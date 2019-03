Emociona a Zuria Vega y Alberto Guerra estar juntos en “Las buenas y en las malas”

Por primera vez, el matrimonio formado por Zuria y Alberto compartirá créditos en la pantalla grande en este filme, que marca el debut cinematográfico de Gabriel Barragán y que se estrena el próximo 15 de marzo

Asael Grande

Bajo la dirección de Gabriel Barragán Sentíes, Zuria Vega, Alberto Guerra, Macarena Achaga, Christian Chávez y Omar Villegas, protagonizan “En las buenas y en las malas”, filme que presenta la historia de “Valeria” y “Sebastián”, una pareja de novios que llevan juntos varios años y que, luego de presiones de amigos, familia y compañeros de trabajo, han decidido comprometerse y ponerle fecha a la boda. Aunque se aman profundamente, ambos evitaban el compromiso en silencio, procurando no sacar el tema a la luz y evadirlo si fuese posible.

Pero los años habían llevado a la relación a ese momento y ambos, casi por inercia, decidieron aceptarlo. Mientras que las personas a su alrededor se muestran emocionados y felices, Valeria y Sebastián están asustados en secreto, cada vez más inseguros del compromiso y accidentalmente tratan de boicotearse uno al otro. La cercanía de la fecha de boda hace que sus inseguridades se manifiesten y los verdaderos problemas comienzan, en especial para Sebastián, quien, temeroso de perder su libertad e identidad, enfrentará la tentación de otra mujer para dejar a su amada Valeria.

En conferencia de prensa, Barragán Sentíes, y los actores, comentaron sobre “En las buenas y en las malas”: “hacer esta película fue increíble, desde el desarrollo, fue un trabajo compartido hasta el cierre de la película, se le puso todo en corazón, eso siempre se agradece, es lindo tener a un elenco y a un equipo que te cobije y apoye, y creo que se ve en el resultado, estoy feliz por lo que logramos”, dijo Gabriel Barragán, director de “En las buenas y en las malas”.

La actriz Zuria Vega, quien interpreta el papel de “Valeria, comentó”: “es una película que habla de lo relativo que es el amor, y la búsqueda de la felicidad, como lo que a mí puede representar cómo la felicidad o el amor, a lo mejor para la persona de a lado puede ser totalmente distinto, es una película que pone como muy en la cara las cosas que creemos que no son como creemos tienen que ser para llegar a buen puerto, y estoy segura que cualquier tipo de relación, sea familiar, amistad, de pareja, contigo mismo, hay que estar en las buenas y en las malas”.

Por su parte, Alberto Guerra, quien interpreta el papel de “Sebastián”, agregó que “disfruté mucho hacer mi personaje porque me recordó uno de los procesos de la vida que uno vive, todos tenemos un recuerdo de lo que es estar en una relación y dar el siguiente paso sin madurar todavía y cometer errores, y es bonito trabajar con grandes compañeros, tuve la gran suerte de trabajar con mi esposa Zuria Vega”.

Natalia Téllez (Carolina), dijo: “este proyecto lo quiero mucho, llegó en un momento importante, habla muchísimo del amor, del perdón, mi personaje me emocionó mucho porque la historia que está contando creo que va de amor propio, y eso es lo que a veces hace falta, y el personaje tiene que enfrentar todos sus miedos”.

Finalmente, Christian Chávez (Alberto), destacó su emoción de haber participado en “En las buenas y en las malas”: “cuando leí el guión lo que tenía que hacer, no podía dejar de reírme, me lo imaginé de diez mil formas, y eso para mí fue algo que me enganchó, creo que en una relación tienes que admirar, y yo admiro a todos estos actores”.

La historia en este filme, “En las buenas y en las malas”, que se centra en una pareja formada por Valeria y Sebastían (Vega y Guerra respectivamente, quienes en la vida real están casados), se estrenará el próximo 15 de marzo en las pantallas gigantes.