El cantante reconoce la difícil situación para el entretenimiento en México e invita a la gente a perder el miedo y salir de sus casas a disfrutar del arte

Se presenta este 2 de marzo en Foro Total Play

“Ámame una vez más” es el showcon el que Andy Zuno regresa a los escenarios de la música, por lo que se presentará el 2 de marzo en el Foro Total Play. El espectáculo es un recorrido musical que abarca las décadas de los ochentas y noventas, etapa que significa mucho para Andy, por lo que además contará con Tatiana como artista invitada para cantar algún par de canciones, lo mismo que otros personajes. Además, también cantará los temas originales que ha grabado a lo largo de su carrera como intérprete.

Durante su visita a DIARIO IMAGEN, aseguró que “este concierto incluye los temas que me han dado un lugar en la música como solista: ‘Suma de dos’, ‘Ingrato amor’, ‘Inevitable’, ‘No vuelvas a besarme’. El repertorio musical de este showes por demás exquisito, repasa temas inolvidables que en su momento grabaron generalmente intérpretes femeninas con el propósito de dar un giro y una nueva interpretación. Hemos venido preparando el showdesde hace meses y la conexión que ha tenido la gente con el sencillo ha sido espectacular, de modo que queremos celebrarlo juntos, esas canciones que son parte del soundtrack personal”.

Sobre los invitados adelanta “tendremos de entrada a una amiga mía que está como protagonista en ‘Mirreyes vs Godínez’, su nombre es Diana Bovio, que además de ser una esplénida actriz, tiene un talento formidable como cantante. Muchos la vieron en “Noche de reyes” donde hace gala de su talento. Quiero invitar a gente que no solo es talentosa y que admiro, sino que además son mis amigos, otra es Gloria Aura que estuvo conmigo en el escenario en los10 años de “Mentiras: El musical”, la conozco de hace mucho tiempo. Finalmente, también va a estar Tatiana a quien admiro desde que era un niño, le grabé temas como “Leyes del corazón’ y ‘No vuelvas a besarme’, esta última fue mi anterior sencillo y ahora me emociona mucho la posibilidad de poder cantar junto a ella, porque finalmente yo conocí esos temas gracias a ella y es una figura emblemática del pop ochentero”. Dice que aún hay un par de sorpresas más, pero no confirmadas.

Sobre “Ámame una vez más”, el sencillo en promoción destaca que “es un tema que se grabó a mediados de los noventas, es una balada muy poderosa y me gusta apostarle a un tema como éste en un tiempo donde es raro que un cantante haga baladas románticas. Es una contrapropuesta a la música de reggaetónque está tan de moda hoy en día. Entonces esta canción me gusta, la gente la ha aceptado bien, muchos la conocen de su versión de hace veinte años y otros la descubren conmigo. Es una canción de Amanda Miguel, pero de esas ocultas en el baúl, no fue uno de sus más grandes éxitos y es lo que trato siempre con mis versiones, elegir canciones que no hayan sido éxitos rotundos en su momento. Como le pasó a María José, cuando grabó ‘No soy una señora’, muchos creían que era una canción nueva”.

Así en el concierto se hará acompañar de ocho músicos “suena increíble, son músicos con una gran trayectoria, mi guitarrista por ejemplo trabajó con Juan Gabriel por mucho tiempo. Es una banda impecable, que logra conmigo hacer estas canciones y que suenen frescas, que jamás te aburren, ese es el reto, darles un ángulo distinto y que sigan prendiendo a la gente, con la misma esencia, pero con un sabor fresco”.

Andy Zuno se presenta este sábado 2 de marzo en el Foro Total Play, mientras que planea más proyectos en este año, no solo en la música sino dentro de la producción teatral, donde incursionó recientemente.