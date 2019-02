Anuncia Sectur inicio de mudanza a Chetumal en 40 días

Al edificio del Museo del Mestizaje

La Secretaría de Turismo se mudarán a Chetumal, Quintana Roo en 40 días, informó su Secretario, Miguel Torruco.

El funcionario federal informó que firmaron ya una carta intención con el Gobierno del Estado para utilizar el edificio abandonado del Museo del Mestizaje. “Hoy, señor Presidente, me es grato anunciar que en los próximos 40 días se estará despachando como usted lo ordenó en la campaña.

“Empezaremos con la Subsecretaría de Planeación y Política Turística para que, de esa forma, paso a paso, conforme a los tiempos y al presupuesto, se cumpla con el objetivo. El edificio está muy bonito, porque es a donde va a ser el Museo del Mestizaje, que es una edificación muy moderna y que además le va a dar envidia a muchos de mis compañeros del Gabinete”, indicó. En su mensaje, el Presidente aseguró que le daba risa que se cambie la Secretaría a ese lugar, porque le trae recuerdos.

“Les cuento que, hasta me da risa, porque cuando andábamos luchando en la Oposición siempre que venía a Chetumal iba yo a ese edificio que habían dejado abandonado, es una escultura de Sebastián, hicieron un muelle y dejaron el edificio abandonado, así estuvo como 12 años ese edificio, una escultura al mestizaje. “Y me tomaba yo una foto siempre -ahí está la constancia- para decir. Miren, este es el monumento, un monumento más a la corrupción. “Ahora pasamos -antes de que me lo comentara el Gobernador- y ya terminaron el mirador, el monumento al mestizaje. Me dio mucho gusto y ahora me dio más gusto que el gobernador me dice: ‘Ahí va a estar la Secretaría de Turismo’”, platicó. Aseguró que este caso es similar a las Islas Marías, que ahora se convertirán en un campamento para el desarrollo de niños y jóvenes, y no una cárcel.

Pide IP a AMLO repensar mudanza

Por su parte, dirigentes de la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador repensar su plan de mudar las secretarías de Estado a las entidades federativas.

Los líderes empresariales consideraron que se trata de un planteamiento complejo, difícil de concretar y que, en el fondo, no garantiza la descentralización en la toma de decisiones.

Para el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, el cambio de oficinas del Gobierno federal es simplemente un error.

“Ojalá que haya un momento de reflexión para repensarlo, que sea un análisis a fondo cuantitativo cualitativo”.