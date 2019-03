“Ternuritas” ¿o conspiradores de juguete? Los contrapesos de AMLO

Índice político

Francisco Rodríguez

Ha sido un ridículo monumental, lamentable por lo chusco. Quisieron montar una vorágine de pataletas ñoñas que pusieran al nuevo régimen de rodillas, y no han podido provocar ni un catarrillo. El futuro cercano les guarda sorpresas impensables. Juego que tiene desquite, ni quien se pique.

Los saldos del priísmo y del panismo derrotado en las urnas han vuelto a ser derrotados en la confrontación política con el apoyo popular indiscutible. El 80% de la opinión encuestada a fines del 2018 los repudia. No quiere volver a saber absolutamente nada de ellos. Dejaron un país arrasado e indignado en sus cimientos.

Pensando en comerse un ducado colonial, primero armaron una especie ñoña de Guerra de los Pasteles, jefaturada por la firma al servicio de sus patrones neoyorquinos, el despacho Hogan Lovells, experto en traficar chantajes sobre fondos buitre en Latinoamérica, para cobrarse a lo chino, es un decir…… bonos extranjeros de deuda sobre las promesas del mega-aeropuerto faraónico de Texcoco, botín del salinismo-atlacomulquismo, que en realidad estaban apoyados por Afores de obreros locales, respaldando un préstamo fincado en obras ecológicas que fueron destinadas a las oficinas centrales del aeródromo fantasioso y peligroso.

La estratagema pueril fracasó, como han fracasado todos los proyectos entreguistas, al recibir por respuesta que el soborno de marras podía cobrarse ante la justicia internacional como todos los préstamos a espaldas del pueblo que han sido aplicados para enriquecer a los prestanombres, y para perjudicar al colectivo.

Todo un gazapo prefabricado a ciencia y conciencia de los vendepatrias para estorbar los planes y programas apoyados por la gran mayoría de la población en el juicio de las urnas del pasado primero de julio. Las fanfarrias pagadas, las emitidas por los medios de comunicación a modo, han tenido que callar, enmudecidas por la razón.

La guerrita de los pasteles se fue al caño, como todo lo que se oponga a la voluntad popular de hoy en adelante. Los ladridos de rancho de los nuevos polkos clamando por la intervención extranjera y el Golpe de Estado cayeron en el vacío. Sus patrones financieros saben que ya no pueden contar con ellos. No traen nada en la pelota.

Lo único que tenían fue descubierto: la prensa infame del rancho grande que usó a todos sus comentócratas para parar los programas. Las concesiones y regalos de medios de comunicación extendidas por gobiernitos anteriores al servicio de las oligarquías criollas, hoy más solas que la luna.

Las pataletas, berrinches y gimoteos de los conspiracionistas ñoños han caído en el descrédito total. Cayeron en lo camp, aquéllo que quiere ser trágico y acaba siendo chusco. No se esperaba en Nueva York otra cosa de los empoderados locales, fabricados con prebendas inmerecidas, saqueos de presupuestos, devoluciones de impuestos y concesiones graciosas.

Recularon posiblemente al darse cuenta que la pandilla había sido descubierta por los abogados de El Chapo Guzmán en el proceso de Brooklyn. Todos los próceres nacionales han pasado a formar parte de la lista de indiciados en el narcotráfico internacional. Desde Zedillo, Calderón, Peña Nieto y procuradores de Justicia de Salinas hasta EPN. ¡Uffff! ¡Qué oso!

Los conspiradores de juguete. Los que exigieron a sus jefes ordenar la fuga de capitales golondrinos fueron ignorados. Hay poderosas razones para evadir las vergüenzas que quisieron provocar. Estaban jugando contra el pellejo de quien les paga y les ordena.

Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador los calificó este martes de “ternuritas”. Sí, justo a los integrantes de un supuesto grupo de oposición formado en su contra, al señalar que antes de formar dicho conjunto deberían presentar “cuadros políticos” para formar a los políticos del conservadurismo. Cierto. El PAN se les desintegró.

Ya fueron despojados de sus contratitos en las aguas someras de la mayor riqueza petrolera del orbe. Ya fueron vencidos en la última elección para formar una nueva mayoría en la Suprema Corta ¿de Justicia? Ya fueron vencidos por la opinión pública en sus chantajes obsesivos. ¿Qué puede seguir si ya no tienen pa’ dónde hacerse?

Ya ningún chile les raspa, dijera el clásico. Todos los lastiman, no aguantan nada… ¡y lo que se viene! La consulta popular del próximo 21 de marzo arrojará sin duda resultados ejemplares para todos los ladrones que mancillaron al país con su rapiña, masacres ciudadanas y corrupción desenfrenada. Ni saben dónde se metieron.

Luego de la guerrita de los pasteles, esa chusma de golpistas de huarache que utilizaron hasta lo último del obsceno elenco de paracaidistas, coyotes vivienderos, presupuestívoros chupeteadores del presupuesto de Sagarpa, manifestantes a domicilio y a dependencias mochadoras a modo, extorsionadores nylon de agrupaciones fantasma, como Antorcha Campesina, caterva de líderes enriquecidos…… el grupo porril del salinismo, más los vendedores informales apapachados por las siglas priístas quisieron tomar su propio Palacio de Invierno en San Lázaro. Lamentable. Repudiable. El chantaje montado con la ayuda de diputados pripanistas llegó a su anunciada extinción. No saben que ya estamos en un nuevo régimen, en un nuevo país, resuelto a defender la mayoría de su voto y la inmensa mayoría de su opinión pública.

Y aparte de eso… ¿qué más tienen para la lucha popular? Nada que no sea regalo del Estado. Están arrinconados por la propia evolución de las cosas. México no quiere seguir siendo un botín de sus caprichos. Se acabaron las fiestas. Todo mundo a trabajar.

Juicios de amparo hechizos por los mismos arrastrados. Accioncitas de inconstitucionalidad contra los delegados estatales que tienen como función supervisar el gasto social del Estado en las entidades. Alegatos formales contra el interés superior de la Nación, se estrellaran contra un muro infranqueable, que nunca debieron violar.

Como gatos en reversa se retirarán del escenario, ése que quisieron para ellos solitos, porciones de territorio petrolero que como vulgares testaferros traspasaron al dominio de los financieros neoyorquinos. Rondas de hidrocarburos vergonzosas que sirvieron sólo para darnos cuenta del atraco que se estaba cometiendo a la Nación.

Por primera vez en nuestra historia se encuera a una oligarquía ambiciosa e imprudente, ignorante hasta la médula, coludida con la delincuencia organizada, que ya no puede voltear los ojos hacia el Ejército y la Marina Armada para que repriman, pues las fuerzas armadas deben tomar conciencia al lado del pueblo, de donde salieron.

Una pandilla de entreguistas que revela a más no poder las contradicciones históricas de las luchas populares y la bravura y el coraje de los grandes líderes sociales, ejecutados en desprecio a la lucha del pueblo por su liberación ha sido derrotada en toda la línea.

Es un ejemplo continental de que cuando se quiere, se puede. Nada por la fuerza, todo con el derecho y la razón… ¿Dónde lo habremos oído?

O ¿usted qué hubiera hecho?, como dijo aquél.

Índice Flamígero: El sábado 23 de febrero se reunieron durante cuatro horas. Y al final de su aquelarre, con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, como principal animador, un grupo de políticos, activistas y representantes de agrupaciones sociales se pronunció por consolidar acciones que sirvan de contrapeso al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el encuentro los participantes acordaron no mostrarse como un grupo opositor a López Obrador, sino defender la pluralidad del país y ofrecer alternativas cuando sea necesario al cuestionar las políticas del gobierno. “Frente a un proyecto político que se define por una sola voz y una sola visión, es necesario defender la pluralidad, el diálogo y la reconciliación”, señalan en un comunicado. También: “Nos preocupa que frente al mínimo disenso con el actual régimen sobrevenga una escalada de descalificaciones, linchamientos y persecución”. Y ahí estuvieron —among all people— Jorge Castañeda, Agustín Basave, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza, Salomón Chertorivski y Rubén Aguilar, entre otros. Luego, a las pocas horas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y los escritores Juan Villoro y Héctor Aguilar Camín se deslindaron del grupo plural promovido por Javier Corral para generar contrapesos al gobierno de AMLO. “Todo mi tiempo y energía se lo dedicaré a ser gobernador de Jalisco”, twiteó Alfaro. “Mi única actividad grupal reciente ha sido como vocal de la AC que postuló a Marichuy Patricio”, aclaró Villoro. Gustavo de Hoyos dijo a su vez que Coparmex no pertenece al grupo plural. El resto… “ternuritas”… o si usted prefiere, conspiradores de juguete.

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez