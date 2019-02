EPN-El Chapo. Estuvimos en manos de delincuentes

Índice político

Francisco Rodríguez

A pesar de que se reveló oportunamente que varios ex presidentes de la República fueron “agentes Litempo” al servicio de la CIA; no obstante que recientemente en las cortes penales neoyorquinas han sido descubiertos y señalados los fiscales nayaritas, los mandos militares y del Estado Mayor, los ex presidentes del neoliberalismo que servían como tapaderas del narcotráfico… a pesar de que todos los mandarines en el poder de los últimos treinta y seis años han sido imputados como cómplices y encubridores de la delincuencia organizada, acusada de masacrar a casi medio millón de mexicanos; no obstante que no se ha presentado un solo argumento para exculparlos de esas acusaciones…

… y de muchas otras que los implican en delitos graves de lesa humanidad y alta traición contra la patria, los patrimonialistas afectados de sus facultades mentales siguen pensando que los bienes públicos son de su propiedad y que por medio del voto falsario y cautivo heredaron un territorio a sus anchas, se resisten a ser juzgados por el pueblo.

¿Será que, como dicen los protegidos, no tenemos remedio? ¿Hasta dónde debe estirarse la liga para comprender que hemos sido rehenes de una pandilla de mentecatos sin horizonte y sin llenadera? ¿Cuánto más se tiene que revelar para salir totalmente del marasmo impuesto?

Hoy, las acusaciones contra Enrique Peña Nieto son demoledoras. El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, José Luis González Meza, aseguró tener pruebas de que el ex líder del cártel de Sinaloa entregó un aproximado de 1 mil 800 millones de dólares al ex presidente oriundo de Atlacomulco.

Textual, en entrevista con Carmen Aristegui: “El Chapo Guzmán le entregó a Enrique Peña Nieto en partes un aproximado de 1 mil 800 millones de dólares, desde el principio de su campaña (…) Finalmente ahí sí tengo pruebas. Lo dije desde aquella época. Las tengo en una caja de seguridad en Estados Unidos, tampoco soy bobo”, aseguró.

Pero los defensores de EPN -lo mismo que de Fox y Calderón- son mentirosos contumaces, prestanombres del verdugo que quieren seguir exaccionando a la nación, aunque el pueblo los rechace, dueños de partiditos de ocasión, no de oposición, que cuentan con un séquito de voraces engañabobos, poseídos por la fiebre de la ambición…… alucinados por el dinero que perciben, guiados por su ignorancia y montados en su hipocresía, insisten en manipular la desinformación que ellos mismos provocaron para seguir mamando de las ubres generosas del patrimonio colectivo. Es la hora de defender a la patria de sus peores hijos, si alguna vez lo fueron.

Medios de comunicación infames, vendidos hasta la médula, repiten como loros las voces del amo, los testaferros locales y los poderosos extranjeros acostumbrados a mandar sobre inconscientes y mendaces, son también parte del juego. No quieren entender que esos tiempos ya pasaron a mejor vida. Hace falta un manotazo que llegue a fondo.

Los partiditos PRI y PAN, a través de Osorio Chong y el nuevo dirigente blanquiazul, boicotean, obstruyen la justicia, desvirtúan los procedimientos, quieren ganar un tiempo que ya no les pertenece. Son los gusanos de la misma guayaba, los que manejan presupuestos y dineros de negras procedencias para atentar contra la seguridad estratégica de la nación, y entre las patas quieren llevarse a las clases medias.

Las mismas clases medias que en un momento de inspiración ciudadana votaron por el cambio, por la defensa de la soberanía y de la independencia nacional. Las mismas que no deben permitir ser manejadas de nuevo por los que se han encaramado en ellas para dominar el escenario y para cometer los exabruptos.

Está en juego la seguridad estratégica de la nación y esto no es una cosa menor. Hablamos de la dependencia actual que se tiene del petróleo extranjero que debería procesarse al menos en refinerías propias y no es así, del diésel, del gas doméstico que importamos recurrentemente, para pagar los moches de la burocracia dorada neoliberal.

Nos hicieron a tal grado dependientes, que el 80% de la electricidad que consumimos cotidianamente procede de las compañías que extraen y procesan el gas natural, propiedad del holding financiero de la multinacional BlackRock, la misma que ordena y sujeta a todos los mamarrachos dizque servidores públicos del neoliberalismo.

La desarticulación de la red de intereses sindicales y corporativos que manejan el huachicoleo, complicitada con varios gobernadores de la oposición, las averiguaciones que se hacen sobre los campos de operación de este saqueo maquinado y absurdo, es la punta de la madeja que se requiere para empezar a vernos en nuestro propio espejo.

La negativa a la toma de nota delincuencial del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para sanear a fondo las estructuras gremiales de la traición, es el punto de arranque para combatir el charrismo impune que campea y se amodorra en los sectores productivos y nodales del país. Se acabó el carnaval de la hipocresía.

La importación que debe hacerse de petróleo crudo revela los extremos del pillaje. Su objetivo era derrumbar el Estado reivindicador. Primero, quebraron la empresa petrolera nacional para dejarla a merced de todas las intervenciones, de todas las explotaciones del verdugo histórico del patrimonio colectivo. Sus moches por delante.

Es una lucha contra la manipulación de las conciencias, contra la falsa información, contra los que aprovechan las concesiones mediáticas del aparato para torpedear todo aquello que atente contra sus intereses de corto plazo. Es una lucha en pro del aprovechamiento de los bienes que son propiedad de todos nosotros.

Es una lucha contra el engaño a la inteligencia, que ha regresado en formas vengativas para encabezar la rapiña y las falsas promesas seductoras de teorías fracasadas, de ideas extrañas que deben ser rechazadas con dignidad, valor y nacionalismo democrático. Es acabar de extirpar a los polkos anexionistas de esta tierra.

Es también una lucha contra todo aquél que no alcance a entender que su actividad pública debe ser absolutamente transparente a los ojos del escrutinio ajeno, porque así no entiende el alcance de los límites que la sociedad ha señalado a la depredación.

Es una batalla por comprender que todo escándalo protagonizado por un actor político tiene consecuencias más allá del alcance de las leyes territoriales, pues ahuyentan los flujos de inversión, socavan los niveles de confianza y derrumban cualquier estructura moral en un santiamén.

Demorar las decisiones, esquivar las preguntas, montar escenarios maquillados, torcer los hechos y ocultar las deficiencias, legales y personales, acaba pagándose muy caro. Hay un nuevo ojo vigilante ciudadano que ya no permitirá la opacidad y mucho menos la impunidad.

Le duela a quién le duela. Hemos decidido entrar a las grandes ligas de la honradez, y eso no tiene reversa posible. México no va a detenerse en su lucha hacia la supervivencia por los pruritos de decencia que alegan en su favor los que no quieran someterse al escrutinio público. Ya no es hora de remedos ni remilgos. Es momento de obedecer al pueblo que decidió el cambio.

¡Adelante en la lucha contra los impostores y contra los sindicatos mercachifles! ¡El pueblo debe luchar por el progreso, por la autosuficiencia y el desarrollo nacional! ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Para Gerardo Sosa Castelán y para Adriana Cravioto las más sinceras condolencias personales y familiares por el sensible fallecimiento de su primogénito Gerardo Sosa Cravioto. ¡Descanse en paz! + + + Una versión apunta que, en Madrid, EPN habitó en una residencia que le habría facilitado el jalisciense Raymundo Gómez Flores, empresario y político cercano a Joseph Marie Córdova Montoya. Otra, ya mencionada en este espacio, que sí compró una mansión en los alrededores de la llamada Villa del Oso y del Madroño, pero a través de un prestanombres, su ex empleado José Antero Rodarte Cordero, quien fungió como su asistente financiero –pagado por nosotros los contribuyentes— tanto en la gubernatura mexiquense como en Los Pinos. Peña y Rodarte se reunían por lo menos un par de veces a la semana a revisar cuentas, cuadrar cifras y agregar fortunas a las cuentas personales del ahora ex presidente. ¿Cuál es la versión verídica? + + + Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, uno de los abogados de El Chapo Guzmán, Jeffrey Lichtman, mandó un mensaje al ex presidente Felipe Calderón: lo retó a la prueba del polígrafo. Durante el juicio de El Chapo, el cual se efectuó en una corte de Nueva York, donde declararon culpable a Guzmán Loera de 10 delitos, Lichtman aseguró que Ismael El Mayo Zambada sobornó a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, así como también a agentes de la DEA y miembros de la policía de México. En ese momento, Calderón rápidamente desmintió lo dicho, y a tres meses de ese momento, el abogado de El Chapo vuelve a tocar el tema y esta vez retó a la prueba de detección de mentiras al ex mandatario para que compruebe su inocencia. ¿Aceptará Calderón? ¿Escurrirá el bulto? ¿Le pedirá a su cónyuge, Margarita Zavala, que dé la cara por él? + + + Escribe don Miguel Ramírez: “López Obrador recibió Pemex en estado de coma avanzado. Deuda en sus niveles más altos y nadando en un inmenso mar de corrupción. Las medidas que ha tomado el tabasqueño para sanearla se ven apropiadas. Ya no se le quitará el 60% de sus ingresos, como hacían los gobiernos anteriores que consideraban a la paraestatal su caja chica, y se corregirán otras irregularidades. No a todos les parecieron correctas. Las agencias financieras Standard and Poor’s y Fitch Ratings mostraron preocupación. Tal parece que su interés es que Pemex llegue a la quiebra para que los grandes consorcios extranjeros y nacionales puedan quedarse con ella. No será así. Sigue habiendo polémica en cuanto a algunas de las acciones de AMLO. Las estancias infantiles es una de ellas. Si bien no hay duda de que dos de cada tres presentaban anomalías, no deben eliminarse, sino depurarse, pero es necesario que la prestación de este servicio continúe y no sólo limitarlo a entregar a los abuelitos de los niños una determinada cantidad de dinero para que se hagan cargo de ellos. La posible construcción de la termoeléctrica de Morelos ya tuvo un hecho trágico. El activista Samir Flores, que estaba en contra de ella, fue asesinado. De inmediato, los AMLÓfobos culparon al Presidente de ser el causante de este homicidio, señalamiento que es uno más en la lista de acusaciones burdas en contra de él que no resisten un mínimo análisis. Ojalá que el gobierno federal considere todos los pros y contras de este proyecto y tome la decisión acertada. Como la recomendación que hicieron algunos politólogos para que en la pasada elección presidencial el ciudadano no le diera un apoyo total a AMLO sino que dividiera su voto no fue atendida, se acaba de formar un grupo de “la sociedad civil” que pretende ser contrapeso de AMLO. Su futuro será igual al de otras organizaciones que no hacen caso de la recomendación de Agustín Lara, y su amor no lo venden caro, lo rematan. Morena sigue teniendo muchos colados y en torno de este grupo se presentan hechos inexplicables. Se le dio al priísta Jesús Torres Charles, ligado íntimamente a la dupla Moreira, un regalo que ni Santa Claus y los Reyes Magos juntos pudieran entregarle: un alto cargo en las aduanas del SAT. Gracias a la oportuna intervención de delegado federal Reyes Flores, Torres Charles renunció de inmediato. Pero sería bueno conocer quién lo recomendó para que quedara en ese puesto.”

