Invasión de maras al sur de México

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

DESPUÉS DE NOVENTA AÑOS, MUCHOS DAN POR MUERTO AL PRI y, algunos “muerteros” son los que han gozado más de sus encantos…

Hace unos días, “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, que tiene graves conflictos de seguridad en su entidad y varios descalabros políticos y económicos, decía que en el sur tienen muchas bendiciones, pero la desgracia de la “flojera”, a lo mejor debería darse algunas vueltas por el sur y lo convencen de que la joda es de lo más pareja y que por desgracia el desarrollo se concentró en el “norte”, porque así convenía a los norteamericanos y no a los mexicanos y, tampoco esto fue malo, porque al final de cuentas con el desarrollo en el norte se impidió, momentáneamente, la invasión territorial de los gringos, a pesar de que se permitió la invasión moral e ideológica de sus mañas, en fin, ahora, el sur, sufre, nuevamente, una grave invasión provocada por los norteamericanos, porque cuando ellos implementaron las “revoluciones” en Centroamérica, lo único que dejaron a los centroamericanos esas luchas fueron muertos, muchos pero muchos muertos, divisiones, heridos, huérfanos, viudas y una liquidación de sus perspectivas de desarrollo y el aumento, sin duda, de lo que han sido las peores desgracias, la generación de los niños de la guerra y los grupos mafiosos de pandilleros de LAS MARAS≠, que hoy nos van invadiendo poco a poco por todo el sureste de México, sin que nadie les ponga un freno o busque siquiera entender su forma de operación y de manejo de las drogas y su tráfico, así como el empleo de grupos desocupados de jóvenes que son integrados en esas “hermandades”, simplemente para que ellos se encarguen de distribuir las drogas y ampliar el mundo de control en muchos sitios marginados por medio de la integración de más grupos mafiosos y de pandilleros que se van conociendo como los “maras” o los grupos que alientan las divisiones étnicas en varios sitios, en los Estados Unidos y en el propio país.

El pandillerismo de los MARAS SALVATRUCHAS, LOS DEL M13, LOS DE LOS MARAS, ETC., provocan, hoy en día, los peores quebrantos en la economía regional y municipal en todo el sur del país, porque al final de cuentas ellos llegan con los recursos económicos, las drogas y las armas y encuentran municipios descontrolados por las divisiones internas y políticas y además, con un fuerte vacío de poder, porque ni los gobiernos estatales tienen forma de penetración en sus estructuras ya que éstas son ligadas, ahora, más que nunca, a las fuertes tendencias de los grupos mafiosos que nos invaden. Por ejemplo, en varios municipios de la Mixteca oaxaqueña todos saben cómo se vienen conformando las distribuciones de combustibles y de cómo aumentan los controles de los grupos de las policías, las divisiones en los municipios, el control del pago de piso, el manejo del tráfico de drogas y de armas y de cómo, aprovechando las diferencias políticas, los grupos del pandillerismo de los MARAS van controlando el poder político de muchas regiones por medio de los usos y costumbres, ya que muchos de los dirigentes son, ahora, los repatriados de Estados Unidos, ligados a esos grupos y pandillas y así tenemos ya todo un corredor delictivo que nadie logra parar, sobre todo porque las fuerzas de seguridad acantonadas en Tehuacán y Puebla están pervertidas y ligadas a los grupos delictivos y operan con total cinismo en los mismos cuarteles de las llamadas policías federales o estatales y locales, con el mando político y paramilitar de los grupos delictivos, así que no se puedan equilibrar las fuerza ni mantener un control, tal como lo pretende AMLO.

Por si no lo sabe o siquiera lo intuye, el famoso “Bronco”, debería saber que muchos de los sicarios que operan en el norte, son ligados a tales grupos y por esa razón no son tan fácilmente detectables, al igual que sucede en el sur del país, donde esos grupos son operativos en el manejo del control y del cuidado de las actividades del tráfico de drogas, armas y gente. La desgracia de la flojera es una de antas que tiene ahora esa zona deprimida y con serios conflictos para el desarrollo por las tradicionales divisiones étnico-políticas que se mantienen en muchos lados pero, además, donde el poder político de los municipios de usos y costumbres están ligados, quieran o no reconocerlo, a un grupo de control que en muchos casos, desde el extranjero, manutienen el control económico por medio de las organizaciones políticas de migrantes sobre todo en el norte y los EU. A lo mejor, este fenómeno no se percibe a simple vista, pero basta recorrer la zona de la costa y veremos la enorme influencia que mantienen los grupos del tráfico de drogas y de cómo desde Guatemala se inicia la invasión de los grupos de los MARAS en todas nuestras comunidades sin que las fuerzas federales tengan siquiera una mediana idea de lo que se está gestando en toda esta región. Hablamos del Tren Maya, del desarrollo turístico y económico del sur del país, del desarrollo del Istmo de Tehuantepec por medio de la creación real y fortalecimiento de las ZEE que por fortuna se les arrebató a los grupos mafiosos de la iniciativa privada que especulaban con los puestos y los presupuestos y con el avance de las zonas del llamado canal seco que conectará a Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, eso y cuando las autoridades estatales y federales logren mantener una seguridad en toda esa región, porque de otra manera no tendremos oportunidad del desarrollo ya que todo estará ligado al fenómeno que les vengo comentando: LA INVASIÓN SILENCIOSA DE LOS GRUPOS DEL PANDILLERISMO MARA SALVATRUCHA en todo el sur del país.

