No entiendo el rock nuevo, yo hago rocanrol: Enrique Guzmán; será “Herodes” en “Jesucristo Superestrella”

Más de cuatro horas de puro rocanrol y baladas ofrecerán Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa, en el concierto denominado “Juntos por última vez”, que se realizará este viernes 15 de febrero en el Auditorio Nacional

En entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN

Asael Grande

Íconos del rock and roll en México, Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa, están más que preparados para compartir una vez más el escenario del Auditorio Nacional la noche de este 15 de febrero, para ofrecer un concierto lleno de canciones de la era dorada del rock and roll, en lo que será una velada llena de nostalgia en el concierto “Juntos por última vez”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Angélica María, Guzmán y Alberto Vázquez, comentaron sobre el concierto de este viernes en el Coloso de Reforma: “ya llevamos mucho tiempo con esta gira, abrimos muchos espacios, yo no tengo qué perder, cumplo un año más y tengo que darle a lo que falta; el rock no es un ritmo, es una forma de protesta, así se llama mi disco nuevo”, dijo Enrique Guzmán, quien agregó que está a punto de lanzar su nuevo material discográfico, en donde comparte duetos con amigos de toda la vida: “canto junto con Angélica María, el tema ‘Se habla español’; ahora no entiendo el rock nuevo, yo soy cantante de rocanrol, yo hago rocanrol”, puntualizó.

Actuará en Jesucristo Superestrella “Tengo una obra de teatro, de Andrew Lloyd Webber, esto lo voy a hacer con Alejandro Gou, todavía no he firmado contrato, anoche tuve una junta importante, si queda es un momento (su participación), seré Herodes”, contó Guzmán, quien recordó su paso por Sugar, “fue hace mucho y también hice Amor al revés es Roma y cosas que no funcionaron. Era buen actor (risas)”, mencionó Enrique Guzmán

Por su parte, Angélica María, destacó que “el rock es un movimiento que aún no termina, el rock en México se abrió con Enrique Guzmán, una cosa es rock, y otra cosa es rocanrol, escucho todo el rock que está de moda, Parménides García Saldaña y José Agustín escribieron muy buenos libros sobre rock; me gustó mucho la película de Queen, es una maravilla; el rock se puede hacer de cualquier forma, el rocanrol es el principio de todo lo de ahora”, agregó “La Novia de México”.

Finalmente, Alberto Vázquez, dijo a esta casa editorial, “feliz de poder estar en el Auditorio Nacional otra vez, nuestra generación es muy importante, somos la última generación de esto que está sucediendo, de estos llenos en el Auditorio, ya no habrá otra, se llena de jóvenes. La gente goza escuchado nuestra música, me gustan las baladas, yo escucho de todo, toda la buena música tiene cabida, siempre y cuando esté bien hecha”.

Respecto a qué proyectos le esperan en este año, Alberto Vázquez adelantó: “estoy en tratos para una serie y un libro, la historia de mi vida, contada, este año sale. Quiero grabar canciones inéditas y que no hayan sido repetidas, pero mías también; seguiremos con la gira ‘Juntos por última vez’ por Estados Unidos, pero en la CDMX, termina en el Auditorio Nacional”.

Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez estarán pasando lista con sus más grandes éxitos en una noche en el Auditorio Nacional, en lo que será una velada única, llenas de buen rocanrol.

Estos ídolos se reúnen de nuevo en un espectáculo único para recordar la inolvidable época del rock and roll durante una noche inolvidable en el Coloso de Reforma, con más de cuatro horas de puro rocanrol, y baladas. Referentes de una generación que nunca pasará de moda, de nuevo juntos, recordarán por qué son emblema de esta gran época del rock en español con temas como “Tu cabeza en mi hombro”, “Eddi Eddi”, “Mi pueblo”, “Prometimos no llorar”, entre muchos otros más, todo en el fastuoso escenario del Auditorio Nacional, con una gran producción de audio, iluminación, efectos especiales y pantallas gigantes.

Por otro lado, el productor Alejandro Gou dijo que “Jesucristo Superestrella” contará con todos los requerimientos que solicita Andrew Lloyd Webber para ceder los derechos de sus obras, por lo que traerá desde Broadway y de otras latitudes a gente especializada para realizar el montaje de última tecnología para el estreno planeado el 12 de julio en el Centro Cultural Teatro 1, en donde podría actuar Enrique Guzmán en el personaje de “Herodes”.

Los próximos proyectos Enrique Guzmán: Está a punto de lanzar su nuevo material discográfico, en donde comparte duetos con amigos de toda la vida, como Angélica María. Angélica María: Está en pláticas con el regiomontano Eugenio Domínguez para hacer cine. Alberto Vázquez: Está en negociaciones para sacar a la luz un libro sobre su vida y hacer una bioserie.