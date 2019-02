Guardia Nacional, cacareo sin resultados aún

Jorge Luis Galicia Palacios

Pocas veces en las cámaras legislativas se dan votaciones por unanimidad. De un total de 128 senadores, 127 sufragaron a favor de la propuesta de crear, en materia de seguridad pública, la figura de la Guardia Nacional. El voto ausente obedeció a motivos de salud, no hubo votos en contra ni abstenciones y esa acción fue calificada por las diversas fuerzas parlamentarias como un acuerdo histórico y al grito de “sí se pudo”, los congresistas festejaron la nueva corporación que tendrá un mando civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero mientras los legisladores celebraban dentro del recinto senatorial, afuera, en casi todo el país, la inseguridad sigue siendo el principal pendiente en la agenda de los temas nacionales.

Para nadie es desconocido que los secuestros, los robos en casa habitación, los levantones, los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, las balaceras a cualquier hora, los feminicidios, el robo de automóviles, y todo tipo de delitos tipificados en los códigos penales, tanto federal como estatales, siguen estando a la orden del día de cualquier entidad en detrimento de su población.

Es bueno saber que nuestros legisladores se ponen de acuerdo, que en lugar de partidizar la política a ésta la ponen al servicio de la gente, pero no hay que echar las campanas al vuelo, la minuta que recibió el aplauso momentáneo de la gente aún tiene camino por recorrer, esta semana regresará a la cámara de origen y en caso de que los integrantes de la Cámara de Diputados la aprueben en los mismos términos, después de ese trámite el proceso tendrá que continuar con el visto bueno de la mitad más uno de los congresos estatales, es decir debe tener la anuencia de por lo menos 17 congresos locales. Es probable que, también en un hecho histórico, la aprobación llegue de manera unánime.

Por lo demás, más allá si el mando es civil o militar, no hay que perder de vista que la Guardia Nacional es apenas el inicio de toda una estrategia de combate a la delincuencia y restablecimiento de la paz en todo el país, y si ésta tiene buenos resultados entonces sí hablaremos de hechos históricos y aplaudiremos con gritos de “sí se pudo”, pero por lo pronto nos quedamos con el anhelo de que lo aprobado por el Legislativo se refleje de inmediato en las calles, caminos, ciudades, colonias, barrios, pueblos y en todos lugares del país, porque quienes el año pasado votaron por el cambio fue para, entre otras cosas, sentirse seguros en su patrimonio, con su familia y todo su entorno.

Entre los legisladores hubo satisfacción por el acuerdo logrado y coincidieron en señalar que en este caso “no es bueno intentar atribuirse de manera partidista el hecho”, ya que el esfuerzo fue de todos y ese todo fue por México.

En verdad, deseamos la mejor de las suertes a la guardia nacional y a toda la estrategia para combatir la inseguridad del país y si el acuerdo logrado en el legislativo cura o ayuda a remediar la enfermedad llamada inseguridad, que afecta a la sociedad en general, pues que vengan muchos acuerdos como el visto la semana pasada en la Cámara alta, LXIV Legislatura, porque aunque es un primer paso es importante que en la dirección que se da haya consensos entre los hacedores de leyes, tal como lo hicieron los senadores. Enhorabuena, ojalá sea el comodín que en este tema todos estamos esperando y no sea puro cacareo de huevo.

EL QUE NO ARRIESGA, NO GANA.- Sin caer en falsos mitos de que todo lo hecho en la administración pasada fue malo o no sirvió, es un hecho que el campo mexicano es uno de los sectores que mejores resultados tiene en la productividad y desarrollo económico, por ejemplo, México ocupa el doceavo productor mundial de alimentos; 7 millones de personas trabajan en el campo; principal productor de aguacate en el mundo; primer productor de tequila; Uno de cada 3 jitomates consumidos en EU son de México; México tiene 26 millones de hectáreas cultivables y 22 millones de hectáreas cultivadas.

Hay buenos resultados, pero también hay rezagos y tal vez eso se note más en el sureste del país, de ahí que, en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador haya puesto en marcha un programa que tiene como fin beneficiar de manera prioritaria a las comunidades en situación de pobreza.

Vaya, ya le tocaba al sureste, y lo mejor, el único crédito que tendrán los productores del campo en esa región será su palabra, sin intereses, sin papeleo, sin trámites burocráticos. Ojalá nadie quede mal.

VA MI RESTO.- El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Oswaldo Cházaro Montalvo, estuvo en la Cámara de Diputados como invitado en la conferencia de prensa, donde el presidente de la Comisión de Ganadería, diputado Eduardo Ron Ramos, habló sobre la iniciativa de Ley de Propiedad Industrial con la que se pretende ordenar el mercado de lácteos y que no se engañe al consumidor final con productos elaborados con supuesta leche, cuando en realidad no lo son.

Al respecto, el presidente de la CNOG reconoció el trabajo de los integrantes de la Comisión de Ganadería por este esfuerzo que abre un proceso de análisis y fortalecimiento en favor del ordenamiento del mercado y la cadena productiva de la leche en su conjunto, incluyendo al consumidor.

La suerte está echada en esta iniciativa, hagan sus apuestas, ahora sí ganan los productores o siguen siendo las grandes marcas comerciales las ganonas en este tema, y hasta aquí, porque como veo, doy.

