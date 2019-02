“Roma” le da a México tres Premios Oscar: Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía

“Muchas gracias a Libo (su nana de la infancia), muchas gracias a mi familia, muchas gracias México”, dijo Cuarón. En otro punto de su discurso, el cineasta mexicano resaltó que la Academia premiara la historia de una mujer indígena, una trabajadora doméstica, personajes históricamente relegados

Yalitza Aparicio no se llevó la estatuilla a Mejor Actriz, pero se ganó el corazón de México

México estalló en júbilo cuando Alfonso Cuarón ganó el Oscar como Mejor Director por la película “Roma”, galardón que anunció el también orgullo mexicano Guillermo del Toro. Y aunque el corazón de México deseaba que Yalitza Aparicio ganara el Oscar como Mejor Actriz, el cual le arrebató la actriz de 45 años Olivia Colman por la cinta “La favorita”, no cabe duda que la oaxaqueña de 25 años no salió derrotada, pues se ganó el corazón de México y de muchos países más.

Y es así como en la 91 edición de los Premios Oscar que otorga la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas le dio tres premios Oscar a la cinta “Roma” y aunque no pudo ganar la estatuilla de Mejor Película, que fue para “Green Book”, “Roma” brilló con tres de los principales reconocimientos.

El mexicano Alfonso Cuarón ganó como Mejor Director y en la categoría de Mejor Fotografía, por la fuerza de las imágenes en blanco y negro de la cinta que mostró el México de la década de 1970, la vida de una trabajadora doméstica y el llamado “halconazo”.

Otro premio para “Roma” fue el de Mejor Película Extranjera, superando a “Cold War”. Tras obtener sus reconocimientos, Cuarón agradeció el trabajo de Marina de Tavira y Yalitza Aparicio

Regina King se coronó antes en la categoría de Mejor Actriz de reparto por su papel en el drama “If Beale Street Could Talk”. King, de 48 años y nominada por primera vez, se impuso a la mexicana Marina de Tavira, por el filme “Roma”, así como a Amy Adams por Vice y Emma Stone y Rachel Weisz, por “La favorita”.

Como Mejor Actriz, donde estuvo nominada la mexicana Yalitza Aparicio, Olivia Colman se llevó el trofeo, por su trabajo como una reina excéntrica que tiene que lidiar con la adulación de dos de sus súbditas y amantes.

En la categoría de Mejor Guión Original, “Roma” tampoco pudo llevarse el premio; en esta ocasión fue para “Green Book”, que narra la historia de un músico que tiene que enfrentar el racismo, acompañado por un conductor irascible en una gira por el sur estadounidense.

En total, “Roma” compitió por 10 premios.

“Quiero agradecer a México por ser la playa de la que emerge este filme”: Alfonso Cuarón, al recibir el Oscar que galardona a “Roma” como Mejor Película Extranjera

La película “Roma” del realizador mexicano Alfonso Cuarón, ganó también el Oscar a Mejor Película Extranjera en la 91 entrega de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En el escenario del Teatro Dolby, Cuarón agradeció al reparto de la película, así como a los productores de la cinta, así como a sus hijos, quienes “por ser la corriente que lleva las olas de mi vida”.

“Crecí viendo películas extranjeras, cuando me preguntan de la nueva ola francesa, decía que hay muchos caminos al océano y todos los nominados muestran que somos parte del mismo océano, quiero agradecer a México por ser la playa de la que emerge este filme”.

“Roma” presenta la historia de una familia de clase media que mantiene su unión gracias a la presencia de “Cleo”, interpretada por Yalitza Aparicio, una ayudante doméstica de la etnia mixteca.

Se estrenó el 30 de agosto durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Oro; así comenzó una cosecha de éxitos para la cinta que protagonizan Yalitza Aparicio, Nancy García García y Marina de Tavira, acompañados de Marco Graf, Daniela Demesa y Enoc Leaño.

“Roma” compitió esta categoría con “Capernaum”, “Cold War”, “Never Look Away” y “Shoplifters”.

Cuarón dedica su Oscar como mejor fotografía

a sus hijos y a Emmanuel Lubezki

Filmada en blanco y negro y con una atención minuciosa al detalle, la película “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón, ganó el Oscar a Mejor Fotografía en la 91 entrega de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Al subir al escenario del Teatro Dolby, Alfonso Cuarón agradeció el galardón a la producción ya su familia.

Cuarón dedicó esta cinta a su compañero de siempre: Emmanuel Lubezki (fotógrafo y productor mexicano) así como a su familia.

“Como ustedes saben se requiere de mucho trabajo, es una película creada a partir de mis memorias, también fue armada a través de lo que la cinematografía me ha dado. Gracias a México y a mi familia”, indicó.

El filme presenta la historia de una familia de clase media que mantiene su unión gracias a la presencia de “Cleo”, interpretada por Yalitza Aparicio, una ayudante doméstica de la etnia mixteca. La realización de la cinta representó un reto para la producción, pues para darle más realismo a la historia y absorber la esencia de los lugares donde el cineasta vivió su infancia, recrearon cada locación a detalle.

El filme mexicano compitió por la estatuilla con “Cold War”, “The Favourite”, “Never Look Away” y “A Star is Born”.

Es ya un logro llegar a la 91 Entrega de los Premios Oscar con

una película protagonizada por Yalitza Aparicio: Alfonso Cuarón

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón destacó haber llegado a la 91 edición de los Premios Oscar, que otorga la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, con una película en español, en blanco y negro, con personajes ciento por ciento mexicanos, hablada en español y en mixteco es ya un logro.

El creador de la famosa cinta “Roma” habló también sobre las discusiones que ha despertado la cinta que de disputó 10 premios Oscar.

“La película es un mosaico de ciertas realidades y no creo que se necesitaba tanto para comenzar con la conversación, ya que es una conversación que debemos desde hace siglos en torno al racismo que existe en México y sobre los derechos de las trabajadoras del hogar”, expuso el cineasta mexicano Alfonso Cuarón antes de ingresar al Dolby Theatre, en Los Ángeles.

En compañía de dos de sus hijos, Tess Bu Cuarón y Olmo Teodoro Cuarón, Cuarón dijo sentirse orgulloso por llegar a la 91 entrega de los Premios Oscar con una película protagonizada por Yalitza Aparicio, “una trabajadora del hogar de bagaje indígena en un contexto social ciento por ciento mexicano”.

Yalitza cumplió uno de sus sueños al ser acompañada por su

madre Margarita, durante la alfombra roja de los Oscar

A sus 25 años de edad, Yalitza Aparicio sorprendió a su llegada a la alfombra roja de la edición 91 del Oscar. Lució un vestido verde color menta de la casa de moda Rodarte.

Con un gran desenvolvimiento, la mexicana presumió el look de Rodarte. El estilo del vestido destaca un color pastel con brillos.

La oaxaqueña cumplió uno de sus sueños al ser acompañada por su mamá Margarita durante la alfombra roja, justo como anhelaba hacerlo.

Yalitza Aparicio destaca al ser la segunda mexicana en lograr la nominación en la categoría de Mejor Actriz. Su participación en “Roma” interpretando a ‘Cleo’ la colocó a la par de figuras consagradas de la actuación, como Glenn Close y Olivia Colman.

“Me siento muy contenta y por fin llegó el gran día. Aquí estamos disfrutando todo lo que está pasando (…). No he dejado a un lado los nervios”, admitió Aparicio, dijo estar “feliz”, aseguró Yalitza durante su paso por la alfombra roja de los Premios Oscar.

El cabello lo llevó suelto y el color azabache de su cabellera atenúa bien la alfombra roja de los Oscar 2019. El maquillaje fue muy natural y sobrio.

“Roma”, la película más personal en la trayectoria de Cuarón

“Roma” es la historia de Cleo, una empleada doméstica de origen mixteca en Ciudad de México y es la historia de la vida real de Libola Rodríguez, la mujer que cuidó desde niño a Cuarón y a quien está dedicado este retrato íntimo sobre la relación entre una familia de clase media alta y sus empleadas indígenas.

Para hacer “Roma”, Cuarón evocó sus vivencias en el México de principios de los años 70 y lo hizo tan bien que además de fenómeno sociológico, la película compite no por uno, sino por hasta diez premios de la Academia de Cine. Sin dudas, “Roma” ha marcado un nuevo hito en la historia del cine mexicano.

Con un tráiler simple, pero poderoso, y filmada completamente en blanco y negro, “Roma” es la película más personal del director hasta la fecha. Se trata de un drama familiar ambientado en la Ciudad de México a principios de los años setenta.

Cleo (Yalitza Aparicio) es la joven sirvienta de una familia que vive en la colonia Roma, barrio de clase media alta de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70.

Le llueven las ofertas de trabajo a Yalitza Aparicio

Su nominación en la categoría Mejor Actriz, que la convierte en la primera mexicana en recibir esa distinción luego de Salma Hayek, la ha colocado automáticamente en la mira de varios estudios y productores. Pese a que en su gran mayoría de intérpretes aprovechan el momento para firman diversos contratos, Yalitza Aparicio prefiere evaluar los proyectos y tomar la mejor decisión.

“He tenido muchas ofertas”, indicó Yalitza Aparicio en conversación con el portal ET Online. “Pero por culpa del momento que estoy viviendo no he podido comprometerme con nada en concreto porque quiero estar segura de que podré centrarme en ello”, indicó.

Marina de Tavira se queda sin estatuilla,

pero deslumbró en la alfombra roja

Marina de Tavira, hermosa actriz mexicana, conquistó la alfombra roja de los Premios Oscar con su vestido rojo de la casa de modas J.Mendel.

“Esto es totalmente abrumador”, comentó Marina de Tavira a Ryan Seacrest del Ryan Seacrest del canal E!. “Estoy disfrutando cada segundo y tratando de darme cuenta de que no estoy soñando”.

Cuando Marina de Tavira se enteró de que estaba nominada a un Oscar como “Mejor Actriz de Reparto”, sintió emociones encontradas.

Fue alegría, sorpresa, asombro. Estaba llorando y riendo al mismo tiempo y también me gusta intentar ver si era real. ¡Es real! ¡Estoy aquí! ¡Dios mío!

Sin embargo, Marina de Tavira perdió el Oscar como Mejor Actriz ya que Regina King gana Oscar a mejor actriz de reparto por “Si la calle Beale hablara”.

La actriz se impuso a la mexicana Marina de Tavira, por el filme “Roma”, así como a Amy Adams por “Vice” y Emma Stone y Rachel Weisz, por “La favorita”

A Yalitza, su madre la crió sola mientras trabajaba como doméstica

Mientras tanto, Yalitza sigue gozando de su glorioso éxito. Yalitza Aparicio Martínez nació el 11 de diciembre de 1993 en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, un pueblo de unas 40 mil personas en el estado de Oaxaca (México). Su madre es triqui y su padre, mixteco, aunque éste decidió no enseñarle su idioma a ninguno de sus hijos por temor a fueran discriminados.

Su madre la crió sola mientras trabajaba como doméstica, y eso le ayudó a entender el contexto de esta relación de amor y desamor entre criados y patrones.

Hace casi tres años, Yalitza acompañó a su hermana Edith a un casting que hacían en su pueblo, Tlaxiaco. Como no se sabía de qué traba el proyecto o quién lo dirigía, los pobladores comenzaron a sospechar que podría ser un caso de trata de mujeres. Aún así, Yalitza hizo la audición, debido a que su hermana se sintió mal por su avanzado estado de gestación, y después hizo muchas otras hasta quedarse con el papel de Cleo. Se parecía a ella -uno de los requisitos para el rol era la apariencia, la actriz elegida debía parecer a Libo, el verdadero nombre de Cleo- y actuaba como nadie más.

Por ello, en esta película Cuarón buscó reflejar la realidad de miles de mujeres que se dedican al trabajo en el hogar, y que muchas veces son discriminadas como si fuera algo “normal”.

Esta no es la primera vez que Libo aparece en el cine de Cuarón, pues hizo un cameo en “Y tú mamá también” (2001). Asimismo, hizo un cameo en “Sólo con tu pareja” (1991), una de las primeras películas del ahora reconocido directo

La verdadera Libo

En “Roma”, Yalitza Aparicio interpreta a una empleada del hogar llamada Cleo, quien está basada en Liboria Rodríguez, la niñera que cuidó y crió en su tierna infancia a Cuarón.

Para el papel de “Cleo” en “Roma”, Yalitza Aparicio debió aprender a hablar mixteco, esa lengua que su padre le negó de niña, por lo cual recurrió a Nancy García, una mujer que conoció en la comunidad donde Yalitza estudiaba para ser educadora, y a la cual recomendó para el papel de Adela.

Yalitza, de maestra a estrella de Hollywood. Como maestra del jardín de niños “México”, en Tlaxiaco, dedicaba sus ratos libres a convivir con sus alumnos a quienes les enseñaba a hacer piñatas entre otras actividades recreativas.

Liboria Rodríguez es originaria de la localidad de Tepelmeme Villa de Morelos, en el estado de Oaxaca, en donde nació en un entorno de carencias, lo que la llevó a trabajar a la Ciudad de México con la familia de Alfonso Cuarón. Libo llegó pocos meses después de que el director naciera, por lo que ella ayudó a cuidarlo y criarlo en su infancia, lo que lo llevó a guardar un cariño especial por ella.

Yalitza seguirá en el camino de la actuación

En su momento, Salma Hayek, quien en 2002 se convirtió en la primera mexicana nominada al Oscar a Mejor Actriz por su actuación en el filme “Frida”, consideró “muy merecida” la nominación de Aparicio.

“Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación. Ojalá que esta vez tú sí te lo lleves”, comentó en sus redes sociales.

Yalitza Aparicio aconsejó a las personas que la apoyan “luchar por lo que deseen hacer y a un lado hacer ideas erróneas que nos hemos formando. Sí realmente quieren algo hay que poner el mayor esfuerzo y no rendirse”.

Yalitza confiesa que le gustaría seguir actuando. “Después de vivir toda esta aventura me di cuenta que el cine no es algo lejano a lo que yo siempre he soñado, mediante películas también se puede educar a la gente de una forma más masiva, pero pues veremos si se presenta alguna propuesta”.

En el cine hay más glamour que dinero: Yalitza

“Pues tanto dinero realmente no hay, eh, ¡ya me di cuenta que me engañan con este mundo del cine! Es más glamour, estoy esperando el depósito, ojalá me llegue”.

Eso sí, Yalitza Aparicio reconoció que ha recibido varios regalos por su interpretación en “Roma”. “Ay, sí, hay regalos muy bonitos, uno de ellos la playera que traigo, siempre trato de usarlos, de agradecerles los detalles que traigo”, dijo la actriz.

Yalitza Aparicio aseguró que de niña siempre deseó quedarse en su natal Tlaxiaco, Oaxaca, porque no le gustaba viajar.

“Por eso le dije siempre a mí mamá: ‘nunca me voy a ir de aquí, no me gusta viajar, me mareo, me hace daño, siempre me quedaré aquí’, pero ahora me mordí la lengua”, dijo.

Yalitza contó que su madre trabajó como empleada doméstica durante muchos años, por lo que Cleo, el papel al que le dio vida en “Roma”, le hizo recordar esos tiempos.

El personaje de “Cleo” no fue únicamente la llave de entrada para el éxito mundial de la actriz, también es un poderoso ejemplo de vida.

“Cleo es un ejemplo de cómo afrontar los problemas, porque al final la vida es vida, con sus altas y sus bajas, y tienes que salir adelante. Durante la grabación descubrí que su vida fue difícil y dolorosa, pero aún así ella enfrenta todo con una sonrisa. Es una persona increíble”.

Por cierto, Yalitza como toda una dama confesó que le incomoda el meme que circula en redes sociales donde se minimiza la carrera de actrices como Ana de la Reguera, Kate del Castillo y Karla Souza en Hollywood, pues ella con un solo proyecto ya consiguió estar no nominada al Oscar como Mejor Actriz.

“La verdad no me agrada, considero que ellas son mujeres admirables, que han llegado ahí, que han estudiado y luchado por representarnos a nosotros y es por algo, se siguen manteniendo y no es nada fácil, como cualquier otra profesión, es muy complicado ir subiendo y ellas siguen ahí con toda la actitud, he recibido sus mensajes y agradezco su apoyo”, declaró.

Yalitza rompe paradigmas

Conjuntamente, Yalitza se refirió al hecho de que algunos actores han manifestado que no tiene tablas en esta profesión y por lo mismo no le auguran una fructífera carrera en este medio.

“Me alejé totalmente del cine y de todo lo que tiene que ver con este medio, porque consideraba que no me pertenecía, que era un mundo de sueños al que no podía aspirar, porque ninguna mujer que veía en la pantalla se parecía a mí, entonces, ahora que empiezo a investigar a conocer lo que sucede, sé que hay actores increíbles que, sin haber estudiado, han llegado a ser grandes. Pero igual reconozco que es muy difícil ser actor, interpretar un papel, es admirable de todas esas personas y que bueno que ellos estudiaron esta carrera, porque a pesar de que ya lo hice, sigo con ese temor de representar papeles y hacer todo lo que ellos”, explicó.

La película Roma ha logrado romper paradigmas. Ha ganado varios premios internacionales, entre ellos 2 Globos de Oro a Mejor Director y Mejor Película Extranjera.

Trabajar con Cuarón cambió mi vida: Diego Luna

Durante la alfombra roja de los premios Oscar 2019, Diego Luna aprovechó una entrevista con E Entertainment para elogiar al director mexicano Alfonso Cuarón.

El actor de 39 años dijo que “él (Cuarón) no entiende la vida sin retos. Está dispuesto a tomar retos y riesgos. Siempre está buscando algo y lleva a alguien en ese viaje”.

Luna señaló que trabajar con el director de Roma“cambió mi vida”, mencionando que Cuarón cambia la vida de todas las personas con las que trabaja.

Por último, afirmó que la forma de Cuarón de hacer cine “revolucionó la industria”.

