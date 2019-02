“Lo importante es hacer música que te haga sentir”: Ana Torroja

Su nuevo sencillo “Llama”, formará parte de un disco de ocho temas que la regresa a los sonidos electropop de sus inicios

Entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN

Arturo Arellano

A casi tres años de su más reciente disco “Conexión” con el que realizó una gira internacional, Ana Torroja regresa para lanzar “Llama”, primer sencillo de lo que será un nuevo disco compuesto de ocho temas, en los que tiene la oportunidad de regresar a los sonidos electropop de sus inicios. En esta nueva aventura la española pretende realizar una nueva gira, sin descartar presentarse en festivales de música electrónica, asegurando que lo más importante para mantenerse vigente es “hacer música que te haga sentir y que deje un mensaje contundente”.

En entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN, la siempre amable y talentosa artista nos platica que “para llegar a la música electrónica lo que tuvo que pasar es que tres equipos de productores en Europa se interesaran en el pop y buscaran una voz icónica quizá de este género, productores como el Guincho y Alizzz, entre otros coincidieron en que mi voz era indicada para estos temas. Me llegó la propuesta y yo estaba buscando qué hacer, pero nada me convencía, hasta que me llegó esto y vi la luz, me lancé sin avisar a nadie, fui a España a conocer a los productores, nos metimos en el estudio y trabajamos en las canciones que hoy por hoy están listas”.

Afirma que “no ha sido tan complicado llegar a otros géneros como cuando canté con Los Ángeles Azules, al final se trata de dar tu toque personal, hagas cumbia o en este caso electrónica. El pop electrónico es de donde vengo, de donde he nacido y hacía mucho tiempo en que no usaba estos sonidos, éste era el momento para hacerlo, volver renovada. Este es el lugar donde me siento cómoda y donde mi voz está más a gusto. También he descubierto que hoy hay más libertad para cantar y el haber trabajado con gente joven que no tiene ningún prejuicio, ni pudor en el buen sentido, que prueban todo, que no tienen miedo de equivocarse, que son osado, todas esas cosas han hecho que yo me sienta más libre a la hora de cantar y proponer cosas para estas ocho canciones que sin duda son únicas”.

Define esta nueva etapa de su carrera como “algo ecléctico, de hecho vamos a transformar lo que veníamos haciendo desde ‘Conexión’, vamos a transformar escenarios, vestuarios, ambientación, todo. De hecho me encantaría estar en festivales, me atrevo con todo, creo que hoy estos eventos son una muy buena propuesta porque te dan la posibilidad de escuchar mucha música en un solo lugar, me gusta ese formato y ojalá pueda ir”.

Del pop y la dirección que toma en la actualidad dice “Tiene muchas caras, me gusta que sea abierto, que abarque muchas cosas. Para mí el pop realmente es música libre. Por ello quiero hacer un concepto innovador dentro de lo que se pueda, quiero sorprender en la línea de la estética de este sencillo, aunque no quitaré de mi concepto las canciones de Mecano, porque son parte de mi historia. Quiero llevarlo todo al sonido más electrónica”.

Por otra parte, afirma que lo importante es hacer música que haga sentir y que deje algo positivo en el escucha. “Nunca sé qué me falta hasta que me llega, la música ha evolucionado y yo procuro estar a la vanguardia. Sigo cantando las canciones de Mecano con su mensaje contundente, porque creo que deben escucharse, hablamos de cosas que los jóvenes deben saber, los problemas siguen siendo los mismos hoy que hace veinte años y aunque hay mucho conseguido, también queda mucho por conseguir”.

En tanto, en el nuevo disco dice “para estas nuevas canciones, quizá no hay mensajes tan rotundos, pero porque no me lo planteo, dado que tengo las canciones de Mecano y son vigentes, pero sí hay una nueva que habla de algo que me preocupa mucho realmente, es del peligro de estar todo el tiempo pegados a los celulares y redes sociales, de cómo la gente está perdiendo la manera de relacionarse de tú a tú, no saben relacionarse si no es por un celular, eso me preocupa, porque tengo una hija y veo sobrinos, hijos de amigos, es un poco un llamado de atención a quitar las pantallas y vamos a hablarnos de frente, vamos a acariciarnos”.

Concluye que si bien “Llama” ya está disponible con su videoclip en plataformas digitales, pretende lanzar un disco completo, de punta a punta, no sin antes presentar una tercia de “singles” más.