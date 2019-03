Basta de consecuentar a los viejos y corruptos “líderes” obreros

Francisco Rodríguez

Uno de los síntomas más claros de que un sistema está descompuesto, es sin duda cuando los políticos consecuentan y premian a los poderosos. Es una evidencia de capitulación. Es la mejor prueba de que se han rebasado los equilibrios del poder y aún del mínimo sentido común. Quiere decir que lo viejo ha vencido sobre lo nuevo, por encima de toda renovación.

Cuando un grupúsculo de octogenarios, dizque líderes obreros, mayores de edad que la media porfirista en decadencia, se da el lujo de oponerse al cambio desde los cenáculos de un poder envejecido y ejercido durante más de sesenta años en detrimento de los trabajadores, no sólo estamos frente a un fenómeno de resistencia al cambio…… estamos frente a un desafío ridículo y consecuentado de reto impune a las nuevas organizaciones obreras, al justo reclamo de los demás por ocupar los lugares que ellos mismos contribuyeron a derruir en favor del conservadurismo y del ataque sistemático a los derechos obreros, base de la estabilidad de cualquier país.

Es un desafío abierto e inmune a las nuevas ideas e incluso a las nuevas generaciones, una cachetada en pleno rostro para un nuevo régimen político que tiene que empezar a construirse, fundamentalmente a pesar de y contra ellos. Es el aferrarse a un sistema caduco que siempre se opuso a la protección de los derechos sociales y sindicales.

“Algo huele mal en Dinamarca”, reflexionaba ensimismado en el soliloquio de Hamlet el heredero del trono en uno de los dramas shakesperianos más famosos de la historia. Retrata la impotencia de no poder luchar contra lo establecido, contra las conductas que ya no podían existir entre las nuevas camadas de la realeza del Medioevo.

La duda sobre lo nauseabundo del reino revelaba la impotencia del joven frente a la descomposición, la indolencia, la corrupción y la avaricia que se habían apoderado del territorio monárquico pretendido en un momento de relevo dinástico, dominado por el crimen, el incesto y la sevicia. Atizados por los enemigos eternos de lo nuevo.

Sin duda, algo huele mal en México cuando se permite la algazara de un cenáculo de traidores a las luchas de reivindicación obrera sin chistar, sin siquiera acusar recibo del agravio mayúsculo. El hecho de que los viejos líderes del sindicalismo corrupto de petroleros, ferrocarrileros, electricistas y mineros, los sectores estratégicos de la Cuarta Transformación lo hagan, no tiene nombre.

Fichitas de presidio como los que aparecen en un boletín del caduco Congreso del Trabajo desafiando al nuevo régimen político deberían convocar a la reflexión sobre toda la impotencia, sobre la apatía obrera de cancelarlos por la vía de la defenestración desde hace décadas, sobre lo inane del sistema para no imponerse por la vía de la ley pura y dura.

Personajes de escatología, que sólo buscan perpetuar injusticias y desdoros e indignidades quieren aferrarse a comportamientos que ya no caben en un ambiente de democratización en todos los sistemas de representación cívica. Personajes que han pasado a las anécdotas modernas con lujo de prepotencia y descaro.

Sujetos dignos de la mayor indignación popular que han vendido los contratos colectivos por platos de caras lentejas, útiles para su peculio y para resolver los problemas económicos de todas sus descendencias. Deben ser objeto del patíbulo popular, ése que está a punto de expresarse en las urnas de consulta el próximo 21 de marzo.

Perversos que han encadenado al país al vasallaje, que han enviado a sus detractores y adversarios a las mazmorras, a pagar culpas inventadas, de consuno con gobiernitos hechos a modo para permitir la insania y la demolición de la esperanza de millones de obreros y campesinos sujetos a sus caprichos.

Las fuerzas más retardatarias del sistema se aprestan a obstaculizar la frágil convivencia nacional. No aprendemos las lecciones del pasado. Hemos llegado a los umbrales críticos del Pensamiento Cero y nos acercamos peligrosamente a las regiones pútridas. Algo huele muy mal.

Mientras se observa que el sistema inmunológico del aparato político es incapaz de extirpar al elemento depredador, al factor patógeno de injustas reglas de corrupción que quieren engullirse a lo existente y también, por qué no, a lo que reste. Es necesario un hasta aquí, de inmediato.

No hacerlo es claudicar al mañana, rendirse incondicionalmente ante los esquiroles, ante los eternos traidores a la causa obrera y a las causas de México. Consecuentar la primacía de estos orates es abdicar, declararse incompetente para parar en seco sus diatribas, sus cantos de derrota, no poder enfrentar al convulso nuevo mundo.

Ha sido demasiado escabroso el camino de los auténticos representantes de la nueva fuerza obrera para oponerse a sus represiones, masacres, amenazas, burlas y trampas legaloides para impedir el triunfo de una bocanada de oxígeno político a las representaciones populares.

La vieja CTM, el viejo Congreso del Trabajo, son pamplinas. Ya no existen, desde que las cúpulas empresariales coludidas con los gobernantes nylon decidieron poner el futuro de México en manos del outsourcing, en manos de los sindicatos inexistentes de empresas de conveniencia y de servicios insulsos y prescindibles.

Y todavía tienen el cuajo de retar la reforma laboral inaplazable que propone el grupo mayoritario de Morena para tutelar a los pobres. Dicen que a ver cómo nos toca. Enseñan el músculo flácido de lo oscuro, del backstage del teatro reprimido.

Herederos de Joaquín Gamboa Pascoe, cuya historia ñoña corre pareja a la demolición del sector obrero, cuando el suegro Jesús Yurén decidió post mortem, en un pliego de mortaja, darle la titularidad de las bases cetemistas en el Distrito Federal. Casi al mismo tiempo, alrededor de 1973, cayó la fuerza del Congreso del Trabajo.

Si así se oponen a la reforma laboral y a cualquier intento del nuevo régimen, ¿cómo podrán encabezar las rebeliones que surgirán indefectiblemente en los campus universitarios, entre los jornaleros agrícolas, productores campesinos, líderes de clases medias que requieren sindicación y contratación colectiva, si ellos fueron quienes elevaron a nivel constitucional la prohibición de todas las demandas obreras colectivas?

¿Estaremos en manos de ellos o tendremos derecho a buscar nuevas vías de convivencia que cristalicen en otras condiciones sociales para más de cien millones de desesperados?

¿Tendremos que juzgarlos también el próximo 21 de marzo?

“Ser o no ser” —primera línea de soliloquio de Hamlet, la obra de William Shakespeare— ésa sigue siendo la cuestión. Para ser, no debe consecuentarse y menos premiarse a los poderosos. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Escribe don Miguel Ramírez, desde Torreón, Coahuila: “La purga de caballo que López Obrador ha aplicado a instituciones públicas sigue dando resultados. Se encontraron supuestos vínculos entre algunos ex y actuales funcionarios del gobierno de Aguascalientes y un grupo delictivo. Se congelaron las cuentas de la Universidad de Hidalgo por tener sospechas de que lava dinero en bancos del extranjero. Se ha comprobado que las estancias infantiles no utilizan apropiadamente el presupuesto que se les asigna y falsean algunos datos. Se está investigando a la banca de desarrollo, pues no cumple cabalmente con los fines para los que fue creada. Estas anormalidades y otras de las que diariamente informa la prensa son las que se han hallado en tan sólo tres meses que lleva en función el actual gobierno federal. Por lo que toca al asesinato del activista Samir Flores, ya se pidió la intervención de la FGR porque las autoridades locales no se ven capaces para solucionar este caso, y no puede ser de otra manera ya que la reencarnación de Trucutú que ocupa el cargo de gobernador de Morelos tiene grandes limitaciones. Gran alegría causaron los varios premios que en la entrega de los Oscar se le otorgaron a la película Roma, aunque nuestra compatriota Yalitza Aparicio se quedó con las manos vacías, pero se ha ganado la admiración y el respeto de nosotros. Otra de las premiadas fue Lady Gaga. Aquí en México, Lord Gluglú sigue esperando que se le otorgue la autorización para que, junto con su esposa, pueda formar un partido político.”

