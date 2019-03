Paquita la del Barrio y La Única e Internacional Sonora Santanera, juntos en el Auditorio

La agrupación celebrará 64 años de trayectoria y grandes éxitos

Con boletos disponibles desde 150 pesos para que nadie pueda perdérselo

Asael Grande

Paquita la del Barrio, una de las leyendas mexicanas musicales más importantes de todos los tiempos regresa al Auditorio Nacional, acompañada de La Única e Internacional Sonora Santanera el próximo domingo 24 de marzo con boletos disponibles desde 150 pesos para que nadie pueda perdérselo. Una mancuerna en la que juntos y por separado demostrarán por qué son dos grandes iconos de la música popular mexicana, y por qué su nombre está escrito en mayúsculas en la historia musical de este país. No faltarán temas como “Me saludas a la tuya”, “Rata de dos patas”, “La boa”, “Luces de Nueva York”, “Pobre pistolita”, “Amor de cabaret” y muchas más serán el eje conductor de una noche de nostalgia inolvidable.

“Quiero invitar al público este 24 de marzo al Auditorio Nacional a que vengan con sus familias, para ese día tengo preparadas unas cuarenta canciones, y con la Santanera, cantaré algunas, se trata de darle un poco de alegría a todos ustedes, ahora hay mucha música que no me gusta actualmente, para que un hijo siga las riendas de uno, hay que enseñarle a los hijos, ahora los padres se ven por un lado, y los hijos por otro, los padres necesitan convivir con ellos, lo que importa que México tenga artistas fregones, no de chamaquitos, es muy bonito que los niños vayan correctamente como Dios manda, yo quiero mucho a la Santanera, desde que los conocí los quise mucho, quién no los conoce, tocan hermoso”, dijo en conferencia de prensa, Paquita la del Barrio, quien cuenta con más de 30 producciones discografías en su andar musical, y se ha posicionado como una de las cantantes más queridas por el público mexicano en donde quiera que se presenta.

Por su parte, Arturo Ortiz Arias, líder y percusionista de La Única e Internacional Sonora Santanera, comentó: “queremos agradecer a nuestro gran amigo, el productor Sergio Gabriel por darnos la oportunidad de estar en este Auditorio Nacional, tan importante para todos nosotros los mexicanos, y aprovechamos para invitar a todas las familias que vengan de turistas a México, y se vengan a bailar, y a cantar las canciones de la señora Paquita, quien cantará algunos temas con nosotros, La Sonora Santanera es barrio, nació en 1955 en el barrio de Valle Gómez, fundada por el maestro Don Carlos Colorado, así es que orgullosamente mexicanos, orgullosamente de barrio, recorrimos todos los salones de baile que en aquel entonces eran muy populares en México, hicimos mucho teatro, el Teatro Blanquita, que era el más popular de México, así que la Santanera primero triunfó aquí en su casa, y luego traspasar muchas fronteras, así es que estamos muy felices, y estará una gran invitada el 24 de marzo con nosotros, es periodista, cantante y conductora, ella es Andrea Escalona, vamos a ser sus padrinos”.

Este 24 de marzo 2019, Paquita la del Barrio ofrecerá un concierto en la que sorprenderá a todos sus fans de la capital del país interpretando cada uno de sus éxitos. En ese mismo recinto la acompañara La Única e Internacional Sonora Santanera que es una de las agrupaciones más longevas y queridas por la fanaticada azteca, gracias a sus innumerables éxitos que han logrado recabar durante muchas décadas sobre los escenarios.

“Rata de dos patas”, “Tres veces te engañe”, “Me saludas a la tuya”, “Cheque en blanco”, “La boa”, “Perfuma de gardenia”, “El mudo”, son algunos temas que el público podrá disfrutar en esta presentación musical en el Coloso de Reforma.