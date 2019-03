“Vecinos” estrena quinta temporada por “las estrellas”

La exitosa serie de Televisa comienza su quinta temporada al aire el próximo 24 de marzo, a las 19:30 horas, ahora se transmitirá los fines de semana, como parte de la barra de comedia de “las estrellas”, “Domingos de sofá”

Asael Grande

“Domingos de sofá” es la nueva barra de comedia de “las estrellas” que llena la TV de risas y diversión todos los domingos a las 7:30 pm con las nuevas temporadas de tus series favoritas, las cuales regresan recargadas de buen humor.

Las series que forman parte de este nuevo espacio son “Vecinos”, “Una familia de 10 +2” y “Nosotros los guapos”. Cada uno de estos programas se estrenarán de manera consecutiva para que tengas diversión garantizada todo el año. La primera serie en ocupar este nuevo espacio de comedia ez Vecinos, “una serie que se nutre de la realidad misma, que nos hace mirarnos en esos personajes que al final se parecen tanto a alguien que conocemos, a algún vecino o quizás a nosotros mismos. Una serie que garantiza risa y diversión por igual a las generaciones de ayer y hoy”, dijo Elías Solorio (productor de “Vecinos”) durante la presentación de la nueva temporada en las instalaciones de Televisa San Ángel.

La exitosa serie de Televisa, “Vecinos”, estrenará su quinta temporada al aire el próximo 24 de marzo, a las 19:30 horas, ahora se transmitirá en fin de semana, como parte de la barra de comedia de “las estrellas”, “Domingos de sofá”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz Mayrín Villanueva, quien interpreta el papel de Silvita, una mujer muy atractiva pero con mala suerte en el amor. Todos la llaman “solterona “ y ella ve en cada hombre que conoce una oportunidad de encontrar al amor de su vida y por fin casarse: “la verdad es que nadie nos consiente como en ‘Vecinos’, se respira alegría, muchas risas, se agradece tener proyectos así de lindos, cada que se termina una temporada de ‘Vecinos’ es muy triste, quisiéramos tener esto muchas veces en el año, en esta temporada hay nuevos personajes, todos se integran perfecto, siempre en pro del bien del programa”.

Por su parte, el actor Eduardo España, quien hace el papel de “Germán”, el portero del edificio y causante de muchos de los problemas. Es holgazán, despistado, descuidado, indiscreto y siempre está al tanto de todo menos de lo que tiene que hacer: “hacer Vecinos para mí es un deleite, es un lujo, lo he dicho desde que lo iniciamos hace 14 años, desde que descubrí la fórmula con ‘Vecinos’, un trabajo en equipo tan hermoso, lo hacemos con todo el corazón, me he dado cuenta que hacer Vecinos es como volver a ser niños y salir al recreo, somos unos niños juguetones en el foro, y es un programa que ha tenido el cariño del público durante 14 años, a través de las repeticiones, que nuevas generaciones lo están viendo, están descubriendo a los personajes, es un humor sencillo, familiar, sin pretensiones, blanco, ‘Vecinos’ ha sido algo que se ha colocado en el gusto de la gente”.

En la temporada pasada de “Vecinos”, Lorena y Frankie se van del departamento. Lorena llora devastada por la situación y alguien toca la puerta, corre emocionada a abrir pensando que es Frankie, que ha vuelto arrepentido, pero para su sorpresa es Benito, que ha vuelto a casa.