Sondeos afirman es presidenciable; Monreal responde: “yo no me caliento”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Uno de los tres punteros en las encuestas de la carrera presidencial de 2024, Ricardo Monreal, dice a quienes lo promueven, no que lo den por muerto –como se acostumbra señalar en política tempranera–, sino que no cuenten con él.

Y aclara:

“No, no… yo estoy trabajando, no hay problema.

“Ya cuando termine mi función (como senador), si la termino en el Senado, voy a hacer, parafraseando a Reyes Heroles: “a dormir mucho, porque traigo un déficit de sueño, y a leer y a escribir.

“Así es que no hay nada fuera de lo normal, yo estoy muy tranquilo y no soy tan fácil de calentarse; ya he pasado muchas peripecias en el pasado y estoy muy tranquilo, no sufro calenturas ajenas”.

¿Es muy temprano?

“Es muy temprano… y además, tenemos un gran Presidente, que hay que ayudarlo, no andar en la especulación.

“Es muy temprano, es más, todavía no cumple los 100 días; ya creo que tiene 94 días. No, hay que esperar a que tenga cinco años con nueve meses y, luego, ya le daré mi opinión sobre los candidateables.

De parte mía, no hay ninguna intención sino de ayudar al cambio de régimen, no hay nada que me quite el sueño, no hay nada que me altere mi posición de ayudar a construir un marco normativo para bien del país.

“Así es que estoy tranquilo y tengo ya asegurado dónde voy a estar, en mi casa, una vez que concluya mi trabajo, si es que el Creador me permite”.

La pregunta surge porque Ricardo Monreal aparece como precandidato presidencial en una terna de encuestadores que además colocan a la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum y al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, como los más viables sucesores de Andrés Manuel López Obrador en 2024.

Por lo demás advirtió que, si bien las calificadoras internacionales cumplen una función, sus analistas debieran esperar a ver el desarrollo del combate a la corrupción que, de acuerdo al coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, derivará en un crecimiento y consolidación de la economía mexicana bajo el régimen de López Obrador.

“No, las calificadoras pueden hacer su trabajo, es un país libre, no vamos a descalificarlas, es un tema normal.

“Ya con los meses se van a dar cuenta que toda la estrategia de combate a la corrupción, de austeridad republicana, de manejo honesto de los recursos, va a generar crecimiento importante para el país. Así es que respetamos a todas las calificadoras”, enfatizó en defensa del incipiente gobierno de López Obrador.

Y agregó:

“…en 100 días no puede tener resultados después de 40 años de hundimiento de Pemex, también, sean conscientes, cien días no es nada, si el tango dice que 20 años no es nada, 100 días es menos. No, (hay que esperar) un tiempo normal, prudente”.

A comparecer

Ayer, por mayoría del pleno, se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se cita a comparecer el 27 de este mes ante la Comisión de Salud, a Germán Martínez Cázares y a Jorge Alcocer Valera, titulares del IMSS y Salud.

Y el 29 comparecerá Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE.

Las comparecencias servirán, se dijo, para que los tres funcionarios expliquen los nuevos mecanismos de compra de medicamentos y para analizar temas como la falta de liberación oportuna de permisos de importación de activos para medicamentos.

Junto con los titulares de IMSS, Salud e ISSSTE se llamará al Oficial Mayor y al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Hacienda; al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud y a los directores de Administración del IMSS e ISSSTE, así como al representante del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y el subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos.

Todas estas comparecencias se realizarán en la Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Martí Batres informa

Martí Batres, presidente del Senado, se reunió ayer en privado con presidentes y representantes de 20 Congresos estatales, a quienes exhortó a acelerar la aprobación de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional.

Esta minuta de reforma requiere al menos de la aprobación de 17 Congresos estatales para que el presidente Andrés Manuel López Obrador la pueda publicar en el Diario Oficial y sea legal.

Hasta ayer la reforma había sido ratificada por los congresos de Chiapas, Campeche, Guerrero y Tabasco.

Batres confió que, luego de su encuentro y exhorto a los presidentes de los 20 congresos estatales, que la reforma pueda ser ratificada por al menos igual número de legislativos estatales.

El presidente del Senado subrayó ante sus interlocutores que la reforma que crea la Guardia Civil fue aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, y que además cuenta con el apoyo abierto de los gobernadores.

Al encuentro con Batres acudieron: los presidentes de los Congresos de la Ciudad de México, Veracruz, Campeche, Tlaxcala, Baja California Sur, Guanajuato, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Nayarit, Aguascalientes, Morelos, Puebla y Durango.

Gómez Urrutia niega

Acusado por Marko Cortés, presidente del PAN, los senadores de este partido y el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca de ser el promotor de las huelgas en las maquiladoras de Matamoros, el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder además de los mineros de México afirmó que él no tiene nada que ver con estos paros laborales.

Presidente de la Comisión de Trabajo del Senado Gómez Urrutia pidió pruebas de sus acusaciones a quienes lo señalan como promotor de las huelgas ocurridas en Matamoros.

“Ya basta de buscar culpables para cubrir su incompetencia y mediocridad”, afirmó.

Consideró que los señalamientos en su contra “son viles y claramente partidistas, que sólo buscan desestabilizar al país y desprestigiar el proyecto de nación que encabeza el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

“Las acusaciones que señalan de manera vil sin ningún sustento y con dolo, dañan severamente la estabilidad social y política del país”, agregó.

Invitó a Cortés y al gobernador de Tamaulipas, “a no aprovecharse de un movimiento social y laboral para lograr sus fines políticos y cubrir su incapacidad para resolver los problemas de la clase trabajadora de Matamoros y además coludirse con empresas”.

El dirigente minero dijo que su trabajo siempre será estar del lado de la justicia laboral, las luchas justas y dignas de los trabajadores, siempre en beneficio de mejorar la productividad y las condiciones sociales de los mexicanos.

