este programa y creo que todos los actores, todos tenemos ganas de ser parte de esta serie”.

Entre risas con el conductor Óscar Uriel y el actor Bruno Bichir, Marina expresó que esto no se acaba nunca (programa), porque es muy interesante escuchar historias de fracasos.

El actor Bruno Bichir aclaró que él no iba a estar en la temporada de “TAP”, pero una consagrada, espléndida y admirada actriz se enfermó y “brinqué, la verdad siempre me dio y me seguirá dando pudor, dado que soy el productor del programa”.

También agradeció ser afortunado, junto con todo el equipo, de llegar a esta nueva temporada de 13 capítulos, sobre todo en el Canal Once que ha sido su casa desde que fue bebé y sigue siendo un bastión importante para la cultura, el entretenimiento y la diversidad.

“Este proyecto surgió a partir de las labores propias del Foro Shakespeare, hoy cerrado y algún día saldremos de las cenizas, pero ahí nació en los talleres, por lo que esto es muy hermoso, cada vez un trabajo espléndido, es bellísima la imagen, el reparto es brutal”, aseguró Bichir.

“Tenemos un documento pedagógico, porque es importante para todas las generaciones que se dedican a las artes y obviamente al público en general y el reparto es brutal”.

“TAP: Taller de Actores Profesionales”, conducido por el crítico de cineÓscar Uriel, cuenta con invitados comoMarina de Tavira, Alfonso Herrera, Ana Serradilla, Verónica Castro, Miguel Rodarte, Bruno Bichir, Armando Hernández, Mariana Gajá, Tenoch Huerta y Osvaldo Benavides, entre otros.