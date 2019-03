No promuevo los abucheos, dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó nuevamente los abucheos que sus simpatizantes han lanzando contra gobernadores de oposición y consideró que es peor que se piense que él promueve las rechiflas.

“Los abucheos no son bien vistos por nosotros, yo los repruebo, no creo que sea conveniente, es de mal gusto, hay que ser respetuoso de las autoridades y hacer a un lado el infantilismo político que tiene que ver con dirigentes, no con la gente.

“Lo que está mal es que se piense que yo promuevo eso, eso está mal, tienen derecho los críticos y sobre todo los de la prensa fifí a culparme de todo”, dijo en su conferencia matutina.

Insistió en que existen dirigentes que “buscan revanchismo y no olvidan los agravios” pero dijo que ya están hablando con todos para que haya reconciliación y unión “porque eso es la cuarta transformación, no odiar, pero es un proceso que se tiene que ir consiguiendo”.

Luego de que el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, fue víctima de abucheos, rechiflas, mentadas e insultos y decidió enfrentar a los simpatizantes del Presidente e incluso acusó que estas agresiones parecían parte del protocolo y de la orden del día de los eventos del gobierno federal, López Obrador insistió en que quien no quiera acompañarlo en sus eventos está en su derecho.

Y recalcó que su responsabilidad es escuchar a los ciudadanos incluso si también lo abuchean, y la seguirá cumpliendo.

“En caso de que no quieran ellos acompañarme a las plazas, pues yo los visito en el Palacio, nos reunimos y yo me voy a la plaza ¡aunque me abucheen! porque yo sí quiero saber siempre lo que la gente está pensando, siempre voy a recoger los sentimientos de la gente porque si nada más me dedico a leer el periódico, a lo mejor no voy a saber lo que en verdad está sucediendo”, explicó.

El mandatario consideró que hay otras ocasiones en que las protestas son focalizadas por parte de ciertos grupos, como en el caso de Baja California Sur en donde un grupo de taxistas se manifestó en contra del servicio de Uber y consideró que las quejas se hacen más evidentes, incluso cuando ven cerca a los medios de comunicación.