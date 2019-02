En medio de rechazo, este domingo entra en vigor nueva Ley de Alcoholes

Negocio que opere hasta las 03:00 estará obligado a pagar horas extras

Mientras que algunos negocios ya se adelantaron y comenzaron a aplicar la ley, ésta aún permite que los comercios vendan alcohol de acuerdo con la anterior norma, por lo menos hasta el domingo, día en que el horario será hasta las 23:00 horas.

Todo negocio que quiera extender ese horario, que puede llegar hasta las tres de la madrugada, estará obligado a pagar horas extras, estatutos que los empresarios de la Canirac se niegan a aceptar, más aún los negocios de la zona hotelera, donde por su ubicación, estaban acostumbrados a mantener la venta de alcoholes hasta las 3 am.

Secretaria de Educación se mantiene en su cargo

En relación con las afirmaciones que circulan a través de redes sociales, respecto de la supuesta destitución de la secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo, la institución educativa informa: Que la maestra Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de esta dependencia, se ha desempeñado en todo momento con absoluto respeto a las resoluciones dictadas por la autoridad judicial federal en el juicio de amparo indirecto 144/2016, promovido por los docentes separados del servicio en la administración gubernamental pasada.

En la especie, se ha brindado seguimiento puntual a los juicios tramitados ante las instancias previstas en la Ley de Amparo en vigor, manteniendo reuniones con los docentes quejosos, a quienes se les ha otorgado amparo y protección de la justicia federal, frente a los actos ejecutados por las autoridades educativas que en febrero de 2016 determinaron su separación.

Con base en el acuerdo de fecha 1 de febrero de 2019, la ejecutoria dictada por las autoridades judiciales se encuentra en vías de cumplimiento, por lo que la sanción a que se refiere la nota en comento, no corresponde con la realidad jurídica ni con el procedimiento que se sustancia.

200 becas para estudiantes

El Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), a cargo de Fernando Méndez Santiago, quien busca a través del programa “Somos Futuro”, otorgar un total de 200 vacantes con apoyos económicos, para promover el crecimiento personal de los jóvenes para que puedan desenvolverse en los diferentes campos sociales y profesionales adquiridos en su educación o formación académica,

Este programa tiene como objetivo promover el desarrollo integral y la disminución de desigualdades mediante la entrega de apoyos económicos a cambio de transmitir sus conocimientos y/o habilidades acordes a su carrera y/o experiencia en lugares, como parques, colonias de alta marginación o con focos rojos en temas de seguridad, en el cual llevan el acompañamiento de seguridad pública.

Estará dividido en periodos de 4 meses, siendo 100 vacantes en su primera etapa y otros 100 en la segunda, ofreciendo un apoyo económico de 1,500 pesos mensuales para los beneficiados, con una inversión total de 3 millones 184 mil pesos para ambas etapas.

El programa será impartido en los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel, Isla Mujeres, Bacalar, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Benito Juárez, Solidaridad y José María Morelos. Se impartirán cursos, clases, asesorías, talleres, consultas y demás actividades. Cabe mencionar que Benito Juárez y Solidaridad entrarán en una segunda etapa, ya que será en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud.

Con acciones a fondo, el gobernador, Carlos Joaquín, atiende e impulsa a los jóvenes a través de programas que ayudarán a los jóvenes a autoemplearse en el mundo laboral, reiterándoles el total compromiso de generar más y mejores oportunidades, además de su total apoyo para generar las políticas que favorezcan el desarrollo profesional y de oportunidades laborales de los jóvenes.

Las bases de la convocatoria y recepción de documentos serán en forma digital, a través de la página web qroo.gob.mx/juventud/somos-futuro-2019, disponible del 6 al 20 de febrero de este año o pueden acudir directamente en las oficinas del IQJ, ubicadas en avenida Álvaro Obregón, colonia Centro, Chetumal, Quintana Roo.

Cancelarán contratos a maestros paristas del Conalep

El director general de Conalep en Quintana Roo, Aníbal Montalvo Pérez, convocó a los docentes del plantel 2 de Cancún al diálogo, aunque advirtió que, si el lunes no se regularizan las actividades, contratarán a sustitutos.

Por lo tanto, se esperarán a que el lunes se reanuden las actividades de manera normal, y si no, aplicarán la normatividad vigente. Ahora, en más del 50% de las aulas no hay clases y las negociaciones parecen no tener fin, pues se inició con la petición del pago de salarios por honorarios y ahora, los paristas, para regresar a sus labores, exigen la destitución de la directora del plantel.

“Una cosa son las horas base, los maestros tienen la obligación de estar frente al grupo; otra cosa son las horas de honorarios, que son las que están peleando y le pertenecen estado; si los maestros y su líder sindical no quieren dialogar, esas horas se van a tener que ocupar y tendremos que contratar personal”.

La salida de la directora no está a negociación, aseguró Montalvo Pérez, pero sí que se cubran las horas.

Si no vuelven a las aulas y reanudan clases el lunes, se les harán sus descuentos y se debe dar por terminada su labor como docentes, levantando acta administrativa y cancelando contratos.

Una vez que la notificación les llegue, ellos tienen 72 horas para responder. Una vez que eso pase pueden entonces quedar fuera del sistema. Pero esperan no llegar a tanto y que los maestros permanezcan en el subsistema.