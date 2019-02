Agravar feminicidios; ¿y los infanticidios?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Crece número de niños desaparecidos

Mujeres y niños, sólo en el discurso

Bienaventurado el que tiene dinero y

talento, por que empleará bien este último

Menandro, 343-290 a. C.; filósofo Griego

¿Qué confianza puede tener un ciudadano cuando su gobierno no lleva escrupulosas estadísticas de todo?

Confianza en su seguridad, en su trabajo, en la economía, en la vida cotidiana. No se trata de un lujo. Se trata de una necesidad; es información a la que debemos tener acceso como nuestro derecho constitucional.

Sin embargo, a través de los sexenios, no hay el menor interés en mejorar la información para el ciudadano. Se da a cuenta gotas y simplemente el gobierno quiere darnos a entender que la mejor información es la propaganda en favor del mismo gobierno.

Por ello, inundan las calles con espectaculares, la televisión e internet, con la cara de esos políticos y las bondades casi milagrosas del trabajo que tienen que realizar con pulcritud, honestidad y eficiencia. Para eso se les paga y muy bien.

Sin embargo, vienen los reclamos, que no están dirigidos sólo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino a todos los que hemos sufrido, perdón tenido, en el país.

A pesar que instituyeron desde el gobierno de Miguel de la Madrid, un importante y sólido instituto de estadística, el INEGI, es insuficiente para darnos toda la información que necesitamos para los negocios, la vida cotidiana y nuestra vida personal.

No sabemos a ciencia cierta, el número de secuestros, asaltos, asesinatos derivados de la existencia de delincuencia organizada en el país. Fundamentalmente, no hay estadística sobre los desaparecidos. No hay una página de internet en la que se tenga información sobre las personas

Pero, en el caso concreto de los niños, los políticos no toman decisiones contundentes, simplemente porque no son votantes. ¡Legisladores pónganse las pilas!

PODEROSOS CABALLEROS: Con el objetivo de fortalecer el sector aeroespacial a través de la formación de capital humano especializado y el desarrollo de proyectos de innovación, la administración estatal que encabeza el gobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega, a través de la Universidad Tecnológica de Tijuana, firmó un convenio de colaboración con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, y con la Cámara de Comercio Franco Mexicana, que impactará en el proyecto del Centro Nacional de Diseño y Emprendimiento Aeroespacial en Baja California, que se instalará próximamente en Tijuana.

Mediante el convenio se prevé acercar a las empresas de Sonora, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila entre otros.

*** Mr Volk, dedicada a la comercialización de vinos y licores, con socios como Alejandro y René Escobar Bribiesca, Ernesto y Diego Vargas (de MVS), y Pablo y Enrique Escobar; inaugurarán hoy el concepto que ellos denominan Social Store que mezcla experiencia de compra y consumo dentro de sus sucursales, esto será en su tienda física Bona Plaza Esmeralda. *** Durante una gira de trabajo en Canadá, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, concretó con la empresa canadiense K&A la firma de un acuerdo para la inversión de 240 millones de dólares en Chetumal.

Esta inversión se destinará para la construcción de un hospital de alta especialidad con estándares canadienses de salud, al igual que el desarrollo de un complejo habitacional para comunidades en edad de retiro.

*** Con el propósito de analizar posibles vías que dupliquen los esfuerzos entre empresarios, a fin de ofrecer más y mejores empleos nacionales, forjando profesionistas altamente capacitados se reunieron Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, Guy Ryder, director general de la OIT, y Rául Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup. Señalaron la conveniencia de generar iniciativas que beneficien al talento humano de México.

*** Alejandro Desfassiaux, experto en temas de seguridad con más de 35 años de experiencia, fue invitado al Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, por su presidente Alfonso Romo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La compañía de Realidad Aumentada e Inteligencia Artificial recientemente adquirida por L’Oréal, ModiFace, y L’Oréal Investigación e Innovación, lanzó un diagnóstico digital de la piel para consumidores.

Esta tecnología sirve para realizar estudios para los Atlas de Envejecimiento de la Piel en Francia, China, Japón, India y Estados Unidos en un total de 4000 mujeres y hombres de 20 a 80 años.

Los atlas cutáneos permiten evaluar o predecir el envejecimiento general de la cara y se utilizan para evaluaciones clínicas de tratamientos cosméticos o dermatológicos.

poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano