Calificadoras y López Obrador juegan al mensaje oculto

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si hacemos caso a los más avezados analistas financieros, Andrés Manuel López Obrador ya entendió que no se debe enojar frente a los informes a la baja de las calificadoras internacionales y por el contrario aprovecharlos para fortalecer su mensaje de esperanza entre sus seguidores.

Como en el jiu-jitsu pues. Aprovechar la inercia del golpe del contrario para ponerlo en la lona.

Y eso fue lo que hizo el presidente en estos últimos 3 días desde que la tarde del viernes la calificadora Standar & Poor´s bajó su perspectiva de la deuda mexicana, para colocarla en negativa tras mantenerla estable desde el 18 de julio de 2017.

López Obrador ya no reaccionó como cuando el 29 de enero pasado Fitch Ratings degradó su calificación sobre la deuda de Pemex, y el presidente salió a acusarlos de ser cómplices de quienes actuaban corruptamente en los gobiernos anteriores.

No, ahora sonriente y dueño de la plaza pública que es lo suyo, López Obrador aprovechó su gira por Chihuahua para advertirle a sus simpatizantes que no se dejen llevar por esos anuncios negativos porque la verdad es que:

“¡Vamos muy bien, vamos muy bien!… Sí está creciendo el país, estamos bien y de buenas. Como México no hay dos”, afirmó sonriente con los brazos estirados sobre su cabeza y sus manos apuntando al cielo.

Dos días después en Baja California Sur, agregó:

“Aún con todas las dificultades, con todos los problemas grandes, vamos a salir adelante, y vamos a sacar de la pobreza a nuestro pueblo y vamos a sacar adelante a nuestro querido México.

“¿Por qué estoy optimista? Porque tenemos la fórmula: acabar con la corrupción”, sentenció.

Y es que a pesar de que además a estas descalificaciones se suma ya también la de Moody’s y la primera evaluación a la baja del Banco de México, que advirtió la semana anterior que en lugar de crecer entre 1.7 y 2.7 la verdad es que las decisiones de López Obrador de no actuar en el caso del bloqueo de vías por parte de la CNTE en Michoacán y lo de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues habían impactado en la credibilidad y confianza de inversionistas en México y su administración y entonces de acuerdo a sus proyecciones sólo se crecería entre un 1.1 y un 2.1 del PIB.

Muy Lejos del 4% prometido por López Obrador.

¿Y de dónde nace la confianza de AMLO en su percepción de que las calificadoras no representan en verdad grave riesgo para su administración?

Esa confianza, afirman quienes saben, surge de que, a pesar de las malas decisiones y el desorden en el sector administrativo del incipiente gobierno –uno grave es la parálisis que sufre la banca de desarrollo por la fuga masiva de cuadros medios que son los que tenían la experiencia para movilizar y dispersar los créditos–, los colaboradores de Carlos Urzúa y del Banco de México le han explicado bien que las decisiones de las calificadoras Moody’s, Fitch Ratings y S&P realmente no han tocado hoy fondo.

De acuerdo a Enrique Quintana, Director de El Financiero y uno de los analistas financieros más serios y confiables, a pesar de la degradación de S&P de BBB+ para la deuda externa de largo plazo de México, todavía está 3 escalones arriba del grado de inversión.

Entonces no se puede hablar de pesimismo, afirma.

En el caso de la calificación a la baja de Moody’s, esta queda en A3, que representa cuatro peldaños arriba del grado de inversión y lo de Fitch Ratings que la dejó en BBB+, es tres peldaños arriba.

De acuerdo a la valoración de Quintana, la degradación dictada por S&P “no es para alarmarse y tampoco sería sorpresivo que le bajara próximamente la nota a Pemex”.

Sin embargo, advierte, las decisiones de las tres calificadoras no son para ignorarse.

Esto seguro lo sabe, se lo han explicado bien a López Obrador, quien aprovecha estos avisos para fortalecer su posición ante sus seguidores en las plazas del país.

Los otros mensajes

Pero el juego de mensajes no es exclusivo de AMLO y sus contrapesos financieros, sino entre empresarios y banqueros y el senador Ricardo Monreal.

Con la iniciativa de Monreal que busca regular las comisiones bancarias corriendo en comisiones, los banqueros han tenido que acudir a encuentros al Senado para exponer sus puntos de vista y debatir en corto tanto con el líder de la mayoría senatorial como con miembros de las comisiones que decidirán la minuta.

Es así que en estos últimos días Marcos Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos se presentó a un encuentro con el zacatecano para entregarle un proyecto que, indicó, consta de 32 artículos, y que tiene como objetivo eliminar comisiones bancarias y a la vez promover la inclusión financiera.

El encuentro privado fue el jueves pasado en las oficinas de Monreal en el Senado y junto con Martínez acudieron otros representantes de la banca y del sector financiero quienes plantearon una necesaria “moderación” en el sistema y pedir “tolerancia, comprensión y flexibilidad”.

El presidente de los banqueros de México lo explicó así:

“Sí, creemos que la moderación debe ser una característica propia del sistema financiero actual”.

De acuerdo a allegados, el proyecto de los banqueros plantea reformas a las leyes para la transparencia y ordenamiento de servicios financieros, de instituciones de crédito y para regular la sociedad de información crediticia.

“Intentamos con estas modificaciones legales promover y facilitar la inclusión financiera de segmentos y grupos poblacionales que por años han sido desatendidos”, dijo.

En noviembre pasado, al presentar su iniciativa que causó un gran revuelo y que incluso provocó una caída de la Bolsa de Valores, Monreal pidió a los miembros de la ABM alcanzar un acuerdo para evitar otro descalabro.

“No queremos imponer sobre leyes que no hayamos conversado con ustedes, pero sí requerimos de su comprensión, tolerancia y flexibilidad. (…) No quiero que los mercados se asusten, porque luego cada vez que hago una propuesta pierde la Bolsa y se desploman sus acciones y esa no es la intención”, aclaró el zacatecano

Monreal prevé que la minuta para regular las comisiones bancarias, sea aprobada antes de que concluya el actual período legislativo el 30 de abril.

Medicinas, otro objetivo

Con apenas unos cuantos días de presentada también por Ricardo Monreal, una iniciativa para regular el precio de las medicinas corre ya en las comisiones de Salud y Economía del Senado.

A ello se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo al hablar ante una multitud en La Paz, Baja California Sur al señalar que uno de sus grandes objetivos es garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos porque hoy “en los centros de salud no hay ni medicinas, ni médicos”.

Explicó:

“Vamos a poner orden, se va a regularizar toda la situación de la salud y vamos a integrar todo el sistema de salud pública, el propósito es que logremos que haya un sistema de salud eficiente, con atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población”.

Indicó que el gobierno gasta 4 mil millones de dólares al año (unos 72 mil millones de pesos) en medicinas que cuestan hasta tres o cuatro veces más caras que en otros países de la región.

Eso no es ya tolerable, afirmó,

Por ello Monreal presentó su iniciativa para regular el precio de las medicinas y así abatir sustancialmente el gasto del gobierno en medicamentos.

