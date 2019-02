Del 21 de febrero al 16 de mayo, viajará a 24 municipios de ocho estados de la República Mexicana

Ambulante celebrará su edición numero catorce

Más de cien películas de treinta países integran la gira de documentales este 2019

Asael Grande

El festival itinerante de documentales Ambulante, organizado por la asociación civil mexicana del mismo nombre, creada en 2005 por los actores Diego Luna y Gael García Bernal, llevará a cabo su edición número 14, del 21 de febrero al 16 de mayo, en la que viajará a 24 municipios de ocho estados de la República Mexicana: “el tema de este año es ilusiones ópticas y va acompañado de nuestra nueva imagen, diseñada por Alejandro Magallanes; la imagen se inspira en el OpArt de los años 60, un estilo de arte abstracto, basado en la composición pictórica de fenómenos ópticos; este logra crear una sensación de movimiento a partir de elementos básicos como líneas y puntos, y de figuras geométricas repetidas, cada estado de la gira tiene su propia letra, y cada letra muestra una textura y gama cromática única; en el programa hay filmes de treinta países, hablados en más de una veintena de idiomas, entre ellos, doce lenguas indígenas, desde trabajos de cineastas consagrados hasta óperas primas de nuevas voces autorales”, dijo Paulina Suárez (directora general de Ambulante), en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Por su parte, Diego Luna, destacó que “el cine sirve para sensibilizar voces, para representarnos de la mejor forma, y para que usen estas historias, es importante cuando dejamos de hablar de números, y cuando empezamos a hablar de historias íntimas, si yo hablo de la cantidad de desaparecidos en este país, probablemente ya sabemos cómo serán las noticias en números y estadísticas, pero si les cuento una historia especifica, probablemente nos toca profundamente y nos hace actuar, nos hace salir, ese es el poder que tiene el cine documental, y estamos intentando llevarlo a donde nos dejan; Ambulante tiene un programa completísimo, son 120 películas, cada una con una historia profundísima y distinta, unas muy cercanas a nosotros”.

Respecto al gran éxito que ha tenido la película mexicana Roma(Dir. Alfonso Cuarón), Diego Luna comentó: “yo no necesitaba ver Romapara darme cuenta del clasismo, y el racismo que vivimos en este país, del que ya hemos aprendido a convivir, la discriminación que denuncia o no la película, se tendrá que preguntar a los que la hicieron, festejo mucho la reflexión de la película, gocé muchísimo la película, además quedé muy impresionado con el trabajo de la ya famosa Yalitza Aparicio, me hizo sentir emociones muy profundas, me tocó, y vi esa película tres veces, celebro ese trabajo, y que se siga celebrando por todo el mundo; el documental es una gran herramienta, hoy siento que son mucho más los jóvenes que están dispuestos a retratar su realidad, y usar el documental para transformar su verdadera realidad”.

La decimocuarta edición de Ambulante será del 21 de febrero al 16 de mayo y visitará los siguientes estados: Veracruz (21-28 de febrero), Querétaro (28 de febrero-7 de marzo), Puebla (7-14 de marzo), Coahuila (14-21 de marzo), Jalisco (28 de marzo-4 de abril), Chihuahua (4-11 de abril), Oaxaca (11-18 de abril) y Ciudad de México (30 de abril-16 de mayo).