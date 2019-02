Estoy soltera, revela supuesta novia de Peña Nieto

La modelo Tania Ruiz Eichelmann habla por primera vez ante las cámaras y lo que dijo sorprendió a todo mundo

Luego de que todo México y el mundo entero conocieron su rostro gracias a las fotos en que aparece junto a Enrique Peña Nieto, ahora Tania Ruiz Eichelmann habla por primera vez ante las cámaras, y lo que dijo sorprendió a todo mundo.

“Yo estoy soltera”, reveló tajantemente la modelo mexicana ante las cámaras de “El Gordo y la Flaca”, luego de que apenas el viernes pasado la ex primera dama Angélica Rivera confirmó que se está divorciando del expresidente mexicano.

La modelo mexicana Tania Ruiz también aprovechó la entrevista al programa de Univisión para aclarar: “La verdad yo no estoy lastimando a nadie, ni nada”, porque reiteró: “Yo estoy libre”.

Tania también quiso dejar claro que no le preocupan los comentarios ni a favor ni en contra de los usuarios de las redes sociales, pero como siempre trata de quedarse con lo bueno de cada situación, entonces planea sacarle el mejor provecho posible.

“Esto (la exposición en redes) es nuevo para mí, pero yo siempre trato de verle el lado positivo a las cosas y ahora sí los seguidores aumentaron mucho, muy lindos mensajes me han mandado y la verdad yo creo que de esto sacarle el mayor beneficio”, explicó la modelo de 31 años.

La amiga de Peña Nieto asegura que los rumores de una relación con el ex presidente la tomaron por sorpresa y recordó cómo fue que se enteró de todo.

“Yo venía llegando de viaje y fui a recoger a Carlota, mi hija, a casa de su papá, entonces voy a recogerla y en eso me empieza a entrar esta foto y me dice su papá ‘mira lo que están publicando’, en eso veo la foto y digo ‘pues en sí la foto no dice nada’”, explicó Tania Ruiz.