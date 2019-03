“Los Miserables” da la bienvenida a Ernesto D’Alessio

El musical bajará el telón, pero no sin antes ofrecer funciones especiales con la inclusión de D’Alessio en el papel de “Jean Valjean” y Linda de la Peña como “Cosette”

Rumbo a su fin de temporada este 28 de abril

Arturo Arellano

El llamado musical de musicales, en su versión mexicana cumple una exitosa temporada más, pues luego de 14 meses y más de 300 representaciones han anunciado que bajarán el telón, no sin antes ofrecer funciones especiales con la incursión de sangre nueva al reparto, en este caso la llegada de Ernesto D’Alessio para el papel de Jean Valjean y la hermosa Linda de la Peña como Cosette, ambos arrancarán sus actuaciones este viernes 1 de marzo en el Teatro Telcel. La develación de placa por las 300 representaciones se realizará el 4 de abril, mientras que el fin de temporada se ha fijado para el 28 del mismo mes.

En rueda de prensa Ernesto D’Alessio comentó “cuando empezaron con este proyecto, Morris Gilbert me dijo ‘Quiero que vengas a audicionar para Jean Valjean’ pero yo le dije que no me sentía capaz de hacer este personaje, él respondió que preparara la obertura y la viniera a cantar, lo hice y sin embargo no se pudo que estuviera en la primera etapa, pero el director, Corey dejó dicho que estaba autorizado que yo interpretara a Valjean en esta puesta. Puedo asegurar que Ocesa ha permitido que yo crezca como artista, ha sido una parte importante para que yo crea en mí mismo. A veces los artistas somos muy inseguros, yo tengo los miedos y prejuicios, conflictos internos que tenemos todos los seres humanos y necesitamos gente que nos ayude a creer y confiar en nosotros mismos. Ese es el gran trabajo de esta compañía, que no sólo descubren, sino que te impulsan en cuestión de que te atrevas y aquí estoy”.

Federico González Compeán, productor asociado declaró “esta semana haremos un Put In, que básicamente es un ensayo con micrófonos, para incorporar a un personaje nuevo. Dependía de este ejercicio que Ernesto diera función o no este viernes, pero todo está perfecto, así que no hay duda de que será este viernes su debut. Ernesto es espectacular, da cada nota en su lugar, los vibratos, es increíble, esperamos de verdad que puedan venir a verlo, porque vale mucho la pena, además de que siempre la llegada de alguien nuevo a las obras es traer frescura y novedad. He visto obras en Nueva York, en Londres en todas partes del mundo y la calidad de lo que tenemos en México sin duda estaba la altura”. A esto Morris agrega “sabía que tenía la capacidad, es un hombre muy talentoso y nos complace tenerlo aquí”.

Con el cargo que actualmente desempeña D´Alessio en la Cámara de Diputados de México reconoce que “ha sido complicado venir a ensayar, pero ese fue el acuerdo entre Ocesa y yo, que vendría únicamente siempre que no tenga compromisos en la Cámara de Diputados.

Estoy al frente de la Comisión del Deporte y somos una comisión al día, no hemos fallado, esa información es pública, ustedes pueden ver cuando faltamos o si no hacemos nuestro trabajo. Los días que sesionamos en Cámara son martes y jueves, que son los días que se ensaya, pero yo llego después de las siete de la tarde y me han apoyado, se entendió desde el principio”.

Este viernes 1 de marzo, realizará su debut Ernesto D’Alessio en el Teatro Telcel. La develación de placa por las 300 representaciones se realizará el 4 de abril y el fin de temporada está previsto para el 28 del mismo mes.