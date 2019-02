La gran consulta de marzo

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

“Agradece, la gota que colmó el vaso,

es la semilla del cambio que pediste”.

A muchos les comen las ansias como dicen en los pueblos cuando hay prisa por alguna razón y es que, cuando menos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anda con esas ansias con el esquema que comienza a plantear sobre el juzgar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y sin duda, para el mes de marzo, tal como lo ha venido anunciando, se realizarán el día 21 las consultas sobre el tema y esto ya tiene una seria explicación, ya que pocos ponen en duda de que la mayoría votará por el que se les juzgue, porque hay una enorme desilusión, enojo, desconfianza y los hechos descubiertos en varios frentes nos muestran claramente que existen conflictos que no se pueden ocultar en el tema de la inseguridad, del endeudamiento al país para salvar a bancos y banqueros, algunos de los cuales ahora son cercanos amigos y asesores del presidente, del tema de la venta y quiebra de Pemex, CFE, sistemas de agua, minería y otros bienes nacionales, que pasaron a manos privadas cuando se realizaron inversiones públicas con el esquema de que con esos recursos y bienes, algunos, hicieron grandes negocios privados, nadie puede negar la indignación que se tiene por el asesinato de miles de inocentes en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que solamente sirvió a los intereses norteamericanos para vendernos armas y equipos y alimentar el odio y la confrontación de pobres contra pobres que lleva más de 150 mil asesinados, más de medio millón de desplazados, más de 42 mil desaparecidos, miles de huérfanos y viudas, miles de encarcelados, no podremos negar los escándalos de corrupción, de cinismo que nos invadieron en las notas diarias, por años, nadie puede negar el escandaloso robo de combustibles y de energía eléctrica y de los negocios en el sistema deteriorado de la salud, en fin, temas hay de sobra y lo que todos quieren es justicia y no venganza y no sé cómo podrá evitar, en este mecanismo tan complejo que no se mezclen los temas entre el odio y la sinrazón por el enojo y el encabronamiento general.

Sin duda, los cambios y las investigaciones tendrán que ser profundos y no sé si el tiempo le brinde la oportunidad al Presidente para lograrlos, es más, en algún momento dudo de que se puedan evitar las respuestas que en este tema tendrán, apoyados en algunos casos de los grupos internacionales o de los gobiernos como el norteamericano que alentaron, por ejemplo, el tema del Fobaproa, al lado de banqueros y del Fondo Monetario Internacional o de la fuerza que le brindaron los norteamericanos a Felipe Calderón, para permitir la violación de la soberanía al dejar a los organismos de inteligencia y contra el tráfico de drogas introducir armas al país para regalarlas y venderlas a los grupos criminales con el pretexto de que sería para investigar sus rutas y zonas, generando una gran crisis de seguridad y de guerra real en México y obligar al gobierno a comprar armas y equipos a los gringos con este mismo pretexto, cuando al final de cuentas los propios norteamericanos legalizaban las drogas para controlar el negocio multimillonario, mientras los mexicanos nos matamos entre sí, esto no se puede negar; no se pueden negar los despilfarros en proyectos y negocios que se hacen en todos los gobiernos de los que hablamos, no se puede negar la protección para que un grupo empresarial se quedara con millones de hectáreas en el país, con el pretexto de la explotación minera, de la que nadie conoce el destino ni el valor real de los sacado para el consumo nacional y la venta al extranjero, manteniendo en condiciones brutales de explotación al gremio y pagando cinco pesos por hectárea de los fundos mineros al país, no se puede evitar y ocultar los escándalos familiares que se generaron en el gobierno de Peña Nieto, ni el de Vicente Fox y nadie puede negar el odio y el resentimiento que tienen muchos políticos ligados al actual gobierno, cuando recuerdan los fraudes electorales que les impidieron tomar el poder desde hace años, en fin, hay tela de donde cortar y seguramente se generará mucho escándalo en esta consulta para “enjuiciar a los ex presidentes” Y BUENO, CREO QUE ELLOS CUENTAN CON GENTE Y RECURSOS PARA DAR RESPUESTAS y creo que muchas de ellas serán fuertes y de confrontación, tal como lo ha venido haciendo Vicente Fox, que se debe dar de golpes en la cabeza por sus declaraciones y sus actos en contra de AMLO, antes y hoy, así que se avecina un gran escándalo y una gran pelea

Y es que en este tipo de pleitos también se debe recordar que la condición humana es por un lado aprovechar las oportunidades y es que así, en política, como en los negocios el objetivo final es el enriquecimiento y entrar a una zona de confort , por ello, muy pocos manifiestan su deseo de mantener una política moral como la de AMLO, tampoco la contradicen, porque saben que perderían la oportunidad política, pero el caso es que al final de cuentas ya lo vimos en Cuba y en China y en Rusia, los viejos revolucionarios de pronto son grandes capitalistas y así, muchos, mantienen las relaciones con la “mafia del poder”, al fin de cuentas que ya no son mafiosos, ahora, son consejeros y aliados del poder, así pues, ni quién les entienda, o sé es o no sé es, y lo que sucede es que AMLO no es un revolucionario, es un trasformador en las condiciones actuales y busca solamente luchar y frenar la corrupción y dar clases de moral para ver si aprendemos algo de la misma, así que a estudiar sobre moralidad y buenas costumbres, que si no se hacen, cuando menos, son un buen pretexto para afiliarse y estar al lado del mero mero, hasta que se canse el ganso si es que se cansa, tiene bateo de trescientos y es mucho más de lo que algunos lograrían con el bat en mano…

