Peña, Puebla y la Renata

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Conociendo la perversidad que se genera por medio de las ambiciones, de los entreguismos políticos, del oportunismo, del negar al rey para generar vivas al nuevo, no nos extrañó en absoluto la filtración que se generara sobre las relaciones personales, el divorcio, su vida en España y otras cosas más que se fueron aumentando por aquellos que se especializan en los chismes de la farándula y de los escándalos del amarillismo sobre el ex presidente Enrique Peña Nieto, de tal suerte que se publicaron en muchos sitios hasta afirmaciones de que había comprado una de las casas en el barrio más exclusivo de España y resulta que en las aclaraciones se sabe que un “vendedor” de la zona es el que presume a muchos importantes personajes a posibles compradores, vivan o no en ese sitio, y entre ellos se le ocurrió cada vez que llegaba algún comprador potencial de origen mexicano, decirle que allá vivía Peña Nieto y no faltaron los que cayeron en el engaño, se habló de que había preferido irse a vivir a España, en lugar de estar en México ante la presión política y el divorcio que enfrenta con Angélica Rivera, pero no solamente esto, también aseguraban que se había llevado para su cuidado al jefe del Estado Mayor Presidencial y a su médico personal, en fin, el escándalo era tan grupero y “chayotero” que se tuvieron que hacer las aclaraciones y él mismo las enfrenta, diciendo que no piensa ni ha pensado vivir fuera de México, que sigue viviendo en su casa en la capital y eventualmente va a pasar unos días a su casa en el Estado de México, donde regularmente juega golf con un grupo de amigos en Ixtapan de la Sal, que es un pueblo turístico y todos se podrían dar cuenta de que el ex presidente está en el sitio y como buen pueblo chico, ya saben, el infierno es grande. Qué bien que hace las aclaraciones, no por otra cosa, sino simplemente para que los escándalos no sean el pretexto de desviar la atención en los grandes problemas y conflictos nacionales que estamos enfrentando y hay que decirlo claramente, en este trecho donde un presidente deja el poder y los chacales se le van a la yugular, no faltaron los amigos periodistas que aclararon y confiaron siempre en su amistad, cosa rara en el medio político en los tiempos de crisis y de pasiones desbordadas.

Y ya que hablamos que los oportunismos, las pasiones y ambiciones en tiempos electorales se mueven y desbordan y no se puede dejar de observar lo que sucede desde hoy en Puebla, donde Morena tiene un enorme control de municipios y diputados y así desde las filas del Senado, se ha puesto en tela de duda que sea el ex senador Miguel Barbosa el mejor hombre para encabezar la fórmula a este proceso electoral y se promueve a Alejandro Armenta, así que la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, señala que son muchos los que quieren, pero algunos, ni siquiera son afiliados a Morena, ya que al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, se desató una ola de afiliaciones, donde amigos, enemigos y oportunistas quieren afiliarse al movimiento, con tal de tener mayores ventajas de ser inscritos en las fórmulas electorales y es que se debería de recordar que en el proceso electoral donde gana AMLO, muchos hoy diputados y senadores y algunos gobernadores, ni siquiera saben de qué se trata el tema y aceptaron porque tenían que llenar los espacios, y así, muchos casos de esos hoy prominentes morenistas, ni siquiera hicieron campaña, bueno, ni cantaron en los mítines cuando llegaba el jefe, menos fueron a polvearse de tierra los zapatos y zapatillas de lujo, y ahora, están en la Cámara de Diputados locales o federal y en el Senado, así que la misma dirigente de Morena, que sostiene que AMLO es y será respetuoso del sistema y la elección del candidato a Puebla, señala que, a lo mejor, hay alguno que es miembro del PT, pero no de Morena y por tanto han decidido para no errarle al asunto y perder comiendo camotes, el sistema de encuestas, y de ahí saldrá el candidato que muchos dan por ganador en Puebla, sobre todo porque el efecto AMLO sigue prevaleciendo en el país.

Por el corto tiempo en el poder y por las acciones y cambios que se operan en el país, no se dan cuenta de que en muchos lados ese fenómeno de oportunismo y de ambiciones de algunos “aliados” en verdad, se están convirtiendo en centros de provocación, y así, en vez de otorgarles a los que verdaderamente son incondicionales de AMLO o de Morena, los puestos y los presupuestos los dan a personas que son incondicionales de Felipe Calderón y eso que a lo mejor, AMLO, no lo sabe o acepta para no confrontarse con el que considera un ex presidente que le puede generar problemas y es así que la espinita que sacará la pus está incrustada por esa negligencia de los morenistas y del mismo equipo del Presidente. Es lógico que para no generar acciones de confrontación, se tienen que repartir algunos puestos y presupuestos, por alguna razón, por ejemplo, el general Marcelino García Barragán, en una ocasión explicaba que: “el movimiento estudiantil se generó en la banca” y al responderle que la banca no tuvo nada que ver en ese tema eminentemente político, aclaraba: “no sean tontos, hablo de la banca, por los muchos políticos desocupados que estaban en la banca y estando sin quehacer, solamente andan pensando en cómo joder… y no le faltaba razón, pero ahora…¿también hay muchos en la banca o en la Renata? Y pues sí, vivir fuera del presupuesto no es vida para muchos…

socrates_campos8@yahoo.com.mx