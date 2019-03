Esta temporada se han confirmado 5,000 casos positivos de influenza

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Este año se cumplen 10 años de la pandemia de influenza AH1N1 que afectó a México y dejó centenas de muertos, contagios y pérdidas económicas millonarias. Se sabe que los primeros casos se detectaron el 11 de abril de 2009 en el estado de Veracruz. Y tuvo su origen en las granjas Carroll del municipio de Perote. Al mes, la pandemia se había diseminado por varios estados de México, Estados Unidos y Canadá para propagarse posteriormente a otras naciones. El 29 de abril de 2009, la OMS clasificó el brote de gripe A (H1N1) como nivel de alerta 5, poco después se elevaría a nivel de alerta 6. Desde el 24 de abril de 2009, las escuelas, bibliotecas, museos, recintos para conciertos y cualquier lugar para reunirse fueron cerrados por el gobierno de la Ciudad de México. Un día después el ex presidente Felipe Calderón declaró una emergencia que le concedió la facultad de suspender los actos públicos y declarar estado de cuarentena. A diez años de estos sucesos, es importante no bajar la guardia afirma Francisco Larrondobuno, gerente de Grupo de Marketing de Laboratorios Chinoin.y señaló que esta empresa mexicana líder en venta de medicamentos antivirales desde el 2009 y fabricante de Antiflu-Des®, cuenta con diversos protocolos para satisfacer la demanda de la población en caso de un nuevo brote de influenza. El doctor José Luis Arredondo, miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Pediatría, dijo que es necesario incrementar la cobertura nacional contra el virus de la influenza y no sólo vacunar a las poblaciones susceptibles (niños, adultos mayores, enfermos crónicos, diabéticos, hipertensos, con cardiopatías, con EPOC o mujeres embarazadas). Por su parte el doctor José Luis Sandoval, consultor en Influenza de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud señaló que el virus de la influenza es un agente con mucha variabilidad biológica por lo que es fundamental conocer las nuevas presentaciones moleculares del mismo. Señaló que de acuerdo con el informe de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en la temporada de influenza estacional 2018-2019, se han confirmado 5,000 casos positivos a influenza: 4,188 de AH1N1pdm09; 503 de B; 201 de influenza A y 108 de AH3N2. Se han notificado 514 defunciones por influenza: 466 por AH1N1pdm09; 30 por influenza A; 17 por influenza B y 1 por AH3N2.Las defunciones acumuladas suman 514 (94.4 de pacientes que fallecieron no estaban vacunados (33.1) tienen diabetes mellitus, 32.3 % con presión arterial y 31.3 % con obesidad. Las entidades con mayor número de casos de influenza durante esta temporada son: Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y Chihuahua; que en conjunto suman el 36.1% del total de casos confirmados. Hasta el momento los estados con mayor número de defunciones son: Hidalgo, Estado de México, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca que en conjunto suman el 42.6% de las defunciones por influenza

México tiene el primer lugar de embarazo adolescente según la OCDE, en el país 1 de cada 15 embarazos es en adolescentes. Un 31.2% de los adolescentes mexicanos en edades de 15 a 19 años, han comenzado su vida sexual y 56% de las mujeres han quedado embarazadas. Físicamente esta población aún no está preparada para ser mamá, debido a que la adolescente aún está en la etapa de crecimiento y madurez física, por lo que su útero aún no se encuentra desarrollado, no cuenta con las dimensiones que tendrá en la vida adulta, por lo que el riesgo de aborto, parto pretérmino y bebés con bajo peso al nacimiento representa la principal causa de desenlace perinatal adverso. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre estas edades -Los hijos de madres menores de 20 años tienen un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida. Se presentan abortos preeclampsia y hemorragias principales causas de mortalidad. Una solución que se ha encontrado para embarazos no deseados son los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos, conocidos como LARC. Según los expertos son la mejor opción anticonceptiva para las mujeres jóvenes porque son seguros de usar, no requieren de ninguna acción por parte de la usuaria una vez que son colocados por el especialista de la salud y protegen durante un periodo de 3 hasta 10 años, dependiendo del método seleccionado. En el caso del implante subdérmico el método es considerado seguro, efectivo, independiente del uso correcto y consistente de la usuaria, además de proporcionar protección por tres años.

