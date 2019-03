Caída del helicóptero de la gobernadora de Puebla no fue atentado, dice la SCT

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Encargado por el titular de la SCT Javier Jiménez Espriú de informar a los medios todo lo referente al accidente en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador y senador Rafael Moreno Valle, el subsecretario Carlos Morán Moguel indicó que no se tiene hasta hoy ningún elemento que indique que hubo un factor externo que hubiera provocado el percance.

Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dejado a Jiménez Espriú a cargo de dar esa explicación a los reporteros que asistieron a la conferencia mañanera de ayer.

Específicamente López Obrador le pidió no ocultar nada del accidente.

Sobre todo luego de que la señora Martha Erika Hidalgo, madre de la gobernadora Alonso acusara en una carta abierta al gobierno de AMLO de pretender ocultar los hechos del accidente y de responsabilizar a Miguel Barbosa de enturbiar y sembrar odios entre los poblanos.

La publicación de esa carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky y a Barbosa se hizo inmediatamente viral por redes sociales y obligó al mandatario a dar una respuesta rápida.

En esa carta la mamá de la gobernadora cuestiona la decisión de la SCT de reservar por 5 años el dictamen técnico de los audios previos y del accidente en que murió su hija, y condenó duramente la necedad de la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky de postular de nuevo a Miguel Barbosa como candidato a gobernador.

“¿A quién se pretende proteger?”, pregunta respecto de reservar la información 5 años…”

Y afirma:

“Es inadmisible y moralmente inaceptable que el señor Barbosa, que tiene las manos manchadas de sangre, pretenda contender de nuevo por la gubernatura de Puebla que le ganó mi hija Martha Erika”.

Ante ese texto que circuló profusamente por redes sociales con comentarios muy críticos de muchos ciudadanos hacia AMLO, Polevnsky y Barbosa el presidente López Obrador reaccionó de inmediato y ordenó a Javier Jiménez Espriú responder todos los cuestionamientos y dudas de los periodistas sobre el accidente en que murieron el 24 de diciembre pasado la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador y senador Rafael Moreno Valle.

AMLO se negó a comentar la afirmación de la mamá de la gobernadora de que Barbosa “generó el odio y el enfrentamiento entre los poblanos”.

Y es que en su texto la mamá de la gobernadora recuerda que Barbosa declaró casi de inmediato que el accidente fue un magnicidio y que días después se burló de la tragedia al señalar que la caída del helicóptero y la muerte de la gobernadora “fue (producto del) el destino, la fatalidad o fuerzas que no podemos explicar, las que provocaron la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, lo que me dio la oportunidad de competir (de nuevo) por Casa Puebla”.

En esa carta la señora indica además que Barbosa no sólo ofendió directa y frontalmente a su hija, sino que hoy está “bajo la sospecha de su presunta participación en los hechos”.

Por todo lo anterior, la señora Martha Erika Hidalgo le advirtió a Barbosa que si continúa con su decisión de ser candidato a la gubernatura, entonces “se enfrentará a una madre que clama justicia ante las “canalladas” que le hizo a su hija durante el proceso electoral de 2018”.

Es decir, la mamá de la gobernadora fallecida participaría abiertamente en la campaña del 2 de junio para impedir que Barbosa ocupe la gubernatura que quedó vacante por el fallecimiento de su hija.

En apoyo a las exigencias y señalamientos de la mamá de la gobernadora, analistas y políticos advierten que a poco más de dos meses del accidente, hay más incógnitas que explicaciones para entender por qué se desplomó la aeronave.

Y afirman que el contexto de incertidumbre es reforzado por las contradicciones en que han caído miembros del gobierno federal.

En una breve intervención luego de la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y antes de derivarle la responsabilidad de la explicación a su subsecretario, el titular de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú dio a conocer los audios previos entre la torre de control y el piloto del helicóptero siniestrado.

Y afirmó que lo de la reserva por 5 años, fue un error.

“Fue una confusión. Esta es una reserva normal, que se hace.

En el momento en que tengamos los datos de Canadá y Estados Unidos, se va a abrir [la investigación]”.

EL B de M “se va a equivocar”: Monreal

Entrevistado sobre las proyecciones a la baja dadas a conocer por el Banco de México sobre la economía en los primeros meses, antes de los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, el zacatecano Ricardo Monreal indicó que los analistas de esta institución se van a equivocar.

“Bueno, respetamos al Banco de México, es una institución autónoma, ellos tienen sus proyecciones.

“Nosotros creemos que muchas de esas predicciones se van a equivocar porque el gobierno mexicano, el Ejecutivo Federal está en un afán de establecer un crecimiento económico mayor; en una mezcla de factores que está impulsando, que son la austeridad, el combate a la corrupción, el gobierno sobrio y el crecimiento a través de inversiones públicas y privadas.

“Luego entonces, nosotros creemos que, respetando la proyección que ha emitido el Banco de México, disminuyendo la posibilidad de crecimiento planteada en diciembre, se van a equivocar en sus predicciones, y va a haber un mayor crecimiento. Ya lo veremos”.

¿De cuánto cree que va a ser el crecimiento?, se le reviró.

“No, no quiero hacerle al pitoniso, no me corresponde, pero estoy seguro de que impactará en la economía el combate a la corrupción profundo que está haciendo el presidente de la República”

¿Con qué argumento, senador, podría usted calificar que…?

“… económicos, económicos: combate a la corrupción, austeridad y la capacidad de inversiones extranjeras. Con eso sale…”

– ¿Será de las primeras ocasiones que el Banco de México se equivoca?, se le insistió.

“Sí, seguramente que todos tenemos un rango susceptible de equivocación. Yo creo que el Banco de México, respetándolo como institución, su predicción no va a ser certera en esta ocasión”

Pero Monreal no fue el único que ayer respondió lo mismo.

Al concluir ayer su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que las proyecciones de una caída en la economía durante su primer año de gobierno corresponden a una tendencia que también vivieron sus al menos 4 antecesores: Ernesto Zedillo, con lo del error de diciembre de 1994 sufrió una caída de 7 puntos del PIB; Fox, Calderón y Peña Nieto continuaron, dijo, con esta tendencia, menor, pero al fin caídas económicas y ahora los analistas dicen que en 2019 México apenas llegará a 1.5 de crecimiento.

“Se los acepto”, dijo. Pero al final del sexenio habrá un crecimiento del 4%, afirmó.

Consideró que nadie debe ver este tema sin aceptar lo ocurrido en los 30 años del neoliberalismo mexicano. Porque no se puede cambiar todo en un solo año, indicó.

