Presentan medidas de rescate financiero a Petróleos Mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio pormenores del plan de fortalecimiento a Pemex enfocado a hacer más productiva la empresa, incrementar su inversión y evitar contraer deuda.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Vamos a tratar el día de hoy lo del fortalecimiento económico, financiero, a Pemex, como lo acordamos ayer.

El día de hoy vamos a presentarles cómo estamos llevando cabo una acción para apuntalar a fortalecer a Pemex, porque tenemos la firme decisión de apoyar a Pemex y de apoyar a la Comisión Federal de Electricidad en todo el sexenio.

Empresas que fueron maltratadas, que fueron debilitadas por mala administración, por corrupción, a veces da la impresión que lo hicieron de manera deliberada para quebrarlas, para destruirlas, porque las trataron con saña en cuanto a que las saquearon y crearon todo un andamiaje con ese propósito.

Parte de ese andamiaje fue la llamada Reforma Energética, que resultó un rotundo fracaso, con todas estas instancias reguladoras, supuestamente independientes, cuando de verdad estaban al servicio estas intermediarias, estos órganos independientes reguladores, de los traficantes de influencias, de los saqueadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.

Entonces, las cosas cambiaron afortunadamente, y hemos tomado la decisión de apoyar a Pemex con todo. Vamos a dar a conocer ahora un plan inicial, pero si se requiere más, va a haber más apoyo.

Pemex tiene el respaldo de la Secretaría de Hacienda y el respaldo del Gobierno de la República.

Vamos ahora a presentarles cuál va a ser la primera inyección de recursos, de apoyo a Pemex y posteriormente vamos a evaluar, y si hace falta más se van a destinar más fondos.

De modo que le doy la palabra al director de finanzas de Pemex, para que él nos explique.

ALBERTO VELÁZQUEZ GARCÍA, DIRECTOR CORPORATIVO DE

FINANZAS DE PEMEX:

Gracias, señor presidente muy buenos días. Vamos a presentar el conjunto de medidas que hemos venido preparando de manera conjunta con el equipo hacendario.

Si pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el conjunto de medidas que estamos presentando el día de hoy consisten de las siguientes.

La primera, y ya ustedes la conocían, es la capitalización que está haciendo el gobierno federal y que está contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, por un importe de 25 mil millones de pesos.

La segunda, es por un monto de 35 mil millones de pesos que deriva de un prepago que está haciendo la Secretaría de Hacienda, de una deuda que se tiene con la empresa, derivada de unos apoyos que el gobierno federal, en su momento, asignó a la empresa por la mejora de su pasivo laboral.

Son unos pagarés que se están pre-pagando, se están adelantando y tienen un monto de 35 mil millones de pesos, de los cuales, de hecho, ya comenzó el proceso de prepago, ya obtuvimos el intercambio de los primeros dos pagarés en el mes de enero y tenemos programado el intercambio a lo largo del primer semestre de este año.

Y este es el anuncio más relevante para nosotros, el gobierno federal incrementa el monto del incentivo fiscal para Petróleos Mexicanos. Prácticamente, es un concepto a través de una mayor deducibilidad en el entero de los impuestos para la empresa. Este incentivo fiscal para nosotros va a representar, por lo menos, una disminución en la carga fiscal de 15 mil millones de pesos.

Es importante nada más mencionar que este incentivo que se nos otorga para este año va a ser acumulativo a lo largo del sexenio, es decir, son 15 mil millones de pesos este año y en el 2020 ese incentivo podría llegar a una cantidad de 30 mil millones de pesos y así sucesivamente.

Esto nos da una aportación líquida para este año de 75 mil millones de pesos.

Adicionalmente, y eso es parte quizás del resultado del plan que inició el Gobierno de la República para combatir el robo de combustible. Tenemos aquí una estimación muy conservadora que para la empresa esta política va a dejar un beneficio por la recuperación de ingresos que no veíamos del orden de 32 mil millones de pesos.

Esto está a valores de estados de resultados de la empresa, es decir, no considera el impacto de los impuestos, particularmente, el IVA y el IEPS, que además sería un ingreso adicional para la hacienda pública. Para Pemex, repito, estos ingresos van a ser del orden, insisto, una cifra conservadora de 32 mil millones de pesos.

En resumen, este conjunto de apoyos y de medidas que van a incrementar los beneficios de la empresa, nos da un ingreso adicional de 107 mil millones de pesos.

Esto es muy importante porque eso va a permitir fortalecer la política de inversión de la empresa.

En el presupuesto de egresos teníamos una inversión de 273 mil millones de pesos. Con el incentivo fiscal que estamos anunciando el día de hoy vamos a poder incrementar la inversión a 288 mil millones de pesos, es decir, un incremento en términos reales de 36 por ciento.

Esto es muy importante porque después de cuatro años en que la empresa venía reduciendo sus niveles de inversión, este gobierno ha decido justamente invertir en la empresa. Y es un incremento sustancial, pero lo más importantes es que este incremento a la inversión, después de casi 10 años está soportado por esfuerzos de la empresa en materias de austeridad, el apoyo del gobierno federal y cero deuda.

Aquí tienen, en la gráfica de la derecha, un histórico del promedio de endeudamiento neto que tenía la empresa y que registró el sexenio pasado.

En promedio, a pesos de 2019, Pemex contrataba 140 mil millones de pesos de deuda nueva, es decir, es el endeudamiento neto que tenía en promedio la empresa.

A partir de este conjunto de medidas, del decidido apoyo del gobierno de la República y de una disciplina financiera de la empresa, de un control de los gastos, de unas políticas de austeridad, no vamos a contratar deuda nueva para este año. Esto es muy importante.

Después de más de 10 años Pemex no va a contratar deuda nueva. Y prácticamente es importante comentar que este apoyo del gobierno federal se da en un marco de responsabilidad fiscal.

¿De dónde provienen justamente esos apoyos del gobierno federal?

Básicamente del esfuerzo que se está haciendo en todo el gobierno por bajar el costo de operación.

La austeridad es la fuente primaria de poder destinar estos apoyos a la empresa y también obviamente del esfuerzo recaudatorio que está teniendo el gobierno federal, de tal forma que estos apoyos que se dan, se dan bajo un principio de responsabilidad fiscal del gobierno federal.

Es tanto señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está aquí con nosotros para informar sobre este plan y avalar, respaldar, la decisión de apoyar a Pemex, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que también va a explicarles en qué consiste este plan.

CARLOS URZÚA MACÍAS, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Si nos vamos a la siguiente, la primera diapositiva, de la que habló el director de Finanzas de Pemex, hay algo más que está ahí. Bueno, voy a explicar un poquito más cada uno de los rubros y sobre todo me gustaría mucho subrayar lo que dice al final.

Ya como lo dijo el director de Finanzas de Pemex, se le está inyectando a Pemex este año 25 mil millones de pesos como capitalización, 35 mil millones de pesos para ayudarlo a pagar las pensiones, de hecho, las pensiones que se requieren este año.

Hay una reducción de la carga fiscal, déjenme nada más comentar un poquito más al respecto. Lo que se va a hacer es que se va a ir disminuyendo la carga fiscal a Pemex a lo largo de los años, esto quiere decir que el primer año esa disminución de la carga fiscal, a través de permitirle deducir más sus inversiones, esa disminución de la carga fiscal le va a dar a Pemex un flujo extra de 15 mil millones de pesos.

El año que entra 15 mil millones de pesos de este año, más 15 mil millones de pesos. El hueco que ya se hizo este primer año, más la reducción del siguiente año, 30 mil millones de pesos, y así sucesivamente hasta 90 mil millones de pesos en pesos de 2019. Esto da los 75 mil millones de pesos que mencionó el director de Finanzas.

Ustedes pueden decir: ‘¿Por qué están aquí los ingresos esperados por combate al robo de combustible?’ Bueno, está aquí porque también es una aportación del gobierno federal para Pemex.

En realidad, esta gran lucha que se ha dado y que se ya básicamente es una victoria sobre el huachicoleo, es debido sobre todo al propio presidente de la República, a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Seguridad y algunas otras más.

Entonces, eso da la cantidad de 107 mil millones de pesos. Noten, esos 32 mil millones de pesos es una vez que ya se le quitan los impuestos y derechos que tiene que pagar Pemex por ese flujo extra al gobierno federal, y también ya incluye los costos, por ejemplo, la compra de las pipas de gasolina, etcétera.

Entonces, quitando todo eso, ya queda en neto 32 mil millones de pesos, que es un flujo extra que tiene o que va a tener Pemex a lo largo del año, da 107 mil millones de pesos.

Ya lo había explicado bastante bien el director de Finanzas, pero quizás vale la pena hablar de este último punto que está al final.

Dice: ‘El gobierno de México a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se compromete a tomar medidas adicionales de ser requeridas’.

Lo que se está diciendo aquí es que Pemex será totalmente respaldado por este gobierno y si se requiriera más aportaciones para capitalizar a Pemex, este año incluido, lo vamos a hacer.

Por lo pronto, como ya también se mencionó, en la siguiente diapositiva está esta nueva inyección de capital hacia Pemex por varias vías, va a hacer que Pemex invierta 36 por ciento más en términos reales de lo que Pemex invirtió en 2018.

Este es un brinco sumamente importante, muy sustantivo, que va a permitir a Pemex empezar a poner en orden todas sus finanzas.

Pero aparte noten esto, esto es algo muy importante:

Durante el periodo 2013-2018, es decir, durante seis años, Pemex, en promedio, en pesos de 2019, contrató nueva deuda, no estamos hablando de refinanció su deuda, contrató nueva deuda por el orden de 140 mil millones de pesos cada año, durante seis años, si se multiplican 140.7 por seis, pues van a llegar a una cantidad del orden de 842, 43 mil millones de pesos.

Miren, el PIB este año va a ser del orden de 25 billones de pesos, entonces, uno por ciento son como más o menos 250 mil millones de pesos, uno por ciento.

Entonces, contrataron entre tres y cuatro veces, cuatro por ciento del PIB, durante seis años la empresa.

¿Dónde están esas inversiones?

Pues, lo más triste del asunto es que no se ven por muchos lados, hubo algunas, pero la gran mayoría fue pérdida por ineficiencia y corrupción. Entonces esta inyección nueva le va a permitir a Pemex y por eso calculamos, más o menos, una aportación este año de 15 mil millones de pesos más. Le va a permitir a Pemex no endeudarse de manera neta, nada más refinanciar su deuda a lo largo del año.

Si vamos un poquito más adelante, otra cosa que me gustaría decir. Esto es bien importante, es muy importante, que como Secretaría de Hacienda se reitere que estos 15 mil millones de pesos extra, obviamente tiene que salir de recaudación extra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT.

Eso creemos que es relativamente fácil de hacer, no es por alardear este año y básicamente, debido a que estamos innovando la fiscalización, estamos eliminando muchos espacios de evasión y estamos simplificando la manera como se enteran los impuestos en México.

Y ahora me voy para atrás, de nueva cuenta me voy a la primera, porque sí quiero subrayar de nueva cuenta lo que acabamos de decir. El Gobierno de México va a apoyar de manera absoluta a Pemex de aquí en adelante.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso es básicamente lo que queremos informar para que se tenga presente de la decisión de fortalecer a Pemex como empresa estratégica de la nación.

Vamos si quieren a tratar esto y luego abrimos para preguntas y respuestas.

Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Adrián Arias, del periódico Heraldo de México.

Veo que hace mucho énfasis en tema de reducir la carga fiscal a Pemex. En 2018 Pemex pagó 933 mil millones de pesos de impuestos, eso fue 46 por ciento de sus ingresos anuales.

Pareciera ser que estos 15 mil millones que va a dejar de pagar no se reflejan mucho en esos 933 mil; de hecho, Pemex tiene un balance financiero negativo al final, en parte por los impuestos que paga y el Congreso espera este año más pérdidas en el balance financiero.

¿Cómo esperan ustedes que esta carga fiscal que ustedes van a reducir impacte en el balance financiero? ¿Hasta cuándo podría dejar de reportar pérdidas Pemex en el balance final?

Y una pregunta adicional, si me lo permite.

¿Cuál va a ser la estrategia para la Cuenca de Burgos?, porque ha venido en caída la producción. ¿Qué van a hacer ahí con eso?

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Independientemente de la explicación técnica, financiera que va a hacer el secretario de Hacienda, yo estoy convencido que el principal problema de Pemex, lo que llevó a Pemex a estos extremos de debilitamiento fue la corrupción.

Si acabamos con la corrupción, Pemex va a renacer y esto aplica para el país. Me dice la Cuenca de Burgos, le pongo ese ejemplo, se invirtió muchísimo, se le dio un contrato especial a Repsol, de España, para extraer gas, se partió de la concepción que de esta manera se iba a producir más gas en Burgos, con este contrato.

Se le dio muchísimo dinero a la empresa, no se aumentó la producción y fue un mal negocio para la nación, un jugoso negocio para la empresa, mal negocio para Pemex.

Porque me lo preguntó, por eso estoy respondiendo, tengo toda la historia de esos contratos onerosos, costosísimos y sin producción, y sin beneficio para Pemex y para la nación. Ese es el principal problema, la corrupción.

En este caso es inyectar recursos, quitarle carga fiscal, pero sobre todo limpiar a Pemex de corrupción y esto nos va a permitir sacar adelante a la empresa, es el desafío que tenemos.

Los tecnócratas que apostaron a la privatización, que son corresponsables de la quiebra, del fracaso de Pemex, están ahora en una postura, para decirlo suavemente, de escepticismo, de que no se va a poder, que es mucha la deuda de Pemex, que va a ser imposible rescatar a Pemex.

Yo acepto el desafío, vamos a sacar adelante a Pemex y va a ser una empresa productiva, una empresa que va a tener utilidades, que va a tener ganancias.

Es que se trata de un negocio redondo, pero claro, se puede tratar del mejor negocio del mundo, pero con la corrupción que le imprimieron cualquier negocio deja de serlo. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado.

Pero aquí se pasaron, hasta convertir a Pemex, a esta empresa tan generosa en una empresa fracasada, cuando extraer un barril de petróleo en términos reales, independientemente de lo que costaba sacarlo antes y cuánto cuesta sacarlo ahora, en promedio cinco dólares y se vende en 55 dólares el barril, porque no se le paga renta a la Naturaleza, es una actividad extractiva.

Pero, aun así, por la corrupción, tiene Pemex problema, sobre todo la caída de la producción.

¿Qué no decían los tecnócratas -alcahuetes de saqueadores- que íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios después de aprobada la Reforma Energética? Y estamos en un millón 700 mil barriles.

¿Cómo nos dejaron el país? ¿Cómo dejaron Pemex?

Y ahora muy cuestionadores, cuando deberían de ofrecer disculpas, si fuesen honestos.

Entonces, sí vamos a sacar adelante a Pemex y se va a terminar con la corrupción, que ya no se siga sangrando a Pemex, a estas empresas que son de la nación.

A ver, tú.

CARLOS URZÚA MACÍAS: Respecto a los pagos de impuestos.

Vale la pena, como decía el señor presidente, el petróleo, la industria petrolera es una industria sumamente generosa y en todas partes del mundo, a las compañías petroleras no solamente se les impone el Impuesto Sobre la Renta de las personas morales, el impuesto a las empresas, en nuestro caso del 30 por ciento anual, sino también un derecho, un derecho de extracción, por decirlo así, nosotros le llamamos, un derecho de utilidad compartida.

La cifra que usted menciona, en efecto, es más o menos así o es así, e incluye tanto el Impuesto Sobre la Renta, que es normal para cualquier empresa, junto con los derechos de utilidad compartida.

Esos derechos de manera incidental, comento también que cuando se licitaron se hicieron estas subastas de yacimientos petroleros, sobre todo en mar profundo, cuando se licita algo así las empresas dan su postura al respecto para tratar de ganar la licitación, siempre estableciendo cuánto del derecho, cuánto de las utilidades iría como derecho para el país en cuestión.

Entonces, es algo muy común.

Ahora bien, es verdad también que este derecho de utilidad compartida le ha permitido al gobierno federal, o le permitió al gobierno federal por muchos años vivir de prestado. Esencialmente los ingresos tributarios fueron muy bajos, durante muchos años, pero muchos, muchos años, sobre todo en los 70 y 80, y Pemex fue esencialmente ordeñada.

Entonces, eso puede implicar para que una empresa, por ejemplo, pueda tener problemas financieros. El problema de Pemex, sin embargo, no solamente fue eso, el problema de Pemex, como lo dice el señor presidente, fue un problema de ineficiencia, ineficacia y corrupción mayúscula.

Estamos hablando, les decía hace rato, que el sexenio pasado se contrató una deuda alrededor de un 3.5 por ciento del PIB durante seis años, esa es una cantidad fabulosa de dinero que todavía no está claro a dónde se fue, hay algunos proyectos de inversión que son notorios, pero para una cantidad así debió haber habido un incremento en la producción extraordinaria, y no lo hubo, al contrario, se desplomó la producción del petróleo.

¿Qué es lo que se está haciendo?

Ese derecho se va a ir reduciendo a lo largo del tiempo, obviamente no se lo podemos quitar, porque para empezar a ningún país le quitaría los derechos de petróleo a ninguna empresa, pero sí lo vamos a ir reduciendo a lo largo del tiempo.

Y más aún esto, como también les decía hace un momento, va a permitir a Pemex que no necesite endeudar, no necesite contratar nueva deuda, nada más refinanciar su deuda actual.

Pero llegado el caso, y eso también se reitera en este momento, llegado el caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará lo que sea para mantener las finanzas sanas en el caso de Pemex, empezando este año.

Respecto a la cuenca no sé. ¿Quiere director de Pemex hablar sobre eso?

OCTAVIO ROMERO OROPEZA: Bueno, pues, antes que nada, yo quisiera comentar que nos sentimos muy contentos en la empresa de Petróleos Mexicanos por esta decisión del gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda de brindar estos apoyos.

Es más que evidente, con las cifras que aquí se han presentado, que se sanean, se inicia un ciclo de saneamiento en las finanzas de Pemex, desde luego, el problema es muy grande y lo importante es que a partir de este año inicia este proceso que seguramente va a concluir, en lo que decía el señor presiente de la República, en una empresa productiva, en una empresa sana.

Otro orden de ideas y reforzando un poquito lo que aquí se señalaba, es importantísimo el hecho de que la inversión en petróleos mexicanos, a partir de este año ya no esté acompañada con endeudamiento. Es bien importante porque, para que ustedes tengan una idea más cercana de este asunto, decirles, en un pequeño análisis de los últimos años, por ejemplo, en el 2013 la empresa se endeudó con 83 mil millones de pesos. Hubo una inversión, ese año, ese mismo año, de más de 400 mil millones de pesos.

En el 2014 el endeudamiento fue ya del orden de 283 mil millones de pesos y la inversión fue del orden de 450 mil millones de pesos, siempre la inversión acompañada del endeudamiento.

En el 2019, cero endeudamiento y una importantísima inversión de 288 mil millones de pesos.

Esto es un cambio de la tierra a la luna, es todo, el concepto cambia de manera muy importante, pero hay algo que todavía fortalece más el optimismo con relación al futuro de la empresa, y que tiene que ver con el direccionamiento de las inversiones, porque hablaba yo hace un momento de la inversión de 400 mil millones, de 450 mil millones en el 2013, 2014, el tema es a dónde se invertía, que esto es muy importante, y buena parte de estas inversiones estaba dirigida a la parte no convencional, a Chicontepec, a aguas profundas.

Entonces, si nosotros analizamos cuál fue el resultado de estas inversiones en estas áreas, sobre todo en el caso de aguas profundas, encontramos que es un resultado prácticamente nulo, se invirtió mucho dinero y no hay producción significativa.

Entonces, el redireccionamiento ahora de la inversión a partir de la definición del gobierno de la República, del señor presidente de la República, es que se invierta en donde tenemos petróleo y es muy fácil de extraer.

Un poco para darle una idea de lo que estoy diciendo, de los recursos prospectivos del país, que tiene muchísimos, en conjunto el país tiene más de 113 mil millones de hidrocarburos, petróleo y gas, éstos se distribuyen, más o menos, si no me falla la memoria, 60 mil millones de ellos en las áreas no convencionales, lo que es el fracking, 23 mil, 25 mil millones en aguas profundas, y la diferencia para los 113 mil millones están en aguas someras y en tierra.

Es decir, mientras que el costo de producción en las aguas no convencionales y en aguas profundas es muy alto, muy cercano al precio del barril, y además muy tardado en el caso de las aguas profundas para lograr resultados se requieren cinco, seis o más años, hasta 10, en aguas someras y en tierra es muy rápida la producción.

Y, además, Pemex tiene toda la experiencia del mundo en aguas someras y en tierra, Pemex llegó a ser el principal productor de petróleo del mundo en aguas someras, es tan sencillo como recordar Cantarell, que fue el yacimiento más importante del mundo, más grande en aguas someras.

Entonces, se tiene toda la experiencia, se tiene muchísima infraestructura tanto en tierra como en aguas someras, y la producción, producir, lo que decía el señor presidente hace un momento, el costo de producción es menor.

Entonces, el optimismo de que las cosas van a salir bien conlleva al hecho de que ahora la inversión se va a hacer en una zona en donde tenemos muchísimos recursos.

Si bien es cierto que queda mucho petróleo por extraer en áreas no convencionales y en aguas profundas y que eso, el país no se acaba en 6 años. Para las nuevas generaciones ahora mismo hay petróleo para los próximos 40 años, tanto en aguas someras como en tierra.

Entonces, de ahí el optimismo que nosotros tenemos de que las cosas van a salir bien.

Y para finalizar, solo decirles que este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de la Republica, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene que ir acompañado de un gran compromiso de la empresa.

Hay un apoyo muy importante que nos lleva a invertir, ya sin endeudarse a Pemex. Pero esto nos obliga a nosotros a ser muy cuidadosos con el ejercicio de los recursos. Hay todo un plan de austeridad en Pemex que ya está brindando resultados y también en el cuidado de las licitaciones, en el control, en el combate a la corrupción que tanto señala el presidente de la República.

Todo esto que aquí se ve ya se está reflejando en el desarrollo de campos nuevos.

Petróleos Mexicanos este año, y es dato que es hasta histórico, va a tener un desarrollo como no se había tenido en muchos años, a lo mejor numéricamente nunca de 20 nuevos campos en este año, 16 de ellos en aguas somera, 14 en el litoral de Tabasco, dos en el litoral de Campeche y cuatro en tierra; tres en Tabasco, uno en Veracruz, el de Veracruz es un campo extraordinario Ixachi, y estamos esperando ver resultados a fines de este mismo año.

En octubre de este año empezaremos a ver resultados, esto es muy importante también porque no hay que olvidar que la producción de Pemex viene en picada, estamos en aproximadamente en un millón 720 mil barriles, la mitad de lo que se producía en el 2004-2005.

Y el hecho de que este mismo año empecemos ya a tener resultados en estos nuevos campos nos indica que podemos esperar por lo menos estabilizar la caída, que ya no siga cayendo más la producción, quizá levantarla un poquito y a partir del año 2020 iniciar el incremento de la producción.

De manera que esto es lo que yo quería comentar.

Me extendí tantito, disculpen.

PREGUNTA: Presidente, buenos días. Carlos Pozos, Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía.

Presidente, los demonios están sueltos y contentos.

Ayer rumores fuertes de que Miguel Ángel Lozada fue ratificado en PEP. Lozada colocó al doctor Faustino Fuentes en Veracruz y van a perforar 24 pozos en Ixachi con más de siete mil 500 millones de pesos.

Señor, que auditen los contratos de acceso y a tecnología y verán lo que van a encontrar.

Por otra parte, en el combate que usted dice a la corrupción, le pido que la Fiscalía General haga una investigación y la dirija hacia la constructora Tapia, en Hidalgo. Ahí van a encontrar la punta de la madeja y además van a encontrar posiblemente una toma clandestina de huachicol.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buena información.

En el caso del señor Lozada, no está ya en Pemex, está separado de Pemex.

OCTAVIO ROMERO OROPEZA: Hay un error en la información.

El señor Lozada, desde hace ya varios días, a partir de la definición que hizo del caso del presidente de la República, solicitó un permiso sin goce de sueldo durante el tiempo que dure la investigación que en curso lleva la Secretaría de la Función Pública.

Y dependiendo del resultado de esta investigación, tal y como aquí el presidente lo manifestó en días pasados, va a definirse la situación en relación al resultado de la investigación.

El señor Lozada no está en funciones en este momento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, no vamos a tolerar la corrupción. No quería yo tratar este tema, pero creo que es oportuno, porque el principal problema de México, de Pemex, ha sido la corrupción.

Y hemos dicho en varias ocasiones que lo tenemos que estar remachando, porque nos manipularon mucho haciéndonos creer que los problemas de México tenían que ver con otras cosas: la falta de tecnología, que nos faltaba más desarrollo educativo, que el problema era que no pagaban impuestos los de la economía informal, cosas por el estilo.

Que mientras en otros países la recaudación era del 40, el 50 por ciento del Producto Interno Bruto, aquí era del 11, del 15 o del 20. Todo eso. Desde luego tenemos problemas educativos, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de inseguridad, de violencia, pero se derivan de la corrupción.

Ese es el problema central en el caso de Pemex, porque nos importa aclararlo y además que todos sepamos, siempre digo que la política no es asunto de los políticos, como ellos piensan. La política es asunto de todos y la economía igual.

Dicen los tecnócratas: ‘Son temas muy complejos, los expertos, los técnicos, son los que saben’. Nada de eso, la política, la economía, es asunto de todos, es fácil de comprender.

En el caso de Pemex ha habido una muy mala administración y mucha corrupción, saqueo, han apostado acabar a Pemex, a destruir a Pemex.

Ahora los expertos repiten una y otra vez.

Vean las columnas de un mes para acá de los especialistas, todos hablando de la deuda de Pemex, dos billones de pesos, cien mil millones de dólares. Qué barbaridad.

Grave problema, una carga financiera, ¿cómo le van a hacer? ¿qué opciones? ¿qué alternativas?

Pues va a salir Pemex adelante, es una empresa que si se maneja bien con honradez produce mucho. Este año va a dejarle a la hacienda pública un billón, la mitad de su deuda, un año. Esto para los expertos.

Pero vámonos al fondo, vamos a ver, qué sucedió en el periodo neoliberal, en donde, en el mejor de los casos, fueron corresponsables muchos de los financieros, de los expertos, vamos a ver qué pasó, qué se hizo, no con los 800, 900 mil millones de deuda contratada en el sexenio pasado, qué pasó, qué se hizo con los excedentes que se obtuvieron por precios altos del petróleo como nunca en la historia en el sexenio de Fox y de Calderón. Mucho más que la deuda de Pemex.

Vamos a hacer las cuentas, vamos al fondo. Yo ofrezco que hagamos la revisión para tener todos los elementos. ¿Cuánto ingresó? Llegó a valer el barril de petróleo cien dólares. ¿Cuánto fue lo que ingresó? ¿Cuánto creció la economía con todo ese dinero y por qué creció la inseguridad y la violencia y la pobreza, qué fue lo que sucedió?

Bueno, imperó la corrupción.

Entonces nosotros sí apostamos a que si se acaba con la corrupción se va a resolver el problema.

Ayer hablábamos, por ejemplo, de toda esta farsa, de los organismos independientes, presenté las ternas para la Comisión Reguladora de Energía, que es la que entregaba los permisos para los contratos leoninos, que vamos a regresar con eso porque no se entendía bien de cuánto se tiene que pagar por esos contratos, dinero del pueblo.

¿Pero quiénes entregaron esos permisos?

Los de esta comisión. Entonces, ayer que presentó las ternas con técnicos, con técnicos, sale a declarar el presidente de este organismo, de esta Comisión Reguladora de Energía, que estaban mal las ternas que yo proponía.

Entonces, como tengo derecho de réplica por alusiones personales, doy a dar a conocer ahora que el señor tiene conflicto de intereses, y es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía.

Y el lunes vamos a conocer toda la información del por qué tiene conflictos de intereses.

Esto es lo que ya no vamos a permitir. No se cuestionaban estas cosas porque eran empleados, había una relación de complicidad y por eso imperaba la corrupción.

Entonces, sí tenemos confianza que como se está limpiando Pemex de corrupción va a salir adelante, y debemos de felicitarnos todos.

Ya abrimos. Bueno, seguimos con esto y con lo que salga.

PREGUNTA: Daniel Blancas, de Crónica.

Preguntarle a usted, y también al director de Pemex, se ha hablado y está muy claro cuál es la línea, corrupción, limpieza en la empresa.

¿Cuáles son las medidas que se están implementando para acabar con la corrupción?, para que la gente la entienda, para que sepa hacia dónde están dirigidos los lineamientos para acabar con la corrupción, porque se ha reiterado mucho esa frase, pero no conocemos a detalle cuál es la estrategia para acabar con la corrupción, porque hay desde los niveles más bajos, y lo hemos estado analizando en las últimas semanas, hasta los niveles insospechados, ¿cuáles son esos lineamientos?

Y para el secretario Urzúa, preguntarle: Ha referido que esta situación de la evasión fiscal, ¿cuáles son las fuentes actuales de la evasión fiscal, hacia dónde está dirigiendo esta estrategia para que ya no se repita?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los intelectuales orgánicos del conservadurismo, siempre que hablamos nosotros del combate a la corrupción, y además siempre que hablábamos de un modelo alternativo de nación, gritaban: ‘los cómos y los cómos, y los cómos’.

En el caso de la corrupción, el cómo principal es el ejemplo del presidente, la voluntad política de acabar con la corrupción, lo demás es añadido. Sí hay voluntad política de no permitir la corrupción, se acaba la corrupción.

Lo demás es la transparencia, que ya dijimos, es la regla de oro de la democracia, esto que hacemos, ¿cuándo se hacía?, que ustedes pueden decir: A ver, este subdirector de Exploración, Producción, tiene malos antecedentes, estaba metido o involucrado en lo de La estafa maestra y se investiga, y se le separa del cargo, y a ver que la Secretaría de la Función Pública decida, o sea, la transparencia.

Se sabía de estos contratos leoninos para que la Comisión Federal de Electricidad pagara doble o triple en compra de gas.

Se sabía quiénes estaban apoyando estas empresas, se sabía que los funcionarios federales del sector energético pasaban a formar parte de las empresas particulares. Entonces esto ayuda mucho, esto, que todo mundo pueda denunciar es parte.

Tercero, ¿cómo? escogiendo que los servidores públicos sean gentes íntegras, honestos, que prefieran dejarles a sus hijos pobreza, pero no deshonra.

Y muchas cosas. Yo por qué estoy tranquilo y sé que vamos a salir adelante, saben cuánto compra el gobierno de la República, un billón de pesos.

Imagínense si nos ahorramos por lo bajo, el 20 por ciento, 200 mil millones. Estamos hablando de inyectarle a Pemex 100 mil. Y se puede, claro. Si se robaban el 50 por ciento.

Nada más Pemex y la Comisión Federal de Electricidad compran en combustible, porque para generar la energía eléctrica se requiere comprar combustible, bueno el gas, compran las dos empresas 500 mil millones, el resto de gobierno 500 mil millones.

Nada -más decía- en medicinas y en equipos para curación, 100 mil millones. En alimentos como 20, 30 mil millones de pesos.

Vamos a transparentar todas las compras. Se acaban los monopolios. Les decía yo, 80 mil millones en compra de medicinas y de equipos de curación, el 70 por ciento, cinco empresas de la compra de medicina, cinco, se llevan, se llevaban el 70 por ciento.

No tenían llenadera, pero ya se acabó, por eso estoy contento, estoy satisfecho, estoy seguro de que vamos a seguir adelante, vamos a rescatar a Pemex, vamos a rescatar lo más importante, al país.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Cihuatl Zúñiga, de Grupo Acir. Yo tengo dos preguntas, presidente.

En el tema del combustible y del abasto, si nos pudiera especificar desde cuándo es que ya se tiene regularizado el abasto de las gasolinas, porque es un tema que ya como que se quedó ahí atrás.

¿Ya se abrieron todos los ductos, se sigue distribuyendo por pipas, cómo están funcionando estos ductos? Y la segunda pregunta es sobre esta información que revela la Secretaría del Bienestar sobre las estancias infantiles en el sentido de que incluso habría niños aviadores, si nos pudiera ampliar esa información, por favor, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, ya estamos casi en la normalidad en cuanto al abasto de combustibles, pero decidimos hacer el balance a los dos meses, el 21 les vamos a presentar el resultado.

Empezamos el 21 de diciembre y el 21 de febrero se cumplen dos meses, y queremos darles toda la explicación, cómo está actualmente, cómo la encontramos y cómo está actualmente, y a partir del 21 ya vamos a sólo darle seguimiento.

Ya queda establecido el plan de vigilancia, pero ya lo controlamos, ya les puedo decir que tenemos abasto y ya bajamos el robo en un 90 por ciento.

INTERLOCUTORA: ¿Pero es a través de los ductos, es decir, ya están abiertos los ductos, señor?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero todavía no terminamos, acuérdense que este era un asunto ya bastante arraigado.

Nos robaban 800 pipas, todavía ayer nos robaron 100, o sea, hemos bajado, pero todo eso es lo que queremos explicarles el día 21.

Ahora, en abasto, sí, no voy a dejar de agradecerle a la gente, que nos ayudó en los momentos difíciles, porque hubo una semana que estuvo complicada, una semana, porque apostaron a sacarnos por completo todos los ductos, hubo sabotaje, nos perforaron todos los ductos, que fue cuando tuvimos el problema.

Pero ahora ya es distinto, ya se normalizó el abasto en Jalisco.

INTERLOCUTORA: ¿Desde cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Desde hace como una semana, en Jalisco, menos, hace como unos cinco días, seis días ya.

Tenemos normalizado el abasto en Querétaro ya.

Ayer mismo el gobernador de Guanajuato declaró que estaba normalizado el abasto en Guanajuato. Ya tenemos normalizado el abasto en el Estado de México, tenemos algún problema en el valle de Toluca. Ya tenemos normalizado el abasto aquí, en la Ciudad de México. En el resto del país sin problema, pero esperemos el 21.

Pero vamos muy bien, muy bien y muchas gracias a la gente.

INTERLOCUTORA: El tema de las estancias, por favor, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se hizo la evaluación. Muchas irregularidades. De cada tres estancias infantiles dos irregulares.

¿Qué tipo de irregularidades?

Bueno, hasta falta de permisos para funcionar y estamos hablando de la seguridad de los niños, pero también estamos haciendo un censo y vamos a presentar toda la información.

Todo esto va a ser con pruebas.

INTERLOCUTORA: ¿Había niños aviadores?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no me gusta la palabra esa, qué tienen que ver los niños.

INTERLOCUTORA: Bueno, papás aviadores que registraban a sus hijos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ni fantasmas, ni aviadores, ni nada de eso, son niños, ellos no, no, no. Los que engañaban eran otros, pero no los niños, ni los padres de los niños. Este era otro asunto que vamos a probar en su momento, porque es bueno el tema también, es debate de cómo limpiar y cómo hubo partidos que salieron a defender lo de las estancias, o fueron sorprendidos, o a sabiendas de que estaba mal el programa.

Entonces estamos haciendo una revisión, pero queremos entregarles todos los datos, como les vamos a entregar los datos de toda la corrupción que había en la Sedesol.

Y no sólo se les va a entregar a ustedes, se le va a entregar a la fiscalía general los padrones de cómo se destinaban recursos para la gente y no llegaba el dinero.

Por eso la decisión de no entregar fondos con intermediarios, pero lo vamos a aprobar.

Tenemos un millón 500 mil casos de pruebas documentadas, en su momento les vamos a presentar éstas.

INTERLOCUTORA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, Sedesol.

PREGUNTA: Presidente, considera que estas medidas presentadas, esta inversión para Pemex logrará subir la calificación, logrará que recupere la calificación que le quitaron a Pemex.

Le preocupa también que las calificadoras consideren que esta es una buena inversión y que realmente logrará hacerla nuevamente la empresa productiva del Estado. Y, por otro lado, ayer los industriales decían que hace falta que se le dé tiempo a la reforma energética para poder realmente recibir sus resultados.

¿Le queda tiempo o ya no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El problema es que tienen cuatro años, ellos mismo dijeron.

Hay que revisar los considerandos de las leyes, ellos mismos ahí sostuvieron que íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios, ellos mismos dijeron de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales. Ahí viene la dolariza, decían.

Pues, eso fue mentira, no hay inversión en el sector energético, inversión extranjera y lo peor es que dejaron sin inversión pública a Pemex, por eso se cayó la producción.

Pero yo estoy esperando la autocrítica de los expertos, o sea, hasta ahora no dicen nada de eso.

¿Qué fue lo que sucedió?

Ahora dicen, a ver, más tiempo, son cuatro años, no han sacado un barril de petróleo los que recibieron contratos.

Lleva mucho tiempo sacar un barril de petróleo, se les entregaron campos ya con reservas probadas de petróleo, era cosa de invertir y perforar.

¿Cuánto lleva, a ver, director de Pemex, en cuánto tiempo los campos que se van a explotar ahora van a estar produciendo?

OCTAVIO ROMERO OROPEZA: Esperamos que en octubre de este año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 10 meses, cuando mucho.

¿Y desde cuándo esa reforma energética?

INTERLOCUTORA: Lo que ellos no hicieron en cuatro años, usted lo va a hacer en 10 meses.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Claro, lleva más tiempo en aguas profundas, aclarando, pero en tierra y en aguas someras 10 meses.

Pero es que no invierten, o sea, busquen la información, se invirtió más a partir de la reforma en comunicaciones, en ese sector, que lo que se invirtió en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad en lo que corresponde al sector energético. Me refiero de inversión extranjera, llegó más inversión extranjera al sector de comunicaciones que al sector energético. Se hicieron las dos reformas al mismo tiempo. No es posible, si se suponía que la gran reforma era la energética.

Sería muy bueno que se hiciera el análisis de cuánto ha llegado de inversión extranjera al sector energético.

Entonces, si no hay inversión, no hay producción, que eso es lo que ha venido sucediendo.

Y nosotros les estamos dando tiempo, ya llevan cuatro años, tienen más tiempo, porque no nos vamos a poner a quitarles contratos. No ellos tienen que aportar.

Hace poco tuvimos una reunión y se comprometieron a que para el 24 iban a estar produciendo 280 mil barriles diarios para el 2024, 280 mil barriles. Yo les dije: Pues ojalá, bienvenido, 280 mil barriles es su compromiso.

¿Qué fue la Reforma Energética? Fue como el parto de los montes, parieron un ratoncito.

INTERLOCUTORA: ¿Y sobre las calificadoras bastará, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mande.

INTERLOCUTORA: ¿Para que suban la calificación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, las calificadoras nos van a tratar bien, porque son muy buenos técnicos, hay como todos, charlatanes, pero tienen bastante información, sobre todo, de estos temas de corrupción, ellos saben bien lo que pasaba en Pemex y lo que pasaba en la Comisión Federal de Electricidad.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Gracias.

Al secretario de Hacienda, quiero preguntarle, ¿si continuaría la importación de gasolinas y en cuánto la tienen estimada y cuál es la recaudación de IEPS que tienen o si habría algún ajuste con esto?

Y después, si me permite, señor presidente, una pregunta sobre otro tema.

CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS: Yo no sé las cifras de importación de gasolina.

INTERLOCUTORA: ¿Van a aumentar y se incrementaría la recaudación de IEPS?

CARLOS URZÚA MACÍAS: Es decir, cuando usted importa gasolina, usted paga, usted como importador paga IVA y paga el IEPS.

La recaudación que ha habido en general en el primer mes de enero de 2019, en el caso de, en general el comercio exterior, es decir el pago de IVA, IEPS y algunas veces aranceles ha sido muy bueno.

En particular es debido a que ahora se contabilizan mejor todas las importaciones de gasolina y obviamente eso a su vez da de manera directa el IVA y el IEPS.

Respecto a las cifras específicas, la verdad no sé.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Las cifras de importación.

INTERLOCUTORA: ¿Van a aumentar?

CARLOS ROMERO OROPEZA: Se están importando, entre gasolina, diésel y turbosina alrededor de, un poco más de 850 mil barriles diarios, el resto de la demanda del país se complementa con la producción de las refinerías.

Esta importación se ha venido incrementando en los últimos años, derivado de la falta de inversión en el sistema nacional de refinación que, como ustedes saben, ha venido cayendo de manera significa y eso se compensas con el incremento de las importaciones.

Aproximadamente son las cifras que estamos importando actualmente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, es parte de la debacle del sector energético, del fracaso de la política neoliberal y del agravamiento de la crisis del sector energético a partir de la reforma energética.

Es que es increíble, hace 25 años éramos autosuficientes en gasolinas, no comprábamos gasolinas. Se producía toda la gasolina en México.

Ahora, nada más en gasolinas consumimos 800 mil barriles y estamos comprando 600 mil barriles diarios, o sea, se producen 200 mil.

Ha sido desastrosa la política que se aplicó en todo el periodo neoliberal, por eso un día vamos a hacer el balance de lo que fue el periodo neoliberal y el daño que causaron al sector energético, lo podemos hacer de manera sencilla.

Pero sí es importante que se sepa porque se ocultó mucha información, entonces comentarte esto.

¿Qué otra cosa decías?

INTERLOCUTORA: Le quiero preguntar sobre otro tema, un tema que tengo pendiente desde hace varias semanas, y es que siete rectores de universidades del interior del país ganan más que usted.

Entonces, el de Yucatán, después de que en México.com se publicó que el rector también de Yucatán, de la universidad de Yucatán se redujo un poco el sueldo, pero hay seis rectores más, entre ellos, de varias universidades de Sinaloa, de Guadalajara, que ganan más que usted. ¿Qué opina al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que no está bien.

INTERLOCUTORA: También son instituciones autónomas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí es que se excusan en eso, que son autónomos, que son independientes, que sus consejos son los que fijan los sueldos.

Por eso crearon todas estas instituciones paralelas o todos estos organismos pseudo autónomos, independientes.

Está muy mal. Yo creo que es una falta de honestidad. No es posible que estén ganando tanto, habiendo tanta pobreza en el país.

Yo creo que esto debe de aplicar a todos, no permitir estos sueldos. Y eso es otro asunto también.

¿Qué decían?

Que si ganaban más no iban a caer en actos de corrupción. Dinero llama dinero, cuando no hay principios, cuando no hay ideales.

Decían también: ‘No se van a tener buenos profesionales, hacen falta expertos’.

¿Qué buenos profesionales pueden ser gente deshonesta?

Todos estos que tienen conflicto de intereses son de las universidades que ya no voy a mencionar, afamadísimas.

¿Qué aprendieron?

En la novela de Mario Puzo, en El padrino, mandaba su hijo a que estudiara en escuelas del extranjero. Eso no es garantía de nada.

INTERLOCUTORA: ¿Haría un llamado a estos rectores a revisar sus sueldos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, que se moderen, que sean juaristas. ¿Qué decía Juárez?

Que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía.

Vino la encargada de Naciones Unidas para la Transparencia, es de Noruega la señora, y le decía, hablando de la austeridad, que en Noruega, en Dinamarca, habían secretarios, incluso el secretario de la Defensa en Dinamarca, trasladándose en transporte público, otros que llegan en bicicleta a sus oficinas.

¿Qué es Noruega, qué es Dinamarca, en el concierto de las naciones? Son de los países con más honestidad. Es increíble, no hay corrupción en Dinamarca, no hay corrupción en Noruega y tienen Estado de bienestar, todos los estudiantes tienen becas, la educación es gratuita, la salud pública es gratuita, los salarios de los más elevados, pero no tienen corrupción. Y, además, otra cosa, no hay corrupción y no hay violencia.

Aquí, por la corrupción, por los excesos, tenemos pobreza, inseguridad, violencia. Ojalá y todos vayan entendiendo.

Además, tiene que ver con principios, con ideales. La austeridad es un asunto de principios, no es un asunto administrativo.

Yo se los comentaba ayer aquí mismo, porque suele pasar que cuando no hay firmeza en ideales y en principios, la gente se marea, se atonta, dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, cuando no hay principios, cuando no hay ideales

Yo ayer les decía, gente muy cercana a nosotros, porque no es que estemos libres de echarnos a perder. El poder es una tentación, además la condición humana siempre está a prueba, pero les comentaba yo, llega una gente cercana de izquierda y me dice: ‘Me están quitando mis plazas’. Oye, si nosotros no tenemos nada, qué te van a quitar si no tenías nada. Ya están pensando en sus plazas.

Y esa manera de expresar de otros, ‘están dejando a fuera a mi gente’. Toda esa concepción, toda esa mentalidad caciquil.

Por eso hay que romper el molde con el que se hacía la política y que entre todos hagamos una nueva política.

Terminamos.

PREGUNTA: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Les invito a Sinaloa.

INTERLOCUTORA: De la Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa.

Señor presidente, la semana pasada y ésta se han estado realizando las audiencias públicas sobre la Reforma Educativa, han participado la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, profesores, maestros.

Si nos puede comentar cuál es su expectativa y también cuál es la nueva propuesta o nuevo enfoque pedagógico que manera esta reforma educativa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya está la propuesta en el Congreso, en efecto está a debate, se está discutiendo, yo espero que se apruebe.

Ya se va a presentar el plan de desarrollo, ahí va a establecerse la nueva política educativa, que tiene que ver con atender dos cosas.

Primero, el acceso a la educación, la cobertura, que se garantice el derecho a la educación, que quede claro a diferencia del modelo neoliberal en educación, que quede muy claro que la educación no se puede poner al mercado, como si fuese una mercancía, para que la adquiera el que tenga recursos económicos. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo.

Todo esto que hicieron en el periodo neoliberal, empezando por la reforma de Salinas, al artículo 3º, siendo secretario de Educación Ernesto Zedillo, que limitaron la gratuidad sólo al nivel básico de educación, cuando nosotros estamos por educación gratuita en todos los niveles de escolaridad.

Entonces, primero, derecho a la educación, acceso, cobertura, que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar y, segundo, la calidad de la enseñanza. Son los dos pies para la nueva política educativa. Pero primero hay que cancelar la mal llamada reforma educativa. Esto no les gusta mucho a los conservadores, pero ni modo, ahí se van a ir dando cuenta de que fue una farsa lo de la llamada reforma educativa.

Todavía ayer me acordaba yo de que creo que en un año para promover la reforma educativa se gastaron en la Secretaría de Educación dos mil 500 millones de pesos en publicidad para desprestigiar a los maestros, para afectar la dignidad de los maestros. Y no se logró nada, al contrario, se polarizó, se creó un ambiente contrario a lo que tiene que ser la educación.

Muchas gracias.

Una y ya.

PREGUNTA: Sí, presidente, nos podría comentar un par de acciones concretas e inmediatas en materia de combate a corrupción en Pemex, que tengan ya digamos a la vuelta de la esquina.

Hoy se publica que en el caso de Odebrecht se negoció tapar el caso en el sexenio pasado, que hubo acuerdos de alto nivel entre las procuradurías de México y Brasil, etcétera.

¿Qué nos puede comentar sobre este tema, la forma en que va a atacar la corrupción?

Y, en segundo lugar, también hay información de que muchos de sus colaboradores todavía, incluso, en ámbito de secretarías, como Gobernación, etcétera, son digamos no funcionarios del más alto nivel, pero son de alto nivel, todavía no presentan sus declaraciones patrimoniales.

¿Qué se va a hacer al respecto?

Y si me permite cerrar lo que le preguntaban hace rato de las estancias infantiles.

¿Cómo se va a atender a los niños en tanto se define y se aclara todas las listas de corrupción, todos los procesos, ya se definió qué van a hacer en el día a día con los niños? Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo primero es eso, los padres que necesiten el apoyo para los niños van a recibir de inmediato su recurso, mil 600 pesos cada dos meses de manera personalizada. Nos estamos apurando para que no se detenga este apoyo.

Donde se encuentre que, en efecto, existen los padres, los niños y que necesitan tener una estancia, y que ya estaban en una estancia, y están de acuerdo, de inmediato se les va a dar ya una forma de ir al banco y sacar el recurso. No nos vamos a demorar en esto. Ayer tuvimos una reunión con este propósito.

Pero no queremos dispersar recursos porque supuestamente son tres millones 200 mil niños, pero lo que hemos hecho de evaluación nos dice que no es así. No hay esos más de tres millones de niños.

Entonces, queremos depurar y entregar, pero eso sí, como dices tú, lo más pronto posible. Ese es un compromiso. Yo creo que en un mes está resuelto, ya en definitiva y ya les podemos decir cómo están las cosas en general.

No vamos a permitir la corrupción, están abiertas las investigaciones. Hoy en la mañana pregunté de cómo va la investigación de los carro tanques, se acuerdan que dieron 27 millones de dólares de anticipos y no regresaron nada, y ya los habían, supuestamente, exonerado a los… porque no se presentaron pruebas por parte de Pemex.

Ahora estamos con esa investigación, hay alrededor de dos mil denuncias, expedientes abiertos por el robo de combustible.

Y el caso de Odebrecht continua y todos los casos, no somos tapadera y no vamos a permitir la corrupción. Y, además, no lo podríamos hacer porque nos convertiríamos en cómplices. Hay actos de corrupción que si no los denunciamos nos convertimos en cómplices por omisión.

Yo he dado la instrucción, todo aquello que se me presenta con pruebas que significa una irregularidad y puede convertirse en un acto de corrupción, adelante. No paro nada.

Hoy hablé de eso, una de las prácticas más comunes para tolerar la corrupción y para hacer valer la impunidad es el tortuguismo, las prácticas dilatorias, el que se presente una denuncia, nadie le da seguimiento y así se queda.

Y cuántas denuncias se presentan diariamente en la Fiscalía General, miles. Entonces, ahí van los expedientes. Entonces no hay justicia expedita, pronta.

Entonces, con todo respeto a la autonomía de la fiscalía, cada determinado tiempo, eso fue lo que acordamos hoy, le vamos a pedir que nos diga el estado en que se encuentran nuestras denuncias en temas de corrupción.

Por lo que dices de Pemex, los funcionarios, todos tienen que dar a conocer sus bienes, es más, hice el compromiso lo que pasa es que es un proceso, estaban muy mal todos o casi todos los censos, las nóminas en todas las dependencias. No hay una actualización de las nóminas en el Seguro, en el Issste, ya ni les digo. Bueno se los voy a decir, en la Sedesol. Las de las estancias infantiles, las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales. Entonces estamos revisando eso, nos lleva tiempo, pero el propósito es que toda la nómina del gobierno se transparente, o sea, a alto nivel, funcionarios medios y también decirles, ya lo expresé, no nos ha dado tiempo de revisar todo porque es muy grande.

Y puede ser que anden ahí algunos queriéndose mantener azorrillados, que han estado haciendo cosas indebidas en las pasadas administraciones y que piensan que se van a quedar ahí. No, no aceptamos a gente con malos antecedentes. Y lo mismo a los proveedores, porque ya tengo información que ya andan ahí haciendo propuestas indecorosas, que el 10 por ciento, que el 15 por ciento.

Empresa que se le demuestre que está apostando a sobornar a funcionarios, que se despida de venderle al gobierno, ningún servicio. El que ofrezca soborno, no sólo se le va a investigar, sino deja de ser proveedor de gobierno en automático, trátese de quien se trate.

Porque también dicen: ‘es que somos los únicos’, o ‘si no me refrendas el contrato, te voy a dejar sin información, te voy a apagar las computadoras’. Miren a Estados Unidos, cuánto tiempo llevan parados y no pasó nada. Se paró el gobierno.

Entonces, por corrupción ningún chantaje de nada, de nadie.

Ahí lo único que vamos a decir, si se trata de teléfono, no vamos a poder hablar por teléfono durante unos 15 días en tanto resolvemos a ver qué empresa nos da el servicio, porque esta empresa que estaba, estoy hablando en sentido figurado, eh, por favor. Esta empresa nos está cobrando mucho y nos estaba amenazando que si no nos dejaba sin comunicación.

El gobierno de la República no puede estar sometido a chantajes de nadie, de nadie.

Entonces, vamos a limpiar y nos vamos a sentir todos muy bien. Todo esto que están haciendo ustedes de estar aquí todas las mañanas escuchando tantas cosas, pero es muy bueno, porque también la gente va teniendo información.

Se dice que información es poder. Yo diría que la información es democracia, es básica la información. Muchas gracias.

PREGUNTA: El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El lunes nos vemos.

Voy a Badiraguato, Sinaloa; mañana, Tamazula y Mazatlán; pasado mañana al El Salto, Durango, y el lunes nos vemos aquí.

INTERLOCUTORA: El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, presidente.

¿Va para adelante esta iniciativa de darle permiso a los padres para que puedan ir a los tratamientos de sus hijos, en el congreso está parada?

PREGUNTA: Presidente, seguridad para Veracruz, ¿por qué no está Coatzacoalcos incluido…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nos vemos el lunes.