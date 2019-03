Cancún y Ciudad de México con nuevo vuelo directo desde Estambul

Mauricio Conde Olivares

Tras anunciar que para agosto próximo México contará con un vuelo directo de Estambul, Turquía, de la aerolínea Turkish Airlines a la Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo, el secretario de Turismo del gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, aseveró que la Sectur lleva a cabo acciones para incrementar la cobertura aérea regional e internacional, pues es fundamental para fortalecer la actividad turística del país.

Al participar en la “Aviation Summit México 2019”, organizada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Miguel Torruco subrayó que para el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el turismo en nuestro país, el pensamiento y la filosofía, van acorde con la Organización Mundial de Turismo (OMT).

“Vivimos tiempos en que el turismo está íntimamente vinculado a los cambios políticos, económicos y sociales que se dan en el ámbito internacional, y debemos partir de la premisa de que el mundo es totalmente interdependiente, que las fronteras que conocemos tendrán en un futuro un contenido más cultural y de idiosincrasia, que geográfico y económico”, añadió Torruco Marqués.

Sostuvo que en las próximas tres décadas la humanidad dispondrá de más tiempo libre, de más ingreso, de mejores medios de comunicación y transporte, y, sobre todo, serán aquellas naciones que mejor conserven su medio ambiente y su identidad histórica, cultural y gastronómica, los países que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo.

Ante directivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y de aerolíneas nacionales e internacionales, Miguel Torruco subrayó que el turismo en México creció más que la economía, 2.9 contra 2.0 por ciento; hoy representa el 8.8 del PIB nacional; genera 4 millones de empleos directos y cerca de 6 millones indirectos; y ubicó a México en el sexto lugar a nivel mundial en captación de turistas internacionales, con 41 millones 447 mil visitantes, en 2017.

No obstante, en ingreso de divisas nuestro país se ubica en el lugar número 15 del ranking mundial al registrar un total de 22 mil 510 millones de dólares en 2017; en cuanto a gasto medio de turistas internacionales México se sitúa en el lugar 40 a nivel mundial, por lo que es fundamental incrementar la derrama y el gasto per cápita.

Insistió en que muy probablemente Turquía, con 46 millones de turistas que registrará este año, es un hecho que subirá al sexto lugar en el ranking mundial en captación de turistas internacionales, desplazando a México del sexto al séptimo lugar, como él lo había anticipado desde hace meses.

Externó que se ha puesto en marcha un programa de diversificación de mercados, ya que Estados Unidos y Canadá representan el 72.5 por ciento de los turistas extranjeros que arriban a México. Se exploran ya nuevos mercados, cuyos viajeros generan un elevado gasto per cápita, como el turista chino que gasta en promedio 3 mil 800 euros por persona; o el ruso, que eroga 2 mil 500 euros.

Comentó que la promoción turística del país a nivel internacional se llevará a cabo a través de los programas “Operación toca puertas” y “Reencuentro con mis raíces”, aprovechando la capacidad institucional de México en el extranjero con las embajadas y consulados y la participación en las principales ferias internacionales. Y a nivel nacional se hará mediante el programa “Disfruta México”.

Al respecto, agregó: “estamos hablando con el sector privado, hoy tuvimos una reunión en Presidencia de la República para que ya nos den la propuesta del ente privado, que es fundamental para que se evite el despilfarro. No podemos darnos el lujo, en un país con más de 50 millones de pobres, de hacer cheques de 47 millones de dólares para un espectáculo teatral que dice que van a promover el país, me refiero a Luzia, del Cirque Du Soleil, y no habla de México, ese tipo de lujos o caprichos ya no se darán en esta administración”.

Añadió que en la reunión celebrada ayer en la oficina de jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, en la que participaron el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga y sus asesores, se revisaron cifras importantes del sector, así como el panorama mundial y para México que se prevé. Abundó que en la reunión se acordó que en breve los empresarios presentarán una propuesta de cómo debe diseñarse el nuevo ente.

Explicó que el nuevo modelo turístico tiene como objetivo incrementar la derrama económica y beneficiar a la población local, a través de la integración regional del producto turístico, consolidar lo existente y de configurar circuitos turísticos complementarios.

Puso como ejemplo los productos ancla como: el Paseo del viejo oeste, en Durango; el Acuario de Mar de Cortés, en Mazatlán, Sinaloa; el Museo de Armando Manzanero, en Mérida, Yucatán; el Museo del Pirata, en Campeche; y el Museo de la Nao de China, en Acapulco, Guerrero. Todos estos proyectos aumentarán la derrama.

Resaltó cómo el proyecto Tren Maya, que significará una inversión de 150 mil millones de pesos, es ejemplo de integración regional turística al abarcar su ruta los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Precisó que el trayecto será de mil 525 kilómetros, tendrá 17 estaciones y cada una contará con servicio de transportación turística especializada y con recorridos.

Dijo que cada proyecto turístico, en cada estación del tren, cuidará la preservación del medio ambiente, enaltecerá la identidad histórica y cultural de las diversas regiones y, sobre todo, beneficiará a las comunidades locales. Será de pasajeros, de carga y turístico.

Por otra parte, el secretario de Turismo federal aseguró que también se ha avanzado en el tema del Tianguis Turístico 2019, que se llevará a cabo en Acapulco del 7 al 10 de abril próximos, con el apoyo del gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y al que ya confirmó su asistencia el Presidente de la República.

Cabe mencionar que en 2018 en arribo de turistas extranjeros a México, vía aérea, por países destaca: Estados Unidos con 10 millones 496 mil turistas; Canadá, con 2 millones 155 mil; Reino Unido, 591 mil; Colombia, 558 mil; Argentina, 490 mil; Brasil, 390 mil; España, 386 mil; Alemania, 290 mil; Francia, 287 mil; y Perú, 257 mil turistas.

A nivel nacional, el año pasado se registraron 74.1 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, 8.5 por ciento más que en 2017. Del total 49.8 millones de pasajeros viajaron en vuelos nacionales y 24.3 millones de pasajeros en vuelos internacionales. Apuntó que se impulsará la cobertura aérea a nivel regional y ampliará la internacional con la apertura de nuevas rutas y vuelos.

En la “Aviation Summit Mexico 2019” participan, entre otros, los directores generales de Aeroméxico, Andrés Conesa; de Volaris, Enrique Beltranena; de Interjet, William Shaw; y de Aeromar, Danilo correa, así como autoridades de gobierno vinculadas con la industria aérea, comercio y el turismo.

Esta cumbre de aviación tiene como propósito reunir a altos ejecutivos de diferentes sectores: aéreo, financiero, turismo y transporte, para discutir las oportunidades y retos de la industria aérea en México desde una perspectiva multisectorial.

Por otra parte, le informo que el Comité de la Semana Mundial del Espacio (instituida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU), reconoció a México por sus actividades de divulgación de ciencia y tecnología espacial, que le posicionaron en tercer lugar en el mundo en este rubro, logrando mayor productividad en ello que otros países como India, Estados Unidos, España, Francia y Reino Unido.

El Director General de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), Dr. Javier Mendieta Jiménez detalló que este reconocimiento a nuestro país fue hecho por Dennis Stone, presidente de la WSWA (World Space Week Association), la asociación mundial que organiza la Semana Mundial del Espacio, y subrayó que todo el mérito de esta distinción, pertenece a la juventud mexicana y a su talento innato.

“Su talento, que ya comienza a ser reconocido globalmente, pareciera haber sido hecho para la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) relacionadas al espacio, por eso en la AEM continuaremos incansables en inspirar sus vocaciones a fin de consolidar la construcción de capacidades del país en los sectores aeroespacial, telecomunicaciones y de TIC´s”, expresó Mendieta.

Estas actividades de divulgación del espacio motivo del reconocimiento a México, fueron realizadas durante la Semana Mundial del Espacio del 4 al 10 de octubre de 2018, donde la AEM atrajo a más de 180 mil participantes, lográndose eventos en las 32 entidades de nuestro país sin desembolsos extra de presupuesto federal para ello, todo gracias al entusiasmo y liderazgo de nuestra juventud.

Al respecto, el Coordinador Nacional de la Semana Mundial del Espacio México, Ing. Mario M. Arreola Santander, detalló que destacaron con su participación el Instituto Mexicano de la Juventud, los Centros de Inclusión Digital de la SCT, e Institutos de Cultura como el de Aguascalientes, además de universidades, escuelas, sociedades de astrónomos y divulgadores de ciencia.

“Quizás lo siguiente que podríamos hacer es buscar el efecto a mediano y largo plazo que estas acciones tengan en la vida de las generaciones más jóvenes y su participación en las actividades STEM de sus países, lo que puede sonar ambicioso, pero nos permitirá comprobar la influencia tan positiva que tiene la celebración de la Semana Mundial del Espacio”, dijo.

Destacó que, por los resultados obtenidos delante de muchos países, México logró además por segundo año consecutivo, la distinción del “Chair” (Presidencia Honoraria) global de la Semana Mundial del Espacio 2019, lo que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra juventud a través del sector espacial y esta celebración global.

Y es que desde que en 1999 la ONU instituyó la celebración global de la Semana Mundial del Espacio a fin de difundir los beneficios de la ciencia y tecnología espacial para la humanidad, es constante el crecimiento del interés en ésta en un ambiente festivo de paz y conocimiento, especialmente en países como México, lo que le ha valido reconocimientos como éste.

“El tema espacial en México podrá hacer historia, pues se ha convertido en un proyecto nacional que ya no sólo es del gobierno, sino que ha sido abrazado por los jóvenes, ya es de la gente, de la sociedad civil y las empresas, todos quienes se han sumado con gran entusiasmo al rubro espacial que va evolucionando a pasos acelerados en nuestro país”, concluyó Mendieta; empero, lo anterior será motivo de análisis en otra entrega de Hora 14.

