No se mareen, atiéndanos, dice Monreal a secretarios de AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El coordinador de la mayoría senatorial de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal, se fue al fondo ayer al pedirle a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que, como Jefa del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador dijera a los secretarios que no se mareen, que atiendan a los senadores.

“Le pedimos a usted, además de escucharla y de exponer su tema respecto de la política interna, sea nuestra interlocutora con los otros secretarios de Estado y directores, porque luego no se entiende la dimensión y el nivel de la colaboración en la política y, en ocasiones, variadas y distintas, los secretarios de Estado o miembros del Ejecutivo, no atienden y no actúan con sensibilidad el reclamo de senadoras y senadores”.

El reclamo causó no sólo sorpresa, sino expectación porque nunca antes un líder parlamentario del nivel de Monreal, había cuestionado de tal manera al gabinete del Gobierno al que pertenece su propio partido.

Y agregó, para dejar sentado que secretarios de Estado y Senadores de Morena son compañeros del mismo grupo político, el de AMLO.

“No estamos haciendo otra cosa más que lo que la Constitución y la ley nos indica. Y estamos, también, tratando, y lo vamos a lograr, de llevar al Poder Legislativo a un poder autónomo que le sirva al país, que constituya una real acción de equilibrio, un contrapeso real entre los poderes y una actitud siempre dispuesta a escuchar”.

Dijo que unos y otros, desde el gobierno federal o desde el Congreso, todos ellos tienen el objetivo de sacar adelante el proyecto de nación ofrecido por AMLO en campaña.

Y por si se les hubiera olvidado lo que representó López Obrador en esta campaña que llevó a todos a los cargos que ahora ocupan, les recetó la numeralia de las elecciones del 1 de julio pasado:

En 25 estados del país, 25, sus fórmulas de mayoría resultaron triunfadoras… 25 estados del país.

Sólo en 6 estados se logró la primera minoría, y desafortunadamente, sólo en 1 estado en el país, no tenemos representación, 1 sólo en todo el país.

“Por eso, con una actitud abierta, seria congruente, le pedimos que usted constituya la interlocución con los secretarios, porque no queremos que se mareen, no queremos que desoigan las propuestas, peticiones y gestiones de los senadores y senadoras, y no queremos que caminen en sentido contrario, que los electores plantearon en las urnas”.

Monreal le recordó que antes de ser titular de Gobernación fue electa senadora y como tal es para de la bancada de Morena en el Senado.

“…entendemos su papel en la Secretaría de Gobernación, en estos momentos cruciales de la vida pública del país. Debe de ser, para usted, un gran orgullo, como mujer destacada, el encabezar esta Secretaría de la política interna, porque, estoy seguro, que va a demostrar con creces que el Presidente tenía razón…

“Y, por eso, nos adelantamos, queremos de usted un trato normal, respetuoso, amable, de poder a poder, nunca de subordinación, nunca de inclinación de un poder hacia otro”.

Sánchez Cordero acusó recibo del mensaje del zacatecano y se refirió a él como “su coordinador”, justo para recordar que es senadora-secretaria de Gobernación.

O sea, antes legisladora que funcionaria. ¿será un mensaje de pronto regreso a su escaño?

Golpeada

Y es que Sánchez Cordero llegó a su cita con los senadores de Morena en medio del escándalo estallado por el diario Reforma en que se le acusa de haber eludido registrar un departamento de 11 millones de pesos en Houston, Texas.

La verdad es que ese departamento de apenas 500 mil dólares no tiene nada que ver frente a los departamentos que le exhibió The New York Times al ex gobernador de Oaxaca José Murat y a su hijo Alejandro -hoy gobernador del mismo estado-, que de acuerdo a la valoración del diario sumaban los 68 millones de dólares.

Nada tampoco frente a las posesiones que se dijo tiene el ex gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes y su hijo Omar en EU que pudieran rebasar los 498 millones de pesos.

En su momento el grupo Anonymous reveló una conversación de ambos Yunes donde el hijo le hablaba al padre de querer invertir 400 millones de dólares en un proyecto inmobiliario en Houston, Texas, por la venta de 280 departamentos en 180 mil dólares cada uno.

El caso Sánchez Cordero no está en el monto de su propiedad, sino en la intención de no revelar públicamente que era dueña de ese departamento de Houston.

Mucho se ha hablado en estos dos meses que la secretaria de Gobernación no se encuentra ya cómoda en el equipo de AMLO, e incluso Raymundo Riva Palacio afirmó el martes que ella ya le ha presentado en dos ocasiones la renuncia al presidente.

No sería extraño que el affaire del departamento en Houston sea lo que propicie su renuncia a Gobernación y su regreso al Senado.

El lío de las guarderías

El draconiano recorte presupuestal en 9 mil estancias infantiles en los 32 estados del país, que mantienen en vilo a miles de educadoras, médicos, psicólogas y otros que laboran en estas guarderías del IMSS, ISSSTE, Salud y la ahora secretaría de Bienestar antes Sedesol, creó anteayer una grave situación en Palacio Nacional hasta donde llegaron representantes de estos trabajadores quienes exigieron ver y hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien en esos momentos daba su conferencia de prensa diaria.

Los inconformes reclamaban no sólo no tener información de que va a pasar con sus fuentes de empleo, porque el presupuesto de Egresos de 2019 sólo contempla apenas un 50% de los recursos que se destinaron durante el año pasado, sino sobre cómo se va a atender a unos 13 millones de niños que hoy están inscritos en esos centros.

En su mayoría son niños cuyas madres trabajan.

Si se cancelan las guarderías, esas madres no tienen dónde dejar a sus hijos pequeños para poder seguir en sus trabajos.

Presionado por estas manifestaciones de inconformidad que ya llegaron a Palacio Nacional, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Ricardo Bucio y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas informaron que en estos días Andrés Manuel López Obrador anunciará su Política Integral por la Primera Infancia que contempla, entre otras acciones, articular justamente a las guarderías o estancias infantiles hoy sin recursos y en conflicto.

Bucio informó que en el país “hay indicadores negativos en la problemática de los 12.7 millones de niñas y niños de 0 a 5 años: uno de cada dos vive en pobreza, dos de cada 10 en pobreza extrema y dos de cada 10 en zonas rurales tienen desnutrición crónica”.

Enfrentar esta problemática, concluyó, requiere de establecer una articulación gubernamental para disminuir las duplicidades y aumentar el impacto de beneficios para esa población.

Este “Acuerdo Integral por la Primera Infancia” lo anunciará López Obrador en los siguientes días, dijo.

