“Un retrato de familia” concluye su rodaje

Para esta cinta, que se estrenará a fines de 2019, Miguel Ríos interpretará una nueva versión del clásico musical “Santa Lucía” con arreglos de Sergio Vallín, integrante de Maná

Del director Adrián Zurita

Asael Grande

En conferencia de prensa, El Corazón Negro Films y Phototaxia presentaron el set de filmación del elenco de la película “Un retrato de familia”, del director Adrián Zurita, cinta que cuenta con las actuaciones de Humberto Zurita, Mar Saura, Ximena Romo, Regina Contreras, Hugo Stiglitz, Kevin Bertram, Mauricio Argüelles, Adriana Llabrés y el cantante Miguel Ríos: “por más de seis semanas filmamos en la Ciudad de México y Valle de Bravo, es un drama-comedia para toda la familia, es una comedia de mucha sutileza, la película tiene un gran mensaje, la película es la historia de cómo Mariano, interpretado por Humberto Zurita, se reencontrará con su familia de manera cómica, honesta, y sincera, venciendo muchos obstáculos con tal de volver a encajar en su hogar”, comentó Adrián Zurita, ante los medios de comunicación.

El cantante y compositor español, Miguel Ríos, mejor conocido como ‘El Rey del Twist’, fue el encargado, junto con Sergio Vallín (del grupo Maná), de interpretar uno de sus temas icónicos de su carrera, Santa Lucía: “estoy muy contento de grabar con muy buenos amigos, es una suerte para mí poder volver a México, y de tener un amigo que hace su ópera prima, y poder estar acá me congratula, Sergio Vallín y yo hemos hecho una contribución modesta, cantamos juntos el tema “Santa Lucía”, dijo durante la rueda de prensa. Por su parte, el guitarrista de Maná, Sergio Vallín, señaló a DIARIO IMAGEN: “hace veinticinco años que conozco a Adrián Zurita, somos compañeros de muchas batallas, y cuando me platicó de la película, me encantó la idea, y me invitó a que me encargara de la música, con uno de los himnos del rock en español, “Santa Lucía” y trabajar con Miguel Ríos, nunca se ha escuchado esta versión de Santa Lucía, como lo hicimos para esta película, siempre me ha gustado el cine, y la música es una parte muy importante del cine, entonces, no es la primera vez que hago algo para cine, son dos versiones de Santa Lucía, una de ellas jamás se había grabado así, y la verdad nos sorprendió cuando escuchamos los arreglos, creo que cuando algo está bien hecho, se siente”.

En “Un retrato de familia”, Mariano Avendaño es un hombre que lleva gran parte de su vida trabajando arduamente en una muy connotada empresa mexicana. En este lugar todos lo respetan y admiran, incluyendo a Don Joaquín, su jefe, quien es uno de sus mejores amigos. Mariano está cumpliendo 30 años de trabajar en la empresa, y como obsequio, Don Joaquín le hace ver a Mariano que su familia es más importante que el trabajo y es con su esposa e hijas con quienes debe compartir el resto de sus días y aprovechar el tiempo que aún queda por delante. Luego que Mariano regresa a casa, se da cuenta que todas ellas han crecido, han cambiado; pero en este nuevo escenario, no hay lugar donde él pueda encajar.

“Un retrato de familia” se estrenará a mediados de este año, el filme cuenta en su reparto con: Mariano Avendaño (Humberto Zurita), Lucía (Mar Saura), Carolina Avendaño (Ximena Romo), Paula Avendaño (Regina Contreras), Beto (Kevin Bertram), Juan (Mauricio Argüelles), Camila (Adriana Llabrés), Don Joaquín (Hugo Stiglitz), Miguel Ríos.

Guionista y director: Adrián Zurita; Productora: Joceline Hernández.