Una amenaza, la resistencia a los antibióticos

Elsa Rodríguez Osorio

153 millones de personas en el mundo con discapacidad visual

Estudio de la microbiama intestinal, para controlar los niveles de azúcar

La resistencia a los antibióticos es la principal amenaza de la medicina moderna, al ocasionar un aumento en la mortalidad, morbilidad, debido al uso inadecuado de los antimicrobianos en el campo de la medicina humana y veterinaria, asegura el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, al inaugurar el XXIII Congreso Internacional de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales Prevenir para Proteger, Alcocer Varela destacó que la falta de medidas de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud, la ausencia del desarrollo de nuevos antimicrobianos, así como el mal uso y abuso de los antibióticos es un riesgo para todas las naciones. De no tomar las medidas pertinentes la resistencia a los antibióticos será la primera causa de muerte en 2050. Hay condicionantes de la salud que intervienen en la resistencia antimicrobiana, por ejemplo, el uso de antibióticos y obedece frecuentemente a factores sociales, económicos, culturales, así como la nutrición y el saneamiento ambiental. Es necesario, dijo, reducir el uso de antibióticos en áreas que afectan la salud humana e innovar en el desarrollo de sustancias con mínimo daño al ecosistema. Se pronunció por trabajar con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), para contar con acuerdos internacionales que optimicen el uso de antibióticos en la producción agrícola y la industria farmacéutica.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se estima que hay 153 millones de personas con discapacidad visual, debido a errores de refracción no corregidos, los cuales tienen un impacto considerable en la reducción del desempeño escolar, el empleo y la productividad. Según el INEGI la ceguera y los problemas visuales son la segunda causa de discapacidad después de la motriz. Ante este panorama, en el marco del Foro Hablemos de Salud, organizado por Funsalud, expertos afirmaron que es de vital importancia prevenir enfermedades como las cataratas, ya que este padecimiento es la primera causa de ceguera en México, con cerca de 350 mil casos y es reversible. En el mundo hay más de 200 millones de personas con baja visión, en México, se estima que 15 millones sufren miopía, uno de los trastornos oculares más comunes. La miopía y la hipermetropía aparecen en la infancia y se recrudecen en la adolescencia, siendo sus causas mayormente hereditarias. En el mundo, aproximadamente 19 millones de niños padecen discapacidad visual y de éstos, 12 millones son debido a errores de refracción. La detección de los errores de refracción en niños es complicada, ya que pocas veces se quejan o identifican que no pueden ver claramente, lo que les impide seguir el ritmo de las clases, leer con rapidez y comprensión, afectando su rendimiento escolar, por lo que en edades tempranas, los exámenes visuales ayudan a descartar errores de refracción o enfermedades que, a la larga, pueden ser irreparables. Hasta los cinco años el ojo no ha madurado completamente. Por ello, es una etapa clave para detectar y remediar posibles daños.

La microbioma es más efectiva para controlar los niveles de azúcar en la sangre, que si solamente se considera la composición nutricional de los alimentos, afirma la Dra. Helena Mendes Soares, de Mayo Clinic , autora del estudio publicado en JAMA Network Open demuestra que el cuerpo de cada persona responde de forma diferente a los mismos alimentos, debido a la composición única de la microbiana intestinal de cada uno, la comunidad compleja del tracto digestivo formada por billones de bacterias. El objetivo del estudio era desarrollar un modelo para predecir la respuesta glucémica a los alimentos; es decir, cuánto se dispara o mantiene el nivel de la glucosa sanguínea después de comer. Es un método personalizado que toma en consideración al microbioma intestinal, la edad, la alimentación, la actividad física y otros factoresque predice con mayor exactitud los niveles de la glucosa sanguínea que el índice glucémico a base de carbohidratos o calorías. Este método de contar carbohidratos y calorías no funciona muy bien porque solamente considera las características de la comida, sin tomar en cuenta la microbioma única de cada persona La glucosa deriva de los alimentos ingeridos y es la fuente principal de energía del cuerpo. Es importante controlarla para prevenir trastornos como diabetes. El estudio muestra que los niveles de azúcar en la sangre, responden de forma única a los alimentos en cada persona y esclarece la razón por la que algunos pueden comer alimentos como frutas y sentirse llenos de energía, a diferencia de otros cuya glucosa sanguínea se dispara cuando comen fruta y terminan sintiendo cansancio.

