“Romeo y Julieta” llevarán el amor al Foro Lucerna

Una de las historias más conocidas de la literatura, se presentará del 15 de marzo al 5 de mayo en la Ciudad de México

Asael Grande

Pocas obras de la dramaturgia universal tan reconocibles. Y sin embargo, ¿realmente la conocemos? Romeo y Julieta.(Dramaturgia: William Shakespeare) es la historia de dos transgresores del odio. En esta Verona calurosa lo que priva es el odio. Sin embargo, en medio de un ambiente de rabia y sudor, surge al centro de la noche, el amanecer del amor. No se trata de entender el amor entre Romeo y Julieta(ese simplemente estalla), sino de investigar profundamente las consecuencias que ese amor provoca.

Esta historia de vida y muerte, dirigida por Mauricio García Lozano, y protagonizada por Miguel Jiménez (Romeo), Assira Abbate (Julieta), Emma Dib (Sra. Capuleto), Diego Jáuregui (Señor Montesco y Fray Lorenzo), y Haydee Boetto (Ama), se presentará del 15 de marzo al 5 de mayo en el Foro Lucerna (Lucerna 64, Juárez): “es la tercera vez que monto esta obra, y vale la pena destacar que tengo la sensación de que ahora estoy ante una gran oportunidad y no la quiero desaprovechar, quiero descubrir nuevas cosas, estoy sintiendo algo que no había sentido con Romeo y Julietalas veces que la había montado, y es ternura, si partimos del efecto de la ternura, de la solidaridad de los personajes, el viaje trágico es más poderoso, creo que parte de lo inmortal de este texto de William Shakespeare, tiene que ver con que sí atina muy intensamente a retratar un universo visto a través de dos personajes con una enorme profundidad, se da uno cuenta que son naturales, transparentes, en esta nueva versión abrazo la naturalidad y la inmediatez del texto, y se trata de invitar a los espectadores en un ambiente en la que puedan estar a una distancia corta, y participar de esta trayectoria solar y meridiana, y después oscura, y trágica, en su segunda parte”.

El clásico de William Shakespeare, Romeo y Julieta, regresa a escena en una versión que pone énfasis en el amor de los jóvenes frente al odio de los adultos y, en el caso de Romeo y Julieta, la violencia que no pudieron remediar: “si algo quieren hacer los actores es a Shakespeare, por fortuna es mi tercer Shakespeare como actriz, pero creo que jamás me perdería esa oportunidad, es un gran reto como actriz, y como persona, entrar a estos monstruos de texto, también te colocan en un lugar distinto casa vez”, dijo Assira Abbate (Julieta).

Por su parte, Miguel Jiménez (Romeo), comentó: “creo que con Shakespeare no hay manera de salvarse de la entraña, de lo personal, de lo que nos compete a todos, y eso lo vuelve fascinante, además, no sólo el texto, sino la visión del montaje que es maravilloso, la acción no se detiene, no queremos que se convierta en una experiencia retórica, todo está siendo para que sea una experiencia íntima”.

Romeo y Julietase presentará del 15 de marzo al 5 de mayo en el Foro Lucerna (Lucerna 64, Juárez). Horarios: viernes, 8:30 pm ; sábados, 7:15 pm ; domingos, 6:15 pm.