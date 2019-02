“nuevamente EN RENTA”, el meme a La Mejor Burla; ¿quién conoce más de amor Emma Coronel o “La Gaviota”?

Sin pelos en la lengua

Doña Pelos

Y el Oscar es para…

En las redes sociales se ha llegado a decir que un amor real y que sí es de telenovela es el que existe entre Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán, pues no lo ha dejado solo ni un instante ni ha ventilado sus trapitos al sol en Facebook :O :O :O

Ahora que está tan de moda que los mexicanos figuren en las nominaciones a la preciada estatuilla del Oscar, hay que incluir en la lista a la pareja del sexenio pasado: Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto para que se lleven la estatuilla pero en la categoría a “La Mejor Burla” y es que de por sí “El copetes” ya con varias entradas en la frente, fue el hazmerreír de infinidad de estupideces como cuando afirmó que el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, tiene 43 años o como cuando señaló que Boca del Río es la capital de Veracruz (jajajajajajajajaja, ya ni Simi ni Miguel Luis abren la boca a lo tarugo), o como cuando no pudo definir las siglas del IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; “instituto de información y de acceso… de información y de acceso… a la opinión publica… de toda la información disponible… para la ciudadanía… desde el gobierno, el IFAI”, jajajajajaja ya ni Cantinflas; o como cuando en un avión manifestó a la prensa “que cinco minutos es menos de un minuto” y bueno, cuando confundió Chiapas con Oaxaca, jajajaja “Estamos inaugurando formalmente este nuevo hospital del ISSSTE para la atención médica de la población derechohabiente de Tuxtla y de todo Oaxaca”, bueno y a esa interminable lista se suma ahora “La Gaviota” al ser el blanco de memes.

MEME DE “LA GAVIOTA”,

TENDENCIA EN REDES SOCIALES

Luego de que la famosa actriz por da vida a “La Dueña” anunció a través de su cuenta oficial de Facebook que se divorció de Peñita (ya ni yo Doña Pelos ando ventilando mi vida en las redes sociales como si fuera lavandera, jajajajajajaa), fue el hazmerreír de los usuarios de las redes sociales llámese Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, pues estuvo circulando un meme de Angélica Rivera cargando un papel que dice “nuevamente EN RENTA”, jajajaja, no cabe duda que el ingenio mexicano siempre está a todo lo que da, lástima que no seamos genios a la hora de ir a votar por nuestros ilustres gobernantes.

Y ese meme de Angélica Rivera ha sido tendencia en redes sociales pues muchos usuarios no saben quién está en renta, si la Casa Blanca o bien si pudiera estar en renta como actriz para volver a actuar como primera dama enamorada, jajajajajaja. Qué “culeis” son algunos internautas.

Lástima que esas estupideces que cometió la pareja presidencial del sexenio anterior, no sean “fake news”, pues en su momento la actriz Angélica Rivera salió en cadena nacional para señalar que la llamada Casa Blanca, la mansión que dio a conocer Carmen Aristegui, la compró con sus ahorros que ganó como actriz durante su trayectoria en “La Dueña” ya ni Angelina Jolie llegó a firmar tan jugosos contratos, no cabe duda que deja más ganar en Televisa que en Hollywood, lástima que algunos grandes actores como Ernesto Gómez Cruz, quien siempre ha trabajado cine, teatro y televisión y que ha participado en más de 200 películas no pudo comprar una casa con todo lo que ganó, pues gracias a Carmelita Salinas cuando ambos trabajaron juntos en “Aventurera” donde Gómez Cruz daba vida al “Comandante Treviño”, Carmelita tuvo que recurrir en ese entonces a Raymundo Collins, director del Invi (Intituto de la Vivienda) en el periodo de Marcelo Ebrard, para que ayudara a Gómez Cruz y pudiera tener una casa propia, claro, una casa sencilla, pero bueno, dejó más actuar en “Muñecos de papel” que en “Los Caifanes”, jajajajajaja, y uno, como yo Doña Pelos hasta haciendo casting para incursionar en el CEA de Televisa.

TERMINÓ EL SEXENIO

Y TERMINÓ LA FARSA

Y ahora que acaba de pasar San Valentín, donde los enamorados se regalan peluches, chocolates, rosas y hasta un tour por Tlalpan, “La Gaviota” apareció en las redes sociales nuevamente, pero no para felicitar como lo hacía en años anteriores a “Enrique” como ella le decía a su entonces amor de la vida, sino para presumir su fraternidad con su hija mayor Sofía Castro, esa niña que en el tiempo presidencial usaba zapatillas de 30 mil pesos cada par… qué rápido fue este amor de telenovela, como dicen algunos terminó el sexenio y terminó la farsa.

Sin embargo el amor que no ha terminado y que sigue en pie es el de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su esposa Emma Coronel, esa sí es una mujer que defiende el amor a capa y espada tanto en cámaras como detrás de cámaras, híjole no cabe duda que hay quienes tienen más sentimientos que las gaviotas, pues Emma Coronel no ha dejado solo a su marido desde que entró en prisión, en cambio hay parejas que se acaba el contrato o el poder y el amor sale por la ventana.

“Hoy yo no voy a llorar. ¿Por qué?

Nadie ha muerto aquí”: EMMA CORONEL

Ante la mirada atónita de Emma Coronel, un jurado en Estados Unidos declaró a Joaquín “El Chapo” Guzmán culpable de traficar drogas a gran escala

Emma Coronel llamó una vez más la atención dentro del tribunal federal de Brooklyn cuando reaccionó al escuchar que su esposo Joaquín “El Chapo” Guzmán fue declarado culpable por 10 cargos, entre ellos, el de encabezar una operación de tráfico de drogas a gran escala.

“Hoy yo no voy a llorar. ¿Por qué? Nadie ha muerto aquí”, dijo Emma a la periodista Blanca Rosa Vilchez que le ofreció unos pañuelos desechables inmediatamente después de conocerse el veredicto.

Una vez que el jurado abandonó la sala, “El Chapo” se reclinó en su asiento para intercambiar miradas con su esposa, quien le sonrió, se llevó la mano al corazón y en seguida le hizo brevemente la señal del pulgar alzado.

Híjole me cae que el amor entre Emma Coronel y “El Chapo” sí es amor de telenovela, ese que sí se puede narrar en un libro y no como aquellas personas que amenazan con publicar un libro donde se ventilen cosas estilo “La Jefa” de Olga Wornart, estilo TVNotas o estilo Niurka y Juan Osorio cuando cada quien publicó su “veldád”, eso lo digo por una vecina que está en esa situación de que si no le dan la pensión que merece va a publicar un libro, chale.

Por cierto, ahora que Angélica Rivera anunció su divorcio en Facebook, muchos le cuestionan: “¿Vas a ir de nuevo al Vaticano para que te divorcien y te vuelvas a casar? ¿o ya no se va a poder hacer lo mismo?

En fin, les pregunto “Sin Pelos en la Lengua” ¿será este el final del episodio de “La Rosa de Guadalupe?”, es decir, que ya le llegó el airecito a la ex primera dama, con eso de que pide tranquilidad emocional.