La Gaviota

Sin pelos en la lengua

Doña Pelos

Jajajajaja y más jajajaja y es que no nos queda más que burlarnos del mensaje o comunicado oficial de la ex primera dama de México, jajajajajaja, Angélica Rivera, al anunciar a través de su cuenta oficial de Facebook que estaba divorciada del hombre al que le marcaron tres libros en su vida, entre ellos “La Biblia” (seguro por buen pastor y nada pecador), así como “La silla del águila”, que según el también ex gobernador del Estado de México, era de Krauze y no de Carlos Fuentes, jajajajaja.

¡Por Dios!, cómo nos viene a confirmar La Gaviota su divorcio si todos sabemos que más bien lo que se terminó entre la ex pareja presidencial fue el contrato y la farsa, pues su matrimonio fue la novela más larga de su carrera y en donde Angélica hizo el papel más triste de su vida, algo así como el de “Aventurera”, por ello de vender caro su “amor”, jajajajajaja, tan caro que le dio una Casa Blanca, ay no perdón, corrijo, esa Casa Blanca fue producto de sus ahorros de las telenovelas que hizo para Televisa, donde ahora pretender regresar para, según ella, retomar su carrera como actriz, pero si su carrera como actriz nunca ha tenido una pausa pues ya le quitó el Oscar a la Yalitza Aparicio, pues ella y el copetetes Enrique Peña, se aventaron una larga película que duró seis años.

Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme.

A mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos.

Atentamente.

Angélica Rivera.

Y después de este anuncio de Angélica Rivera en Facebook, en las redes sociales tal cual le escribieron:

“Chingón que vas a recuperar tu vida .. podrías devolver lo que te robaste para que México también recupere lo suyo?”

“Retomar tu carrera? Y la telenovela que te aventaste como primera Dama?”

“Esa historia que publicas solamente tú te la crees. No te das cuenta de que todos en este país ya sabe la verdad: tu matrimonio fue un contrato de negocios por seis años y que ya terminó. Y se que a ti te vale lo que piensen o dejen de pensar de ti, pero si tienes un poco de autoestima, deja de publicar este tipo de comentarios, que lo único que hacen es hundirte más, y evidenciar tu escasa inteligencia emocional. Este tipo de comentarios guárdatelos, quédatelos para ti. Como figura pública, trata de publicar cosas más inteligentes que vayan limpiando tu reputación; claro, a menos que sigas queriendo ser al hazmerreír de todo un país”.

¿Vas a ir de nuevo al Vaticano para que te divorcien y te vuelvas a casar? ¿o ya no se va a poder hacer lo mismo?

En fin, les pregunto “Sin Pelos en la Lengua” ¿será este el final del episodio de “La Rosa de Guadalupe?”, es decir, que ya le llegó el airecito a la ex primera dama, con eso de que pide tranquilidad emocional.

Y bueno, no cabe duda que la revista ¡Hola! tiene fuentes muy cercanas a la ex pareja presidencial, pues el jueves pasado, la revista publicó que la separación entre la actriz, quien estudió en el colegio de madrecitas “Las Rosas” y el “copetes”, aunque ya con varias entradas en la frente, jajajajaja, se separaron en los mejores términos y que muestra de ello, es que ya separados, coincidieron en el funeral de su amigo en común, el actual gobernador mexiquense Alfredo del Mazo González, el pasado 11 de enero.

La verdad que cordiales o más bien aún no se acababa el contrato de la farsa de amor que le hicieron creer al pueblo mexicano cuando se casaron en la Catedral de Toluca, el 27 de noviembre de 2010, pues más bien fue un contrato que funcionó para que el pueblo tuviera de pareja presidencial una historia al más puro estilo churronovela, solo que esta churronovela nos dejó un país jodido en todos aspectos.

Jajajaja y es que no paro de reír, luego de que se dio a conocer por la revista Quién que el ex mandatario se pasea en las calles de Madrid, España, junto a la modelo de San Luis Potosí, Tania Ruiz Eichelmann, ya que en las redes sociales se cuestionaban “¿pues no que era gay?”, jajajajaja, pero si Don Peña ha sido más mujeriego que nada, pues tuvo un hijo fuera del matrimonio cuando estuvo casado con su primer esposa Mónica Pretelini Sáenz.

La vida de Tania Ruiz Eichelmann de 31 años, no volverá a ser igual. Su romance con el ex presidente Enrique Peña Nieto, revelado por la revista “Quién”, la ha colocado en el centro del ojo público, de ahí que sus redes sociales son vistas con lupa.

Por supuesto que lo que más ha llamado la atención es la espectacular belleza de esta joven de 31 originaria de San Luis Potosí.

Pero hay un mensaje que llama poderosamente la atención y que, sospechosamente, coincide con una fecha clave en la vida de Enrique Peña Nieto.

El 2 de diciembre, un día después de que Peña entregara el poder a Andrés Manuel López Obrador y cediera la banda presidencial, Tania posteó un mensaje que hoy toma un gran significado.

“¿Qué tal si hoy pudiera ser el comienzo de algo distinto? ¿Qué tal que tu vida pudiera ser más disfrutable otra vez? ¿Qué tal si estuvieras divirtiéndote tanto, que ni notaras cuando la gente te juzga? Aprendimos muy pronto en nuestras vidas que juzgarnos era lo adecuado y que esa era la forma de estar. ¿Y si juzgarte fuera la cosa más cruel que hayas podido hacer? Aun así lo sigues haciendo. Muchas veces pasas tiempo en buscar a alguien que te trate bien, que sea lindo contigo, que te diga las cosas que quieres escuchar para sentir ese amor que necesitas y el vacío que quieres que alguien más llene. ¿Y todo para que? ¡Porque tú no ves nada de eso en ti! Porque si no estás dispuesto a amarte a ti mismo y ser amable contigo mismo, no podrás recibirlo de otros

Y hoy más que nunca, el romance de Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto sigue dando de qué hablar, sobre todo ahora que el hermano de la modelo confirmó que el ex presidente de México se encuentra separado de su esposa Angélica Rivera.

Durante la entrevista que ofreció al programa Despierta América, el joven no quiso afirmar que Tania y Enrique son pareja, pero expresó: “si sí o si no, nosotros queremos que sean felices, la familia siempre los ha apoyado mucho, mi familia cercana, mis papás”.

Cuestionado por la diferencia de edades entre ambos, pues Peña le lleva más de 20 años a Tania, Gerardo aseguró que por ahora solo tienen una amistad, y negó conocer los detalles del inicio de esa relación. Jajajjaa, pero cuando hay dinero, qué importa la diferencia de edades, porque es más atractivo, el ancho, sí, el ancho de la cartera, jajajaja.

Por otra parte, la periodista Verónica Bastos reveló en el programa Suelta la Sopa que Angélica Rivera se encuentra muy afectada por el escándalo mediático que está viviendo en este momento, luego de que ella decidiera dejar su carrera como actriz para convertirse en la esposa de Enrique Peña Nieto y que ahora él sea exhibido junto a una joven modelo. Ay pobre Gaviota, seguro se está secando las lágrimas con los hartos billetes que le dejó su contrato “amoroso”.

Incluso en el 2012, se publicó el libro “¿Quiénes son Las Mujeres de Peña Nieto?, de Alberto de Tavira y editado por Océano.

Incluso en el mismo año 2012, la revista Quién lanzó a la luz a las flamantes novias de Enrique Peña Nieto, antes de que en campaña las mujeres le gritaran “Enrique, bombón, contigo hasta el colchón”, “Enrique bombón contigo sin condón”, jajajaja.

Mónica Pretelini

Quién es: hija del empresario mexicano Hugo Pretelini Hernández y de la costarricense Olga Sáenz. Estudió la licenciatura en Historia del Arte y Filosofía en el Instituto de Cultura Superior.

Cómo conoció a Peña: en el año de 1993, en el restaurante El Mesón del Caballo Bayo. Enrique tenía 27 años y ella 30. Él trabajaba como tesorero del Comité de Financiamiento de la campaña para gobernador de Emilio Chuayffet; Mónica, era la presidenta de la Asociación de Colonos de Tecamachalco, donde vivía con sus padres y su hermana Claudia.

Cuál fue su historia: se casaron el 12 de febrero de 1994 y procrearon tres hijos: Paulina, Alejandro y Nicole. Ella se convirtió en la más grande impulsora de la carrera política de su marido, incluso creó un club de fans para apoyarlo durante las campañas para gobernador en el Estado de México en 2005.

Por qué no prosperó: Mónica murió en enero de 2007. Sus restos descansan en la Catedral de Toluca, donde Peña Nieto contrajo nupcias en noviembre de 2010 con la actriz Angélica Rivera.

Martiza Díaz Hernández

Cómo conoció a Peña: en el gobierno de Arturo Montiel Rojas. Enrique trabajaba en el quipo más cercano del gobernador y ella se desempeñaba como funcionaria en la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Cuál fue su historia: mientras Peña Nieto estaba casado con Mónica se aventuró a la conquista de Maritza quien puso toda la tierra de por medio posible para no pisar ese terreno, pero finalmente cayó en las redes del carismático político con quien tuvo un hijo, quien nació tres años después que Nicole, la menor de los niños que Enrique tuvo con su mujer oficial.

Por qué no prosperó: a pesar de las promesas a Maritza, Enrique nunca se divorció de Mónica. Por el contrario, intentó curar con su mujer las heridas que provocó esta infidelidad. Rompió lazos con Maritza pues el cargo de gobernador del Estado de México le impedía estar inmiscuido en escándalos de este tipo por lo que no reconoció al niño aunque, de alguna manera, se ocupó económicamente de él.

Yessica de Lamadrid Téllez

Quién es: nació en Chihuahua y allá se graduó como licenciada en Comercio Internacional por el ITESM, más tarde hizo una especialidad en Negocios cursada en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. Es también maestra en Economía y Gobierno por la Universidad Anáhuac

Cómo conoció a Peña: fue a principios del 2005. Yessica trabajaba en Radar, empresa vinculada a Grupo TV Promo, especializado en marketing, que tiene entre sus socios a Alejandro Quintero Íñiguez, vicepresidente de comercialización de Televisa. Peña Nieto contrató a esta empresa para crear la estrategia de su campaña por la gubernatura del Estado de México.

Cuál fue su historia: el noviazgo de Yessica y Enrique nació en la antesala de la gloria, pero se gestó entre muchos inconvenientes, entre ellos la toma de posesión como gobernador. Sin embargo, Enrique y Yessica trajeron al mundo a un niño, el quinto hijo de él, quien falleció de cáncer semanas después de la muerte de Mónica Pretelini en 2007.

Por qué no prosperó: la política le exigió a Peña Nieto que mostrara la imagen del patriarca de una familia unida y conservadora, por lo que a pesar de las fuertes crisis con su esposa, el divorcio nunca fue la opción.

Rebecca Solano de Hoyos

Quién es: oriunda de Monterrey, Nuevo León, estudióMercadotecnia y Diseño de Modas así como Diseño de Interiores en el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey. Conocida por ser la productora y conductora del programa de televisión TransformaT, Estuvo casada con el empresario Federico Bausone Marron y fruto de ese matrimonio nacieron dos hijos.

Cómo conoció a Peña: el 5 de mayo de 2007 en la fiesta de cumpleaños número 40 de Bernardo Gómez Martínez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa. A Rebecca la presentó con Enrique el empresario Carlos Bremer Gutiérrez.

Cuál fue su historia: a pocos meses de haber enviudado Enrique inició una relación con Rebecca a quien en poco tiempo hizo partícipe en sus eventos políticos, reuniones privadas y hasta giras oficiales de trabajo. La relación con Solano fue de las más estables y duraderas del entonces gobernador del Estado de México.

Por qué no funcionó: tras el destape de su romance de alguna forma quedó oficializado que había terminado el luto por Mónica, así que se le fue a Peña una avalancha de ofrecimientos de posibles candidatas a Primera Dama del Estado de México. Una infidelidad por parte de él terminó con su relación con Solano.

La revista Quién en su nueva edición, con Kate del Castillo en portada, publica parte del capítulo de la relación que tuvo Enrique con Rebecca Solano, la primera novia conocida del político priísta después de enviudar.