¿Ya se concretó la alianza PRIMOR?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Gobernadores del tricolor respaldan Guardia Nacional; senadores, no tanto

En el legendario Café La Habana, donde periodistas de la vieja guardia se reunían para discutir sobre el devenir nacional y desde ahí, incluso, dictaban sus notas vía telefónica, se reunieron ayer los gobernadores del PRI, después de haber sostenido una reunión ni más ni menos que con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Ahí estuvieron encabezados los mandatarios estatales del tricolor, por el presidente de la Conago, el campechano Alejandro Moreno Cárdenas y el tema era uno, la Guardia Nacional, ese en el que el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, estuvo prácticamente todo el fin de semana discutiendo con los titulares de las bancadas representadas en el Senado de la República porque requiere de las dos terceras partes de la votación para avalarla.

La idea del improvisado cónclave del Revolucionario Institucional, es que los gobernadores pedirán a los integrantes de la bancada priísta en la Cámara Alta que coordina Miguel Angel Osorio Chong, que respalden la Guardia Nacional, entre otras razones, porque en términos llanos, estaría encabezada por un civil que es el Presidente de la República

Ahí estuvieron los mandatarios estatales de Oaxaca, Alejandro Murat; Estado de México, Alfredo del Mazo; Coahuila, Miguel Angel Riquelme; Guerrero, Héctor Astudillo; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras; Sinaloa, Quirino Ordaz; de Tlaxcala, Marco Mena y de Zacatecas, Alejandro Tello y todos cerraron filas con el proyecto lópezobradorista y coincidieron en que no se debe satanizar el tema.

Ahora bien, si tomamos en cuenta que el coordinador morenista en la Cámara Alta ya dijo que su partido está dispuesto a incorporar un mando civil al frente de la Guardia Nacional y que se establezca una temporalidad concreta para la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y que los senadores priístas, luego de analizar el contenido de las audiencias públicas, o como le dicen ahora los de Morena, el parlamento abierto, determinaron una serie de puntos para aprobar la minuta de la Guardia Civil, ya no sólo en los corrillos parlamentarios se habla de que la alianza PRIMOR se ha concretado, o bien si hay alguna diferencia a lo interno del partido tricolor, ya que mientras los gobernadores dicen que sí al tema, los senadores condicionan.

Al respecto, Claudia Ruiz Massieu dijo que hay que dotar al estado de mecanismos para combatir la inseguridad, “estamos empujando a la precisión de esta Guardia Nacional” al tiempo que señaló que han encontrado una actitud abierta de parte de los de Morena.

Fue cuidadosa la dirigente del PRI en reiterar que los senadores de ese partido están en constante coordinación y comunicación con los gobernadores del Revolucionario Institucional. ¿Será?

Los que de plano están en contra son los senadores panistas, su coordinador, Mauricio Kuri dijo que el dictamen no contempla sus propuestas y agregó, “si en este momento fuera la votación, no pasaría esta reforma constitucional. Estamos convencidos de que una Guardia tiene que venir siempre y cuando no se militarice al país”.

Por su parte, Osorio Chong planteó una serie de puntos para su aprobación, el primero, garantizar que la Guardia Nacional sea de carácter civil además de que se asegure que el proyecto respete los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos. Que se salvaguarde el Pacto Federal, la soberanía de los estados y la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno.

Asimismo, certificar que la Guardia Nacional tenga contrapesos, mediante un estricto control parlamentario así como definir el régimen de responsabilidades del personal adscrito a la Guardia Nacional.

Establecer la desincorporación del personal de los institutos armados y adscribirlos a la Guardia Nacional con carácter de servidores públicos y prever un régimen transitorio con previsiones esenciales de las reformas y legislación secundaria.

Municiones

*** ¡Vaya que el presidente López Obrador es vengativo!, sobre todo, si no se pliegan a su voluntad. Ahí está que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que se revisó de manera exhaustiva el expediente del titular del CRE, Guillermo García Alcocer y se detectó un posible conflicto de intereses, “se localizó un permiso para gas natural con fecha 15 de junio”, razón por la cual se inició una investigación.

García Alcocer reiteró que no existe tal conflicto de intereses y al pedir públicamente una audiencia al presidente, señaló que los organismos autónomos no son enemigos de la administración federal. Esto porque el tabasqueño se empeña en que así sea y ya se pueden ir cruzando apuestas para ver si el Ejecutivo recibe a García Alcocer.

Muy probablemente lo tratará como a las mujeres que lo enfrentaron en Sinaloa y le pidieron explicaciones sobre el recorte de presupuesto a estancias infantiles, o sea, muy mal.

*** ¿Ya se alineó la dirigente de Morena Yeidckol Polevnsky a su partido?, todo indicaría que sí pues ya “dio su brazo a torcer” y dijo que en el caso de las elecciones extraordinarias en Puebla, el candidato del partido del presidente se decidirá por medio de una encuesta, esto, por la división interna que se ha venido ventilando y que ella no ha tenido la capacidad de revertir.

Por lo visto, Polevnsky ya se percató que su necedad de imponer a Luis Miguel Barbosa otra vez como candidato al gobierno, no era nada bueno.

*** Por más que quiere mejorar su imagen el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, al parecer no lo ha podido conseguir y la razón es porque la mayoría de los empresarios están enojados con él ya que, por ejemplo, les prometió que las obras del Aeropuerto de Texcoco continuarían y por lo visto, nada más se dedicó a “darles atole con el dedo” a los hombres del dinero.

Ayer, Romo se presentó como el flamante coordinador del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, en el que participarán representantes de la iniciativa privada con todo y su escepticismo; a lo mejor quieren dar el beneficio de la duda. Así, los empresarios atendieron el llamado: “La voluntad ahí está, queremos participar y si lo hacemos de manera ordenada tendremos resultados”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Y es que ahí está incluido el proyecto estrella del presidente, el controvertido Tren Maya y al respecto, los hombres del dinero le recomendaron al tabasqueño que debe tener un sentido de utilidad económica y productiva porque si no lo tiene, se convertirá en una especie de “elefante blanco”.

