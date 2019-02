“Napo” y el negocio sindical

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

La #4T llegó al sindicalismo mexicano en la representación del controvertido Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. A través de la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID) pretende ser el brazo armado de Morena en el sector obrero.

Acción que provocó incomodidad y enojo entre sus nuevos correligionarios de Morena, quienes no olvidan la forma en que llegó a su curul (por la vía plurinominal) precedido de controversias legales aún sin resolver y que lo llevaron a abandonar el país por 13 años.

Recordemos que a Napito, se le acusa de haber desviado a cuentas privadas 55 millones de dólares de un fideicomiso integrado con recursos entregados por Grupo México destinados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Dinero que aún no devuelve, pese a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió que el Sindicato y su líder, Napoleón Gómez Urrutia, deben “repartir” poco más de 54 millones de dólares entre sus agremiados.

El legislador de Morena, líder sindical por herencia de su padre, Napoleón Gómez Sada, asegura que esta confederación no surge del gobierno, ni del Senado, ni de un partido político, sino de una necesidad de la clase trabajadora que se siente abandonada por sus dirigentes. ¡Ajá!

Seguramente, también muuuy decepcionada por los abusos de estos líderes, que se enriquecen a sus costillas y los venden al mejor postor, empresarial o de gobierno, cuando los representan en las negociaciones salariales o en algún otro tema o conflicto.

Para muestra, varios vergonzosos botones, además del famoso Napito, cuya familia detenta el control del Sindicato Minero desde 1961.

En la lista negra de los “sacrificados” líderes obreros que han hecho de los sindicatos un redituable negocio anote a: Francisco Hernández Juárez, representante de los telefonistas desde hace 43 años; Víctor Flores Morales del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana desde hace 24 años; Víctor Fuentes del Villar, dirigente del SUTERM, heredó el cargo de su tío Leonardo Rodríguez Alcaine en 2005; Joel Ayala Almeida, 21 años y contando al frente de la FSTSE; Agustín Rodríguez suma 25 años en el liderazgo del STUNAM; Carlos Romero Deschamps, 30 años tripulando el destino de los petroleros, además, ha sido cinco veces legislador; de la maestra Elba Esther Gordillo, ni hablar, ahí sigue dando la batalla, al igual que Martín Esparza del SME, que con camiseta guinda quieren seguir lucrando a través de un sindicalismo corporativista que frena los derechos laborales.

La presentación de la Confederación de Napito no es casual, ocurre con miras a la reforma laboral que comenzará a discutirse en el Congreso, bajo el esquema de Parlamento Abierto, para finales de este mes.

Ojalá en estos foros se revise la iniciativa de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, misma que busca reformar el artículo 55 de la Constitución, a fin de establecer como requisito para ser diputado, en el caso de dirigentes sindicales, que se separen de ese cargo con al menos seis meses de anticipación al día de la elección.

Por lo pronto, habrá que esperar si la nueva confederación se conduce con honestidad, transparencia y apego a los convenios internacionales o si mantiene las viejas prácticas de estos organismos que han hecho uso clientelar y condicionado de la base trabajadora para beneficio del régimen en turno.

Vericuentos

Guardia Nacional, en vilo

Los próximos días en el Senado no son aptos para cardíacos; la discusión y posible aprobación de la Guardia Nacional, han puesto a prueba el oficio político del jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, quien cabildea con sus pares de las otras bancadas. Miguel Ángel Mancera, coordinador perredista, advirtió: “Con la minuta, como llegó, no vamos… sería indispensable que hablemos de mando civil, que tengamos régimen de transición para fuerzas armadas; es decir, que tengan marco jurídico de temporalidad”. El panista Mauricio Kuri, agregó “Se debe apoyar y solventar a las policías municipales y estatales, que son el 90% el cuerpo policiaco del país”. ¡Órale!

Puebla… un polvorín

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negara a fijar postura sobre la pelea en Morena por la candidatura al gobierno de Puebla, el senador Alejandro Armenta, uno de los suspirantes, deslizó el siguiente mensaje, “en la democracia, no se dan concesiones, en la democracia, no es un asunto de gustos o de afinidades. La democracia, o la ejerces o no la ejerces.”. ¡¿Me estás oyendo? …!

Rebelión legislativa por estancias

Diputados de oposición (PAN, PRI, PRD) presentaron amparos colectivos contra el recorte a Estancias Infantiles, el panista, Carlos Castaños, asegura que “hay antecedentes de beneficiarios, que ayudan a fortalecer el recurso legal”. Castaño considera que, “Si se disminuye el presupuesto, traerá una serie de complicaciones para madres trabajadoras y padres solos”. ¡Sopas!

guillegomora@hotmail.com

@guillegomora