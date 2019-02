Histórica aprobación unánime de la Guardia Nacional en el Senado, resalta Presidente

Versión estenográfica

Ahora lo que más nos importa, lo que más se necesita es lograr la paz y la tranquilidad al interior del país. Y para eso es que va a ser de gran ayuda la participación legal del Ejército y de la Marina, señaló el primer mandatario

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:

Buenos días.

Bueno, el día de hoy es un día importante. Vamos a tratar temas de interés público en lo que corresponde a la información. Decirles que estamos muy satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional.

Quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos, a los independientes, porque fue un apoyo unánime, algo pocas veces visto, sobre todo en esta nueva etapa de cambios, de transformaciones, de separación autentica de poderes y de democracia, el lograr este acuerdo general.

Estamos muy contentos con esta reforma constitucional que esperemos se apruebe también en los mismos términos, si no por unanimidad, por mayoría calificada, como lo establece la ley para que pase a los estados y también se proceda a aprobarse, con lo cual vamos a tener un marco legal que nos va a permitir crear esta Guardia Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo, en especial, de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal.

Es sumar elementos, sumar recursos, sumar voluntades, trabajar de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

Fue un hecho verdaderamente trascendente, histórico, porque la reforma constitucional permite que las Fuerzas Armadas nos ayuden en labores de seguridad pública. Esto no se había logrado en muchos años y había una situación irregular no apegada a la Constitución, ayudaba el Ejército, ayudaba la Marina, pero no como lo establecía o lo establece hasta ahora, la Constitución.

Con la reforma ya van a poder tener un marco legal para ayudarnos en labores de seguridad pública con el propósito de dar el giro a las Fuerzas Armadas, poco a poco, de manera gradual, respetando derechos humanos, con el uso prudente de la fuerza, ir dando este giro de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública.

Que no sea el único objetivo la defensa nacional, porque como ha sucedido siempre en la historia, para defender el territorio nacional, para defender a México todos los mexicanos lo haríamos. Todos los mexicanos -como ha sido siempre- estaríamos dispuestos a defender a México. Ahora lo que más nos importa, lo que más se necesita es lograr la paz y la tranquilidad al interior del país. Y para eso es que va a ser de gran ayuda la participación legal del Ejército y de la Marina.

Entonces, de nuevo mi reconocimiento a los senadores de todos los partidos. Fue un hecho, repito, trascendente. También, el día de hoy vamos a suscribir un acuerdo con la ONU para que se pueda garantizar a los pobladores de Morelos, que en el caso de que se apruebe el funcionamiento de la termoeléctrica -porque va a haber un ejercicio de participación mañana y pasado- en el caso de que se apruebe, vamos a contar con dictámenes sobre la calidad del agua, sobre la no contaminación de un organismo internacional, independiente, para que no quede la menor duda de que no podríamos, de ninguna manera, llevar a cabo una actividad económica por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio.

Esto fue un compromiso que hicimos y ahora, antes de que se lleve a cabo esa participación ciudadana, ese ejercicio que va a aplicarse en 60 municipios mañana y pasado.

Aprovecho para convocar a la participación en nueve municipios de Tlaxcala, 36 municipios de Morelos y 15 municipios de Puebla.

Les explico -o recordamos- que se trata de resolver sobre un conflicto y es resolver un conflicto con el método democrático, pidiendo que la gente sea la que decida; en la democracia es el pueblo el que manda.

Y como decía ayer, es mandar obedeciendo.

¿Cuál es el conflicto que queremos resolver de manera democrática?

Recordemos. Se construyó un gasoducto de Tlaxcala a Morelos, pasando por Puebla, hubo afectaciones, protestas, se terminó el gasoducto.

Al mismo tiempo se construyó una planta termoeléctrica en Morelos, en Yecapixtla. Se terminó la planta para conectar el gasoducto con la planta son 100 metros, 150, son los que hace falta, pero hay oposición por lo que significó construir esta obra sin consulta de los ciudadanos y con daños, si bien es cierto, ya se repararon, significaron agravios. Hubo gente detenida, encarcelada, todo un movimiento en contra de este proyecto.

Llegamos y nos encontramos esta situación. La planta y la inversión de esta obra es alrededor de 25 mil millones de pesos, es una planta de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa pública, de una empresa de la nación.

Si no funciona la planta se pierde esa inversión, que es presupuesto público, dinero del pueblo.

Con esa planta alumbramos, tendríamos capacidad para generar energía eléctrica y satisfacer la demanda de energía eléctrica de todo el estado de Morelos.

La oposición sostiene que se afecta el agua, que se contamina el agua. Tenemos elementos para decir que no hay esa contaminación y que además estamos dispuestos a que haya una supervisión, como ya lo dije, de la ONU sobre este proyecto.

Estamos también haciéndonos cargo del desarrollo de toda la región de apoyar a los campesinos que no van a tener menos agua, al contrario, la planta tiene un proceso para limpiar el agua, las aguas negras, aguas residuales se van a tratar. De modo que se va a tener más disponibilidad de agua, se van a revestir canales para que no haya fugas.

Y si se aprueba también en estos municipios de Tlaxcala, de Puebla, en todos los municipios de Morelos se reduciría la tarifa de pago de energía eléctrica. Sería la tarifa más baja, como compensación, como reparación de los daños ocasionados por la imposición en la construcción de esta obra.

Esto es lo que se va a discutir mañana y pasado. Esto es lo que se va a resolver, la gente libremente va a resolver.

Yo ya fijé mi postura, creo que conviene al interés general que se permita que la planta pueda funcionar, pero voy a acatar la decisión de los ciudadanos, cualquiera que sea, porque ellos son los que van a decidir, los ciudadanos. Para eso este proceso democrático. Repito, es mandar obedeciendo, no imponer absolutamente nada y tenerle confianza siempre a los ciudadanos. Sí hay algo importante, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito, en estos tiempos es que como nunca en la historia de México hay ciudadanos conscientes. El cambio verdadero tiene que ver con el cambio de mentalidad. El pueblo está muy consciente, como nunca, por eso es muy fuerte nuestro país en el concierto de las naciones.

Hay muy pocos países con un nivel de conciencia en sus ciudadanos como el que tenemos actualmente en México. Entonces, es un potencial que vamos a cuidar, por eso no va a haber imposiciones.

Y lo otro, también que quede muy claro, nada se va a hacer por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Todo va a ser consultado. Quienes se oponen a una decisión siempre van a ser tomados en cuenta, nunca va a haber un acto arbitrario y siempre vamos a estar abiertos al diálogo, a convencer, a persuadir, no ha imponer absolutamente nada.

Ese el segundo tema.

Y el tercer tema. Esta intervención de carácter introductorio. El tercer tema es el de informarles que ya tenemos otro lote de carros que se van a vender, se acuerdan que les platicaba. Primero. Decirles que este fin de semana es la primera subasta, son 218 vehículos. A ver, espérenme, porque si no se confunde. No tienen de la anterior.

INTERVENCIÓN:

De la anterior, de la subasta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, para que… Mañana y pasado es la primera subasta, son 281 vehículos. Se inscribieron para participan en la subasta 548 personas hasta ahora, pero hay plazo, se amplía el plazo hasta finales, así, hasta hoy por la noche.

Pueden comprar las bases. Voy a decir los comercios y no les quiero hacer publicidad en Oxxo o en 7 Eleven, 100 pesos.

Este, hay mucho entusiasmo, luego les recuerdo que en abril se van a vender 54 aeronaves, aviones y helicópteros. Se van a incluir también algunos de los que tienen los gobernadores actualmente. No es quitárselos, nosotros no nos podemos meter en esas decisiones, porque son libres, pero sí, si los gobernadores quieren quedarse con esos aviones, incluso quieren comprar, lo pueden hacer, si ellos deciden tener aviones, helicópteros para los servicios públicos en los estados.

Y este es otro lote, que tiene que ver con 66 vehículos de lujo, machuchones, era una bodega que se encontró, bueno, luego les dan todos los datos.

O sea, me informaron que existían, no se puede por cuestiones, también, de seguridad, me dicen, son como 100 millones de pesos que hay ahí por lo bajo.

Segunda subasta de autos

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, estos tienen que ver con Hacienda, son recogidos por Hacienda de ilícitos, pero sí hay algunos de lujo, bueno, la mayor parte de los 66 son de lujo. Esta es la tercera o mejor dicho en el caso de los vehículos, va a ser la segunda subasta.

Y vamos luego con residencias y hay ranchos y hay alhajas y todo se va a subastar, porque necesitamos recursos para los programas de Bienestar. Regresar todo esto a la gente y necesitamos recursos también para la Guardia Nacional.

Entonces, les vamos a estar informando en qué se va a aplicar lo que se obtenga. Ayúdenos a hacer la difusión para que estén buenas las ventas y recaudemos.

Muy bien. Ahora, si les parece, escuchemos a Blanca Jiménez, para que nos explique; bueno, Diana Álvarez y Blanca Jiménez, las dos, que nos expliquen sobre este ejercicio de participación en Morelos.

Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación (SEGOB):

Gracias, muy buenos días a todos.

Como ustedes saben, está organizado este ejercicio de participación ciudadana y ejercicio democrático que se llevará a cabo el día de mañana y el domingo 23 y 24 de febrero, de 8:00 de la mañana a 18:00 horas, como lo comentó el señor presidente.

Se van a instalar 147 módulos en todos los municipios que actualmente tiene Morelos, 15 de Puebla y nueve de Tlaxcala, que se eligieron aquellos municipios por donde pasa el gasoducto o que forman parte de alguno de este proyecto integral.

Y se llevaron a cabo también una serie de asambleas que empezaron el viernes pasado en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, Jojutla y Xochitepec, Yecapixtla y Cuautla, Jonacatepec y Totolapan, Hueyapan, Xoxocotla y Coatetelco.

Aquí les informo que la asistencia promedio fueron de 300 personas en donde el mínimo fue de 100, pero hubo también algunas asambleas hasta de 800 personas.

Estas asambleas duraron entre dos y tres horas y media. Fue un ejercicio muy interesante donde asistieron expertos técnicos de Comisión Federal de Electricidad, de Conagua, de Sader, de Cenapred, desde luego, la presencia del delegado de programas de desarrollo en Morelos y de algunas autoridades locales, por ejemplo, Ceagua.

También estuve yo presente en las asambleas que se llevaron a cabo toda esta semana.

Y también hubo sesiones informativas en los estados de Tlaxcala y Puebla. Estas sesiones tuvieron como objeto invitar a la población al ejercicio y, desde luego, también compartir toda la información técnica, que es lo que le preocupa a la población, el tratar de disipar sus dudas y el poder dar una explicación completa de cómo opera esta planta para que en este ejercicio democrático ellos puedan tomar una decisión muy informada.

Entonces, fueron 17 sesiones en Tlaxcala y en Puebla fueron nueve sesiones informativas.

Hubo también un trabajo de brigadas para que se entregaran algunos volantes para que la gente pudiera estar enterada de qué días, en qué horarios y dónde se va a llevar a cabo este ejercicio democrático.

Se creó la página: para subir toda la información. La información que les comento es desde la presentación técnica que se llevó a cabo en todas estas asambleas para que cualquier persona que no participe en las asambleas pueda revisarla con calma.

También se publicó ahí todas las fechas y lugares de las asambleas y, desde luego, toda la información está con respecto a dónde se puede acudir a ejercer el voto en este ejercicio participativo.

Pueden encontrar ahí toda la información, desde cada uno de los municipios, en dónde se van a instalar las mesas, igual que algunas otras ocasiones vamos a tomar en cuenta lo que es la credencial de elector y a través de esta credencial de elector se va a llevar todo un control.

Una cuestión muy interesante y muy importante. Sobre todo, es lo que ya comentó el señor presidente, que es su compromiso con respecto a la seguridad de los ciudadanos del estado de Morelos, de su salud, de su vida y del respeto de todo el medio ambiente; y por lo cual quisiera darle la palabra a la licenciada Blanca, de Conagua, para que nos platique de la visita de los expertos que estuvieron aquí, y que ya hicieron ayer una visita directamente a Morelos y que va a hablar ella con respecto a esta colaboración tan importante para dar certeza y sobre todo seguridad a la ciudadanía que de alguna manera lo está exigiendo, y que, desde luego, como gobierno nosotros también estamos comprometidos con ello.

Blanca Elena Jiménez Cisneros, titular de Conagua:

Buenos días a todos.

Con su permiso, señor presidente.

La Conagua recibió el encargo de involucrar a organismos internacionales, en especial a la Unesco para hacer una evaluación sobre la cantidad y calidad del agua en el tema de la Termoeléctrica la Huexca.

De hecho, recibimos un muy buen apoyo por parte de la oficina de la Unesco en París, por parte de la oficina de Unesco en Montevideo y por parte de la oficina nacional, se encuentra con nosotros el señor Vacheron, quien será uno de los que van a firmar el acuerdo que tendremos.

También recibimos el apoyo de Naciones Unidas, se encuentra con nosotros la señora Katyna Argueta, por parte de todas las Naciones Unidas. Ustedes saben que Naciones Unidas está trabajando ya en forma coordina todas las oficinas en el país, y también este ejercicio cuenta con el respaldo.

A través de estas oficinas se trajeron cuatro expertos de diferentes países, se encuentran en la parte de atrás, si por favor levantan su mano los expertos que nos acompañaron en una primera visita.

Ellos tienen la característica no sólo de ser interdisciplinarios, tenemos un experto en temas en ingeniería sanitaria, de hecho, es el presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria Ambiental, el señor Nery Martín Méndez.

También tenemos un experto en temas de manejo sustentable de la energía y todos los aspectos que tienen que ver con control ambiental, señor Andrés Eduardo Morales. Tenemos un experto en calidad del agua, el doctor Gabriel Roldán de Colombia. Y también un experto en cuestiones de hidrología, para ver todos los aspectos que se tienen que ver con monitoreo, calidad del agua, cantidad y el manejo dentro de la empresa de los aspectos ambientales.

Varios de ellos han sido asesores de grupos que han estado opuestos a diversos tipos de megaproyectos; estos también cuentan con este tipo de experiencia y una gran sensibilidad por el tema. Se realizó una primera misión, están ellos desde el día miércoles, y ayer visitaron las instalaciones, tanto de la planta de tratamiento de Cuautla, como de la termoeléctrica y los sitios de descarga.

Vendrá una segunda misión a acabar de revisar el tema, porque como la termoeléctrica no está funcionando obviamente no se pueden tomar muestras todavía de calidad del agua, porque todavía no se producen después de la termoeléctrica.

Entonces habrá otro grupo que venga y mediante laboratorios, tres laboratorios certificados a nivel nacional, internacional, se tomarán los valores.

En general, ellos opinan que el manejo actual del agua en cantidad y calidad se puede utilizar como un muy buen ejemplo a nivel internacional de un uso del agua en las zonas donde no hay suficiente disponibilidad de agua superficial y subterránea.

Ustedes, como recordarán, en la zona es deficitaria y lo que se recomendó por parte de Conagua es reutilizar el agua de Cuautla para el enfriamiento.

Revisaron todo el proceso, y consideran que el proceso es adecuado y va a permitir dar certeza en cuanto a la cantidad y calidad.

Hacen dos recomendaciones.

La primera: Es poner un monitoreo en línea de la calidad del agua y poner todos los datos disponibles, de calidad y de cantidad de agua a la población, que sean completamente transparentes, en caso de que la termoeléctrica opere.

Y también separar el punto de descarga en lugar de que se descargue junto con la planta de tratamiento, que esté claramente identificable el sitio donde va a descargar la termoeléctrica.

Con esto ellos no tendrían ningún problema, cuando esté todo puesto y dadas las condiciones de certificar el proceso. Eso es todo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues esto es la información.

Nos vamos con la sesión de preguntas y respuestas. Empezamos.

Nos vamos a la primera fila, ya mañana, no, el lunes, el lunes.

PREGUNTA: Presidente.

Buenos días, preguntarle sobre, pues, esta información que se dio a conocer por parte de los abogados de Joaquín, el “Chapo” Guzmán respecto a la carta que le hizo llegar la mamá para solicitar una visa humanitaria.

Si en el contenido de esa carta le pide este apoyo, si están las condiciones y usted podría ayudarle a obtener este documento para que pueda visitar a su hijo.

Y también se ha dado a conocer si está la posibilidad de que puedan extraditarlo. ¿Jurídicamente se puede y sería idóneo que entonces él pudiera regresar a un penal de aquí de México, tomando en cuenta que él se fugó en dos ocasiones?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Te contesto la pregunta y me aclaran que me falta firmar el acuerdo. Estamos rompiendo el protocolo y el ceremonial, pero bueno, te contesto.

Sobre este tema, en efecto, fui a Badiraguato y un abogado me entregó una carta de la mamá de Guzmán Loera, como toda madre, pidiéndome apoyo para su hijo.

En lo jurídico me hicieron un planteamiento y también en la parte humanitaria.

En lo segundo, que tiene que ver con el otorgamiento de unas visas humanitarias, para que dos hermanas de Guzmán Loera puedan viajar a Estados Unidos. Di instrucciones de que se procediera.

En lo primero, en lo jurídico. Corresponde en una primera instancia a la Secretaría de Gobernación y a la fiscalía general y al Poder Judicial.

Entonces es eso, vamos a entregar el escrito a la instancia correspondiente.

En lo segundo. Sí di instrucciones para que se den todas las facilidades y que las hermanas puedan ir a Estados Unidos y ayudarles de acuerdo con las leyes, los reglamentos que tienen en ese país a que puedan visitarlo o tener comunicación.

INTERLOCUTORA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me lo pidió ella, en la carta me habla de sus dos hermanas. Eso fue. Entonces, vamos a firmar el acuerdo.

Frédéric Vacheron, Representante A.I. de la Oficina de la Unesco en México:

Buenos días a todos.

En nombre de la Unesco y de la Organización del Sistema de Naciones Unidas quisiera explicar un poco el contexto de este acuerdo.

La Unesco lidera el programa hidrológico internacional, que es el único programa de la ONU dedicado al mismo tiempo a la investigación, la educación y fortalecimiento de capacidades en materia hidrológica.

Y, asimismo, la Unesco coordina un equipo llamado ONU Agua para medir los avances en el logro de ODS-6, que es el ODS sobre agua limpia y saneamiento, y sus interrelaciones con otros objetivos de desarrollo sostenible. Como líder de este grupo, la Unesco coordina la publicación del informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo y una reseña anual que brinda un análisis integral del estado del uso y la gestión de los recursos hídricos del planeta.

Dada esta experiencia la Comisión Nacional de Agua, Conagua, y su directora, solicitó el apoyo del Programa Hidrológico Internacional, PHI de la Unesco, para desarrollar un trabajo de análisis técnico y científico respecto a potenciales efectos en la cantidad, como lo decía la directora, y calidad del agua en la central termoeléctrica de Huexca, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Morelos.

Así el PHI de la Unesco para América Latina y El Caribe que se ubica en Montevideo, sugirió la conformación de un grupo independiente interdisciplinario de expertos internacionales que están aquí presentes, cuyo trabajo de asistencia técnica y científica y cuyas recomendaciones se enfocaran en la calidad del agua del Río Cuautla.

En el contexto del reúso de agua servido por la central del ciclo combinado de Morelos y el tratamiento en la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuautla.

Los expertos ya han trabajado en una misión exploratoria que apoya el proceso de Conagua para detallar los potenciales efectos de este sistema que incluye la termoeléctrica de Huexca de acuerdo con las prácticas internacionales en relación con la calidad del agua. Asimismo, la misión de los especialistas propuestos por la Unesco permite a la oficina acá presente en México analizar la posibilidad de concretar un proceso de acompañamiento más profundo e integral en torno a la termoeléctrica de Huexca, así como plantear los términos y el alcance que esta colaboración tendría.

Teniendo presente que la Conagua tiene un interés primordial en recibir acompañamiento técnico por parte de la Unesco para promover el fortalecimiento y el desarrollo de la investigación científica y educativa en materia hidrológica, así como la formulación de métodos, herramientas, proyectos y enfoques vinculados con el manejo del agua que permitan promover su uso sostenible a nivel local y nacional. El acuerdo firmado hoy entre las instituciones contempla, además del acompañamiento técnico y científico y de emisión de recomendaciones sobre el proceso de la Central Termoeléctrica de Huexca.

Entonces, ese acuerdo contempla varios aspectos que no voy a detallar, que les podemos proporcionar; pero le puedo decir que es básicamente la colaboración en la creación de consejos, comités o grupos de especialistas para promover el desarrollo científico, educativo y cultural en manejo sostenible del agua.

Diseñar de manera conjunta actividades y proyectos para el manejo sostenible del agua que integran el ámbito científico, educativo, cultural y de la comunicación y cualquier otra actividad que contribuya al acompañamiento, el fortalecimiento de capacidades y la toma de decisiones con base a conocimientos científicos.

La señora Blanca Jiménez ya les presentó los diferentes expertos.

También quisiera agregar que este proyecto está coordinado por nuestro coordinador regional, el señor Miguel Doria de la Unesco, y que destacó que, efectivamente, este grupo es un grupo interdisciplinario, neutral, que no tiene ningún vínculo con el proyecto o con las autoridades que lo gestionan y que tiene una vasta experiencia en temas similares respecto a la cantidad y calidad del agua.

El trabajo de los expertos se concretó estos días y eran básicamente cuatro puntos:

Uno. Acuerdo de un plan de trabajo entre el grupo de especialistas y Conagua.

La recepción de la información relativa al proceso de la planta de Huexca.

Reuniones con las autoridades de Conagua.

La visita de reconocimiento a Central de Ciclo Combinado de Morelos, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla y la fluyente del Río Cuautla.

Al concluir la misión exploratoria este sábado, los especialistas trazarán una hoja de ruta y un calendario tentativo para la entrega del informe técnico y científico, y esta hoja de ruta puede incluir recomendaciones para la realización de otros estudios relativos con los que aún no se cuenten, por lo que la entrega del informe técnico y científico está sujeta al levantamiento y al análisis de los instrumentos que resulten pertinentes para poder emitir las recomendaciones.

Muchísimas gracias.

Guardia Nacional

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya se firma el acuerdo.

Y ahora sí, si continuamos.

PREGUNTA: Gracias.

Buenos días, presidente.

Preguntarle sobre el tema de la Guardia Nacional y estas dos modificaciones que se hacen a este marco legal y que son fundamentales para lograr la conciliación entre los diferentes partidos que conforman el Senado de la República, es el asunto relacionado con el mando civil, ¿si me puede dar su opinión?

Y también con estos cinco años de plazo para dar a las Fuerzas Armadas, ¿se logrará cumplir este plazo?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, para ser claros, se aprueba la participación del Ejército y de la Marina en labores de seguridad pública. Eso yo diría que es lo más destacado. Hay un plazo de cinco años para que pueda el Ejército y la Marina participar en labores de seguridad pública.

Y la Guardia Nacional, desde luego, que va a poder intervenir en labores de seguridad pública, esa es su materia, para eso se creó. Anteriormente no podía el Ejército ni podía la Marina hacerlo o no estaba en la Constitución. Actuaban a partir de resoluciones de la Corte, pero se necesitaba para poner a disposición a un detenido, un policía, no podían hacerlo de manera directa. Por poner un ejemplo: con la reforma constitucional ya van a poder actuar de manera directa, y los cinco años son para que, independientemente del funcionamiento de la Guardia, pueda el Ejército y la Marina ayudarnos en labores de seguridad.

Lo segundo: Hay una relación con la Secretaría de Seguridad Pública, en lo administrativo de la Guardia, pero en lo operativo se aprueba que haya una especie de estado mayor conjunto entre el Ejército, la Marina y la Secretaria de Seguridad Pública, en la parte operativa.

Tercero: La facultad para nombrar al jefe de la Guardia Nacional recae en el titular del Poder Ejecutivo, y puede ser un civil o un militar retirado o en activo; todo esto es importante que se aclare.

Se establece, también, que se van a mejorar las policías estatales y municipales.

Se establece, pues, la responsabilidad que tenemos de informar al Poder Legislativo sobre la actuación, el desempeño de la Guardia Nacional. Yo creo que fue, la verdad, una muy buena decisión de los legisladores, de manera especial de los senadores, fue unánime, ayudaron mucho. ¡Qué bien!

Porque se me estaba pasando hacer el reconocimiento a los gobernadores, ayudaron mucho a convencer, a persuadir, a aclarar dudas que tenían los senadores; ayudaron mucho los gobernadores de todos los partidos con sus afines en lo partidista, es decir, los gobernadores del PAN, ayudaron a convencer a quienes no estaban convencidos, senadores del PAN, explicándoles; hubo diálogo.

La Secretaría de Gobernación, tanto la licenciada Olga Sánchez, como Zoé Robledo, de Gobernación, estuvieron ayudando en la información, y fue decisiva la participación de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, del consejero jurídico, Julio Scherer y de los dos secretarios, tanto del secretario de la Defensa, como del secretario de Marina.

O sea, se trabajó de manera conjunta, organizada, se estableció un sistema de consulta permanente en estos últimos días, hablaban a cada instante, se reunieron muchas veces con gobernadores, con legisladores, aunque no me corresponde porque es otro Poder; ayudó también el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. Y eso fue lo que sucedió.

Ya dijimos que primera fila. ¿Los de la primera fila son los que llegan más temprano? Ah, bueno

PREGUNTA: Buenos días, presidente, muchas gracias. Stephanie Ochoa, de ADN 40.

Usted señala que el Ejecutivo tiene la posibilidad de nombrar al jefe del Guardia Nacional ya sea un mando militar o civil. Sin embargo, en las modificaciones al dictamen que se aprobó ayer se contempla que el mando civil sea exclusivamente una persona civil, que es justamente la discusión de la sociedad civil.

En este sentido, ¿usted estaría dispuesto a renunciar a este mando militar o le pediría a la Cámara de Diputados hacer estas modificaciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo la facultad para decidir sobre lo que mejor convenga.

Entonces, voy a hacer una buena selección.

INTERLOCUTORA: ¿En quién pensaría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Es que eso es lo que voy a empezar ya ahora a procesar.

Vamos a recibir propuestas y en su momento yo les informo, así como lo hacemos; hasta podemos hablar de ternas y se dan a conocer de manera abierta, transparente, buscando que sean las personas más apropiadas.

INTERLOCUTORA: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién? Primera fila, dijimos.

PREGUNTA: Buen día, presidente. Guillermo Cruz.

Dos preguntas:

La primera, sobre el sector de la industria del cuero, calzado, particularmente de Guanajuato y Jalisco. Se ha hablado mucho sobre la no publicación del decreto para proteger en un sentido de cómo quedaron desprotegidos por la importación de productos que vienen de Asia, particularmente de China, Vietnam.

Preguntarle si tomará usted alguna medida en ese sentido para protegerlos o habrá incentivos fiscales.

Y la segunda pregunta ¿si tiene conocimiento respecto a algún presunto acto de sabotaje que haya ocurrido en la refinería de Salamanca con la utilización de crudo que no estaba programado o habilitado para ser utilizado en la refinería y que haya afectado más a algunas plantas, lo que provocó en consecuencia que la utilización o la habilitación de ciertas plantas haya afectado más el desabasto que se vivió en varios estados?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay información sobre eso. No existe ninguna información.

INTERLOCUTOR: ¿Y se podría establecer alguna averiguación? Porque es una versión que circula entre los propios trabajadores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no hay ningún reporte. Yo lo sabría, porque nos reunimos diario para ver el funcionamiento. Bueno, hasta ayer que se hizo la evaluación final, pero no existe ningún reporte en ese sentido, se lo puedo garantizar. De todas maneras, como lo está planteando, lo vamos a indagar y ya el lunes le decimos con todos los elementos. Y lo segundo.

INTERLOCUTOR: Sobre el asunto de la industria de cuero y calzado y los aranceles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está revisando, no hay una postura definitiva. Nosotros tenemos que apoyar a la industria nacional, el mercado interno, tenemos que apoyar a la industria textil, nacional y a la industria del calzado, y tenemos que apoyar, también, a las industrias que se dedican a la producción de acero.

No estamos de acuerdo con lo que se hizo en el periodo neoliberal, que se llevó a cabo una apertura indiscriminada y sin límites y se dejó en estado de indefensión a los productores nacionales.

Entonces, vamos a revisar este caso, siempre pensando en proteger a la industria nacional.

Se le trató muy mal a la industria textil y a la industria del calzado en el periodo neoliberal, porque hubo una competencia desleal y esto significó pérdidas de empleo, cierres de plantas, de talleres, afectó mucho en el Bajío, afectó mucho en Guanajuato la política que llevaron a cabo en el periodo neoliberal en lo relacionado con la apertura comercial.

Entonces, he dado instrucciones para que se revise este tema y pronto vamos a informarles.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si les parece hasta ahí nada más, porque, miren, ayer nos pasamos. Por cierto, eso de la alarma fue falsa alarma, eso no se debe de hacer, ¿eh? No, en serio, o sea, no hacer cosas.

PREGUNTA: Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino en México.

Tres preguntas, una para usted, otra para los representantes de la Marina y la Defensa y para la gente de la Unesco y la ONU.

La primera para usted, en caso de que no se autorizara por parte del pueblo la acción de la termoeléctrica, cuál sería la decisión de su gobierno y cuál es el dinero que se quedaría en stand by con esa inversión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya lo dije, es una inversión de alrededor de 25 mil millones de pesos, pero también significaría dejar de generar energía.

Y para los opositores que actúan con una concepción, que yo respeto, de izquierda, decirles también que, si nosotros no producimos la energía, si la Comisión Federal de Electricidad no produce la energía, como ha venido sucediendo, pues se tiene que comprar a empresas extranjeras. Es una situación complicada.

Entonces, primero, dejar ahí esa inversión.

Segundo, no puedo mencionar los nombres de las empresas que se van a beneficiar, porque en el plan de desmantelamiento de las empresas públicas se le dio preferencia.

Bueno, es parte de eso, porque la planta es de la Comisión Federal de Electricidad, pero fíjense los negocios, tan malos para la nación y tan bueno para los particulares. El gasoducto es particular, la planta es de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, teníamos que ver contratos, teníamos que ver pago de multas, indemnización, y al final, como la Comisión Federal de Electricidad está produciendo sólo la mitad de la energía eléctrica que consumimos, gracias a la política neoliberal, a la política de pillaje, porque éramos autosuficientes; pero como apostaron a la privatización ahora estamos en esta situación lamentable.

Entonces, que tengan todos estos elementos, porque siempre hay que optar entre inconvenientes y que no sea nada más la carga ideológica lo que nos lleve a tomar decisiones.

Que tengamos todos los elementos, y que, si ellos tienen problemas con nosotros, que no les guste el acuerdo de transformación, porque durante mucho tiempo estuvieron apostando a que la gente no votara, y ahora quieren seguir oponiéndose a nosotros, que lo hagan con racionalidad. Y que no hay ningún problema, podemos seguir siendo opositores.

Yo creo que una postura irracional con carga ideológica es conservadurismo puro, eso no tiene nada que ver con la izquierda ni con ser liberal, eso es conservadurismo.

Nosotros, cuando estudiamos en ciencias sociales, nos decían que debíamos conocer la realidad para transformarla, no quedarnos nada más en el conocimiento de la realidad, y seguir administrando la tragedia, seguir administrando la crisis, el fracaso; nosotros lo que queremos es transformar, cambiar esta realidad de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ese es nuestro planteamiento.

Y eso es ser revolucionario, lo otro es conservadurismo, es mantener el statu quo, ahí es donde los extremos se tocan: la extrema derecha y sectores que se piensan de izquierda. Entonces, es bueno el debate este, es muy bueno; por eso: Qué va a haber una manifestación en contra. Bienvenida la manifestación. Que va a haber un mitin adelante el mitin. Que un desplegado. Garantizar el derecho a disentir; pero estamos en el momento de dialogar y de debatir y de aclarar muchas cosas. No es un reproche, pero los que se consideraban o siguen considerándose como radicales, que llamaban a no votar, pues le hicieron al juego consciente o inconscientemente durante mucho tiempo al régimen autoritario, corrupto, al régimen neoliberal, neo porfirista durante todo este tiempo.

Ahora triunfamos porque el pueblo decide que haya un cambio verdadero, que iniciemos una transformación y ahí están ahora de opositores, y no les gusta la democracia, por eso no voy a dejar de decir que, ¿en qué quedamos? ¿No que era mandar obedeciendo?, ¿por qué tenerle miedo al pueblo, ¿y dónde está la construcción del poder popular? Desde abajo, ¿dónde quedó?

¿Por qué no aplicar la democracia? Sin trampas, sin fraudes, con libertad para que todo mundo se exprese y así va a ser lo que vamos a continuar.

Entonces, no le hace que haya pérdidas materiales. Si la gente decide que no se haga lo de la termoeléctrica lo vamos a respetar, pero que la gente decida.

PREGUNTA: La siguiente pregunta, presidente si me permite, para el secretario de la Defensa y la Marina.

La inseguridad en la que está sumergida el país es gracias, también, a miles de armamentos que llegan a nuestro territorio. No sé si la Secretaría de la Defensa y la Marina tienen un proyecto, un programa para confiscar, o ya no seguir permitiendo la entrada de armamentos ilegales a nuestro país.

Ustedes como representantes de las Fuerzas Armadas y la Marina, seguramente tendrán algún compendio de qué entra, qué sale, pues porque finalmente la inseguridad en el país también es un negocio para quien compra armas y quien las vende.

Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa:

Gracias, señor presidente.

Bien, dentro de las estrategias que se establecen para general condiciones de seguridad, en las fronteras se tiene una serie de puestos militares de seguridad, y operaciones que van encaminadas a la detección de armamento, todo ese armamento que, en algún momento, se está moviendo por las fronteras, ahí en esos puntos se pueden identificar.

No es un programa específico, sino es como parte de toda la estrategia que se lleva a cabo por parte de Fuerzas Armadas.

También en los reconocimientos de las diferentes áreas problemáticas, la Ribereña, poniendo, por ejemplo, ahí en Tamaulipas, pues hay una serie de actividades de reconocimiento de nuestro personal que va, también, una parte enfocada a la localización de ese armamento. Las operaciones o explotación de la información sobre ubicación de armas en determinados tiempos también es parte de todos eso. No, repito, no es un programa específico, es parte de toda la estrategia de Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

José Rafael Ojeda, secretario de Marina:

Y con respecto a eso también se está llegando a un acuerdo con aduanas, tanto marítimas, como terrestres, donde va a intervenir en las terrestres el Ejército, en las marítimas vamos a intervenir la Armada, en las administraciones portuarias integrales también estamos viendo esos acuerdos para cuando se logre todo eso, en su momento, a través de la autorización del señor presidente se les hará hacer llegar todo el planteamiento respecto a eso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo les agrego sobre eso, que es un tema interesante, muy importante.

En efecto, hay mucho contrabando de armas y es un tema que vamos a tratar, en su momento, con el gobierno de Estados Unidos.

El plan de seguridad que se está llevando a cabo en el país, tiene varias etapas, lo primero, como lo hemos dicho, es lo preventivo. Muchos recursos como nunca para que haya producción, para que haya trabajo, para que haya bienestar, para que haya atención a los jóvenes. Eso es lo fundamental.

Y mejorar todo lo relacionado con la protección a los ciudadanos, brindarles, garantizarles la seguridad pública. Lo de la Guardia Nacional es para eso, es tener coordinaciones en todo el país. Ahora vamos a tener 266 coordinaciones con la Guardia Nacional.

Pero también implica una campaña, que ya hemos hablado aquí, para reducir, frenar el consumo de drogas en el país.

Y en este caso queremos hacerlo de manera conjunta, lo vamos a proponer incluso a Estados Unidos, para que se atienda a los jóvenes y haya información.

Nosotros ya estamos preparando toda una campaña de difusión y nos van a ayudar los medios de información, estamos hablando ya con concesionarios de radio, de estaciones, cadenas de televisión, con prensa escrita; todos vamos a trabajar sobre esto para enfrentar lo del consumo de las drogas, sobre todo de drogas que son muy dañinas para los jóvenes.

Pero también vamos a meternos en lo de las armas, porque no es posible que sigan creciendo las ventas en las armerías de Estados Unidos y se sigan introduciendo armas para que tengamos nosotros violencia en el país.

Y sí estamos trabajando para evitar el tráfico de armas. Hoy en la mañana en el informe, sólo que no lo quiso decir aquí con otras cosas, pero fue un buen trabajo del Ejército en la frontera. Se encontraron armas -ese fue el reporte que presentó hoy el secretario de la Defensa- en Tamaulipas, en Camargo. Armas protegidas, envueltas, enterradas. Esta fue una labor del Ejército recorriendo el terreno. Ya como lo dijimos ahora, a ver si la Secretaría de la Defensa les informa sobre esto con Comunicación, pero sí estamos trabajando en ese sentido.

INTERLOCUTOR: Y la última pregunta para los representantes de la Unesco y la ONU.

¿Cuáles son los lineamientos que no permitirían en caso de que así fuera, que se instalara esta hidroeléctrica, obviamente los lineamientos que ustedes no permitirían para que no se instalara? en caso de que así fuera.

Frédéric Vacheron: Gracias, señor presidente.

La verdad es que esa es una pregunta muy técnica.

Conagua y Unesco trabajan con el Programa PHI desde 1994 y ahí es solamente en el marco de esa colaboración que los expertos de Unesco van a evaluar la calidad y la cantidad del agua, es decir, el impacto que podría tener la termoeléctrica sobre la calidad del agua.

Los lineamientos son muy técnicos, la verdad que lo podemos proporcionar, pero acá tenemos un equipo multidisciplinario que va a ver todos los aspectos relacionados al agua, que son varios, no sólo vienen de varios países, pero de varias disciplinas.

Entonces, tu pregunta es extraordinariamente técnica, yo creo que también, cuál es el nivel de la tecnología que se va a usar, porque una alta tecnología se podía mitigar, justamente, cualquier efecto.

Pero, justamente, estamos al principio, no podemos contestar nada todavía, pero lo estamos haciendo desde hace muchos años con México.

Esa colaboración no es nueva, ahí tiene un poquito más de visibilidad por el contexto, pero, la verdad, que es un trabajo que estamos llevando a cabo desde hace muchos años y estamos muy confiados que, justamente, cualquier proyecto, como dice uno de nuestros asesores, es viable, lo importante es tomar las medidas necesarias para evitar que haya impacto que pueda ser no deseable. Entonces, el informe estará disponible dentro de un tiempo, unos días, todavía no tenemos respuesta, pero estamos muy confiados de que ese proyecto va a ser sostenible. Esperamos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Decirles nada más que en esto nos ajustamos a las recomendaciones, para eso lo de la Unesco.

Si ellos determinan, el equipo técnico, de que se daña el medio ambiente, que hay contaminación del agua, que se afecta la salud del pueblo, se suspende cualquier actividad, no sólo en este caso, en cualquier proyecto productivo que se inicie, o sea, lo más importante es cuidar la salud de la gente. Eso lo garantizamos.

¿Por qué pedimos este arbitraje?

Porque nos dicen que no hay problema, que el proceso de tratamiento del agua es bueno, sin embargo, es lo que ellos digan. No nos vamos a cerrar, o sea, que se tengan todos los informes, que los que están en contra puedan también recurrir a las instancias que consideren necesarias para esto.

Me dice el general que ya tienen las imágenes, es que esto lo vemos todas las mañanas, recuerden que desde antes de las 6:00 de la mañana estamos reunidos y recibimos el parte, diario, el reporte, diario.

A ver, general.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Con su permiso.

Aquí ustedes pueden ver en la lámina la ubicación de donde personal militar, en reconocimientos, terrestres ubicó el lugar donde estaban escondidas las armas.

Ahí está muy cerca de ciudad Camargo, pegado a lo que es la presa El Azúcar.

Esa es la modalidad en la que se encontró armamento cubierto para protegerlo del daño que le puede hacer enterrado en cualquier parte, y más pegado ahí que hay humedad, son cajas y son plásticos, cajas de plástico donde meten todo el armamento bien protegido.

Ahí ya una vez que lo extrajeron del lugar donde estaba enterrado, ahí se ven todas las armas, 15 armas, un fusil Barrett, calibre 50 y 14 fusiles AK-47. Esa es la forma en que preservan su arma, las armas que están de contrabando y es lo que hace nuestro personal en los reconocimientos.

Estos procedimientos para ocultar las armas también se usan para ocultar droga, avanzar la droga cercana a la frontera para en su oportunidad estarla cruzando.

Esa es el…

INTERLOCUTORA: (inaudible)

INTERVENCIÓN: No, esas vienen. La droga es la que va en ese movimiento es el sentido contrario.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Parece que como que estábamos de acuerdo ¿verdad?

Nos tenemos que ir, porque les invitamos a conmemorar los hechos tan lamentables que se dieron aquí. Estuvo preso cuatro días en la Intendencia de Palacio el presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez, el general Felipe Ángeles, y en la noche los sacaron y en Lecumberri, antes de llegar, los asesinaron.

Entonces, vamos a tener un acto en la Intendencia para no olvidar este acontecimiento tan lamentable, porque se asesinó a un presidente legal, legítimamente constituido. Un hombre bueno, un demócrata, Apóstol de la Democracia. Uno de los dirigentes políticos más importantes del mundo.

Yo admiro mucho a presidentes como Benito Juárez, como Lázaro Cárdenas, pero el presidente con más vocación democrática que ha habido en la historia de nuestro país fue Francisco I. Madero, ningún otro como él.

Entonces, es importante recordar estos hechos para que nunca jamás vuelvan a suceder en nuestro país.

Bueno, vamos.

Muchas gracias.